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Cáp quang Trung Quốc cho phép tải 20.000 bộ phim 4K trong 1 giây

| | Kinh tế số

Một liên minh nghiên cứu tại Trung Quốc vừa thiết lập kỷ lục thế giới mới về truyền dẫn dữ liệu qua sợi quang với tốc độ 3,2 petabit mỗi giây trên đường cáp 24 lõi.

Theo thông báo được đăng tải trên cổng thông tin chính quyền tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bước đột phá này là kết quả hợp tác giữa nhiều tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ quang học hàng đầu nước này, bao gồm Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ và mạng truyền thông quang (thuộc Tập đoàn Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc - CICT), Phòng thí nghiệm Bành Thành (Pengcheng Laboratory) cùng Công ty Công nghệ Cáp quang Fiberhome Fujikura.

Với băng thông đạt 3,2 Pb/s, hệ thống cho phép truyền tải khối lượng dữ liệu tương đương việc tải xuống hơn 20.000 bộ phim độ phân giải 4K chỉ trong vòng đúng một giây.

Kỷ lục 3,2 Pb/s mới được xác lập đã vượt qua cột mốc truyền dẫn thời gian thực trước đó là 2,5 Pb/s do chính nhóm nghiên cứu này thiết lập vào đầu năm 2026. Mức tăng trưởng hiệu suất gần 30% chỉ trong chưa đầy 12 tháng phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các cấu trúc truyền thông dung lượng cực lớn.

Khi được triển khai thương mại trong tương lai, mức lưu lượng 3,2 Pb/s có khả năng cung cấp kết nối băng thông rộng tốc độ 1 Gbps đồng thời cho khoảng 3,2 triệu hộ gia đình, nhanh gấp 3,2 triệu lần so với đường truyền Internet dân dụng 1 Gbps tiêu chuẩn hiện nay.

Tốc độ cáp quang mới đạt được trong điều kiện thương mại, mở ra khả năng ứng dụng thực tế.

Về mặt kỹ thuật, thử nghiệm lần này chứng minh tính khả thi thực tiễn của việc kết hợp kỹ thuật ghép kênh phân chia theo không gian (Spatial Division Multiplexing - SDM) với công nghệ truyền dẫn đa băng tần S+C+L trên cấu trúc cáp quang đa lõi.

Trong quá trình phát triển, đội ngũ kỹ sư đã giải quyết hai rào cản vật lý lớn: ngăn chặn hiện tượng tràn và giao thoa tín hiệu giữa các lõi nằm liền kề nhau bên trong đường cáp 24 lõi, đồng thời kiểm soát đồng bộ đặc tính truyền dẫn và thông số kỹ thuật khác biệt trên cả ba dải tần số quang S, C và L trong cùng một thời điểm.

Điểm khác biệt quan trọng giúp thành tựu mới được đánh giá cao nằm ở thiết kế triển khai thực tế. Khác với các thử nghiệm mang tính học thuật trong phòng thí nghiệm, nơi tốc độ truyền qua cáp 24 lõi từng đạt tới 5,29 Pb/s nhưng phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng và thuật toán xử lý tín hiệu ngoại tuyến phức tạp, kỷ lục 3,2 Pb/s được vận hành ở chế độ thời gian thực trên kiến trúc phần cứng tuân thủ các tiêu chuẩn thương mại.

Nhờ đáp ứng các quy chuẩn công nghiệp hiện hành, giải pháp kỹ thuật này có mức độ sẵn sàng cao để ứng dụng trực tiếp vào mạng lưới viễn thông công cộng và hạ tầng trung tâm dữ liệu doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo Thụy Phương/ VTC News

VTC News

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