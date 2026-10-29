Tham vọng đè bẹp siêu phẩm của Christopher Nolan bằng Grok AI khiến Elon Musk nhận về cái kết đắng

Cuộc đối đầu văn hóa giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và kinh đô điện ảnh Hollywood vừa bước sang một chương mới đầy tranh cãi.

Mọi chuyện bắt nguồn từ mùa hè vừa qua, khi vị doanh nhân đứng đầu hãng xe điện Tesla lên tiếng công kích mạnh mẽ bộ phim The Odyssey của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Khi đó, Musk bày tỏ sự bất bình gay gắt đối với các lựa chọn diễn viên của vị đạo diễn người Anh, tiêu biểu là việc giao vai diễn Helen thành Troy cho nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o.

Tỷ phú người Mỹ đã biến tác phẩm điện ảnh này thành tâm điểm để công kích những quan điểm liên quan đến tính đa dạng, sự công bằng và hòa nhập trong nghệ thuật, đồng thời lớn tiếng hứa hẹn sẽ đích thân tạo ra một phiên bản bám sát nghệ thuật của Homer và chuẩn xác tuyệt đối về mặt lịch sử.

Để hiện thực hóa lời tuyên bố của mình, Musk đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo Grok Imagine và bắt tay cùng Wonder Studios, một công ty khởi nghiệp có trụ sở đặt tại London. Thành quả đầu tiên của dự án này vừa được phát hành rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội X dưới hình thức một tập phim dài đúng bảy phút.

Mặc dù từng cam kết sẽ mang đến cho công chúng một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh với độ dài tiêu chuẩn trước khi năm nay kết thúc, vị tỷ phú hiện vẫn phải chấp nhận phương án ra mắt từng trích đoạn nhỏ lẻ.

Nội dung của tập phim mở màn xoay quanh những trăn trở của nhân vật Odysseus khi đứng trước quyết định có nên cùng liên quân Hy Lạp tiến đánh thành Troy hay không. Sau chuỗi đấu tranh nội tâm ngắn ngủi, Odysseus cùng các thủy thủ rời hòn đảo quê hương Ithaca trong những tiếng hô hào báo thù, rồi tiến hành đổ bộ và bước vào cuộc chiến khốc liệt.

Tập phim nhanh chóng tua qua mười năm giao tranh dai dẳng và khép lại bằng hình ảnh mang tính dự cảm đen tối, khi người anh hùng cầm trên tay bức tượng một con ngựa bằng gỗ.

Ngay sau khi xuất hiện, tác phẩm đã vấp phải phản ứng lạnh lùng cùng hàng loạt đánh giá gay gắt từ các cây bút phê bình. Không ít ý kiến thẳng thừng so sánh chất lượng hình ảnh và chuyển động trong đoạn phim này với sự vô nghĩa, nhạt nhẽo của những hình khối chuyển động trên màn hình chờ máy tính xách tay. Sự vội vã trong khâu sản xuất cũng được phơi bày qua các con số thống kê thực tế.

Theo chia sẻ từ Xavier Collins, người đồng sáng lập Wonder Studios, tập phim bảy phút này được hoàn tất trong thời gian chưa đầy hai tuần với một nhóm sáng tạo vỏn vẹn ba người, trong đó có đạo diễn Dev Walker đang sinh sống tại Mỹ. Chi phí để thực hiện dự án chỉ dừng lại ở mức vài chục nghìn USD.

Quy mô khiêm tốn ấy hoàn toàn lép vế nếu đặt cạnh tác phẩm điện ảnh kinh điển của đạo diễn Christopher Nolan. Để tạo nên thiên anh hùng ca đạt doanh thu phòng vé lên tới 1,8 tỷ USD trên toàn cầu, nhà làm phim kỳ cựu đã tiêu tốn khoản ngân sách khổng lồ 250 triệu USD, tương đương khoảng 188 triệu bảng Anh. Đoàn làm phim đông đảo đã phải làm việc ròng rã suốt 91 ngày tại nhiều bối cảnh thực địa phức tạp khắp nơi trên thế giới.

Một chi tiết đáng chú ý là dù Elon Musk liên tục mượn dự án này để công kích Hollywood, chính những người trực tiếp bắt tay thực hiện bộ phim bằng trí tuệ nhân tạo lại không hề mang tư tưởng thù địch đó. Chia sẻ với phóng viên tờ The Guardian, Collins khẳng định bản thân cùng các cộng sự đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ phim do Christopher Nolan bấm máy.

Đội ngũ sản xuất cho biết họ hoàn toàn không nhận được bất kỳ chỉ thị nào từ phía Musk nhằm biến bộ phim thành một công cụ chống lại phong trào thức tỉnh. Đối với Wonder Studios, cơ hội hợp tác cùng một phòng thí nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới để thử sức với một trong những áng sử thi vĩ đại nhất của nhân loại chỉ đơn thuần là bài toán kiểm tra năng lực kỹ thuật.

Nhiệm vụ cốt lõi của họ chỉ là tìm hiểu xem công nghệ tạo hình ảnh của Grok hiện đang mạnh ở điểm nào và còn bộc lộ những hạn chế gì cần phải khắc phục trong tương lai.