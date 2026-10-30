Elon Musk bị chế giễu

Ngày 23/10, tài khoản Grok Imagine đăng tập mở màn trên mạng xã hội X, ghi nhận sự hợp tác của Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker.

Vào hồi tháng 7, Musk đặt mục tiêu có phim dài hoàn chỉnh trước cuối năm 2026. Mốc ấy chưa tới, nhưng chất lượng tập đầu đã khiến cộng đồng mê phim đặt dấu chấm hỏi với cú nổ của CEO Tesla.

Trước đó Musk công kích việc Christopher Nolan lựa chọn Lupita Nyong’o đóng Helen thành Troy và Elliot Page đóng Sinon. Ông gắn lựa chọn diễn viên với những tiêu chí đại diện, hòa nhập của giải Oscar, rồi quảng bá khả năng làm bản chuyển thể chính xác về lịch sử.

Bởi vậy, sản phẩm của Grok từ trước khi ra mắt đã phải gánh trên vai gánh nặng của cuộc cách mạng điện ảnh. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Odyssey phiên bản AI bị giới phê bình chê thậm tệ vì sự tẻ nhạt, vô hồn và thiếu vắng hoàn toàn giá trị nghệ thuật.

Phim của Elon Musk bị chê nhân vật có diện mạo tương đối chân thực nhưng biểu cảm cứng, lời thoại thiếu tự nhiên, diễn biến đi nhanh mà cảm xúc không theo kịp, diễn viên AI gây cảm giác bất thường và cảnh chiến đấu thiếu sức hấp dẫn. Đây được xem là màn huếnh vô nghĩa nhất của tỷ phú công nghệ trước bộ phim đồ sộ của đạo diễn Christopher Nolan.

Odyssey phiên bản người thật (ảnh trên) và phiên bản AI (ảnh dưới).

Tập phim mở đầu bằng phân cảnh tiền truyện vốn không hề xuất hiện trong tác phẩm của Nolan: Odysseus giả điên để tránh việc phải cùng liên quân Hy Lạp tiến đánh thành Troy. Để kiểm tra thực hư mánh khóe này, hai nhân vật Palamedes và Agamemnon đã bế cậu con trai của Odysseus và đặt đứa bé vào ngay đường đi nguy hiểm của một lưỡi cày trên cánh đồng.

Tiếp sau đó, Penelope cùng Odysseus lao tới giải cứu con trai mình, mưu kế bị lật tẩy khiến Odysseus buộc phải cùng các thủy thủ rời hòn đảo quê hương Ithaca trong những tiếng hô hào báo thù, rồi tiến vào cuộc chiến khốc liệt kéo dài.

Tập phim nhanh chóng tua qua mười năm giao tranh dai dẳng và khép lại bằng hình ảnh mang tính dự cảm đen tối, khi người anh hùng cầm trên tay bức tượng một con ngựa bằng gỗ.

Hình ảnh con ngựa gỗ trong phim AI.

Những khung hình mang dáng dấp đồ họa hơn là tác phẩm điện ảnh.

Chất liệu ấy vốn chứa tình thế giàu kịch tính. Đáng tiếc, AI không làm ra được những giằng xé nội tâm của Odysseus. Nó đã bỏ phí phần đáng kể nhất trong một tác phẩm sử thi là cái giá của quyết định.

Một số đại cảnh như hình ảnh các con tàu xếp hàng dài trên mặt biển dù khá bắt mắt, nhưng khi đặt cạnh những khung hình đầy tính biểu cảm của Nolan thì vẫn là đồ chơi so với đồ thật.

Sự thất vọng của khán giả càng được tăng lên khi xét đến khía cạnh âm thanh trong phim. Suốt 7 phút thời lượng, phần nhạc nền trong phim chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được, hoàn toàn không “có cửa” để so sánh với sự hào hùng, dồn dập trong bản phim của Christopher Nolan.

Đấy là chưa kể các nhân vật đều phát ra cùng một tông giọng đều đều, hoặc đôi lúc lại nhấn nhá quá mức cần thiết, thiếu hẳn sự tự nhiên trong các cuộc đối thoại.

Theo chia sẻ từ những người thực hiện, tập phim 7 phút này được hoàn tất trong thời gian chưa đầy hai tuần với một nhóm sáng tạo vỏn vẹn ba người, trong đó có đạo diễn Dev Walker đang sinh sống tại Mỹ. Chi phí để thực hiện dự án chỉ dừng lại ở mức vài chục nghìn USD.

Quy mô này tất nhiên không thể so sánh với Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Để tạo nên thiên anh hùng ca đạt doanh thu phòng vé lên tới 1,8 tỷ USD trên toàn cầu, nhà làm phim kỳ cựu đã tiêu tốn khoản ngân sách khổng lồ 250 triệu USD.

Phim của Nolan ra mắt hồi tháng 7 và đạt thành công lớn tại phòng vé và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại mùa giải Oscar tiếp theo.