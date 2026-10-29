iPhone chưa từng bị hack khi bật tính năng ẩn này

Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) là chế độ bảo mật đặc biệt của Apple , được thiết kế để bảo vệ những người có nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Theo đại diện Apple chia sẻ vào tháng 3/2026, hãng chưa ghi nhận trường hợp phần mềm gián điệp thương mại tấn công thành công thiết bị khi đang bật chế độ này.

Hiệu quả bảo vệ của Lockdown Mode từng được thể hiện qua vụ khai thác lỗ hổng Blastpass năm 2023. Theo Engadget , cuộc tấn công sử dụng iMessage để cài phần mềm gián điệp Pegasus lên thiết bị Apple, trong khi các thiết bị bật Lockdown Mode không bị ảnh hưởng. Apple cũng quyết định tăng gấp đôi mức thưởng trong chương trình Security Bounty đối với phát hiện giúp vượt qua cơ chế bảo vệ này.

Tính năng hướng đến những nhóm có nguy cơ cao như nhà báo, luật sư, chính trị gia và doanh nhân. Các đối tượng này có thể bị nhắm mục tiêu bằng phần mềm gián điệp như Pegasus của NSO Group, vốn có khả năng khai thác lỗ hổng để xâm nhập thiết bị, mà không cần người dùng nhấp vào liên kết hay thực hiện thao tác nào.

Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) là chế độ bảo mật đặc biệt của Apple.

Tăng bảo mật nhưng hạn chế tính năng

Lockdown Mode giảm nguy cơ bị tấn công bằng cách hạn chế những chức năng có thể trở thành điểm xâm nhập. Khi bật chế độ này, iPhone chặn phần lớn tệp đính kèm trong tin nhắn, vô hiệu hóa tính năng xem trước liên kết và giới hạn một số công nghệ web. Vì vậy, một số trang có thể tải chậm hoặc không hoạt động bình thường.

Cuộc gọi FaceTime từ người chưa từng liên lạc gần đây cũng bị chặn. iPhone không tự động kết nối với mạng Wi-Fi không an toàn, đồng thời vô hiệu hóa kết nối di động 2G và 3G.

Thiết bị phải được mở khóa trước khi kết nối với máy tính hoặc phụ kiện qua dây. Người dùng cũng không thể cài đặt cấu hình hệ thống mới, trong khi một số tính năng như Game Center và chia sẻ album ảnh cũng bị hạn chế.

Những giới hạn này giúp thu hẹp các nguy cơ tấn công tiềm tàng nhưng cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Người dùng có thể gặp khó khăn khi truy cập một số website, nhận tệp qua tin nhắn hoặc sử dụng các dịch vụ thường ngày.

Có nên bật Lockdown Mode?

Việc Apple chưa ghi nhận cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp (spyware) thành công trên thiết bị bật Lockdown Mode là tín hiệu đáng chú ý về hiệu quả của cơ chế bảo vệ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tính năng miễn nhiễm với mọi hình thức tấn công mạng. Lockdown Mode được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa tinh vi, có chủ đích, chứ không thay thế toàn bộ các biện pháp bảo mật khác.

Chế độ Lockdown Mode phù hợp với những người có nguy cơ cao bị tấn công mạng. (Ảnh: Engadget)

Với phần lớn người dùng, Apple cho rằng chế độ này không cần thiết vì các cuộc tấn công dạng trên tương đối hiếm. Người có nguy cơ cao bị nhắm mục tiêu, hoặc nhận được cảnh báo đe dọa từ Apple, nên cân nhắc kích hoạt để tăng cường bảo vệ.

Người dùng cũng có thể loại trừ một số ứng dụng, website hoặc liên hệ khỏi các giới hạn nhưng việc này có thể làm tăng nguy cơ bị tấn công.

Để bật Lockdown Mode, người dùng mở Cài đặt (Settings) > Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security) > Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode) , nhấn bật chế độ rồi chọn Bật & khởi động lại ( Turn On & Restart) và nhập mật mã.

Tính năng có trên iPhone chạy iOS 16 trở lên. Tuy nhiên, Apple khuyến nghị người dùng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất để có đầy đủ các biện pháp bảo vệ.