"Mắt thần" khắc tinh của vi phạm đô thị

Công an phường đã đề xuất cơ quan quản lý xử phạt với mức phạt 15 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận việc xử phạt hành vi trên và cũng là lần đầu tiên ghi nhận cách làm truy tận gốc, xử lý triệt để hành vi dán quảng cáo rao vặt, bị ví như “rác trời” đang làm bẩn thành phố.

Hệ thống "mắt thần" giám sát của Công an phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoa Hiệp

Thức cho dân ngủ

Gần 3h sáng đêm cuối tháng 10, giữa lúc thành phố đã ngủ say cùng tiết trời cuối thu dễ chịu, Trung tá Bùi Thế Anh, Công an phường Hai Bà Trưng trong ca trực tại đơn vị vẫn không quên nhiệm vụ. Dù lúc này, màn hình hơn 500 mắt thần theo dõi địa bàn dường như cũng đang "ngủ" cùng người dân, nhưng giữa những điều tưởng là bình thường đó, ở một góc nhỏ như chấm bi trên màn hình giám sát phố Trần Khát Chân bỗng xuất hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện bất thường.

Bằng kinh nghiệm điều tra lâu năm, Trung tá Bùi Thế Anh phóng to màn hình theo dõi, phát hiện đối tượng đang lợi dụng đêm tối đi dán quảng cáo rao vặt – một hành vi bị xã hội lên án và lực lượng chức năng cũng đang kiên quyết vào cuộc xử lý.

Tại một trụ sở Công an phường khác trên phố Tuệ Tĩnh, cùng thời điểm, Trung tá Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an phường đang theo dõi “nhất cử nhất động” hành vi vi phạm trên từ màn hình chiếc điện thoại di động.

Hành vi vi phạm của anh Trần Quang D bị camera của Công an phường Hai Bà Trưng ghi lại. Ảnh: Hoa Hiệp

Mọi phương án vây bắt quả tang đối tượng trên các tuyến phố được triển khai. Khi mệnh lệnh từ Trung tá Bùi Thế Anh, được truyền xuống, Tổ Cảnh sát trật tự và các tổ công tác đang tuần tra trên đường khép kín khu vực, bắt quả tang đối tượng.

Từ chiếc biển kiểm soát chiếc xe máy 29AC-377.xx, Công an phường đã nhanh chóng tìm ra Trần Quang D (sinh năm 1979, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội - là lao động tự do) đang sử dụng phương tiện của vợ thực hiện hành vi dán quảng cáo rao vặt. Qua điều tra mở rộng, đơn vị làm rõ anh D và vợ đã cùng thực hiện vi phạm trật tự đô thị này nhiều lần.

Căn cứ vào những dấu hiệu vi phạm được làm rõ. Công an phường Hai Bà Trưng đã đề xuất Phòng Văn hoá - UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Trần Quang D.

Anh Trần Quang D thừa nhận sai phạm tại chính nơi được camera ghi lại. Ảnh: Hoa Hiệp

Phát huy thế trận “lòng dân”

Đây không phải lần đầu tiên, Công an phường Hai Bà Trưng triển khai việc xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị một cách bài bản, chuyên nghiệp như “trong phim hành động”. Thêm một vụ việc nữa xảy ra vào trưa ngày 27-10 vừa qua đã cho thấy bên cạnh những “mắt thần” như cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng công an thì những con mắt nghiệp vụ tinh tường của những chiến sĩ công an được đào tạo bài bản vẫn là yếu tố quan trọng giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Vào thời điểm trên, Tổ công tác do Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đang làm nhiệm vụ trên tuyến phố Huế. Giữa rất nhiều tấm áp phích hợp pháp quảng cáo các chương trình, sự kiện lớn được tổ chức, lọt vào tầm mắt của Trung tá Việt là tấm biển quảng cáo in khổ lớn về một sự kiện lớn được tổ chức tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt – Xô. Tấm biển đã cũ và sự kiện này đã diễn ra từ lâu nên chẳng còn mấy thu hút sự để ý của người đi đường.

Phát hiện bất thường từ tấm biển quảng cáo, qua phối hợp với Phòng Văn hoá UBND phường, Công an phường Hai Bà Trưng đã mời cơ quan tổ chức sự kiện tới làm việc. Qua làm việc, phía đơn vị đã nhận thức được hành vi vi phạm trật tự đô thị và chấp hành quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng theo luật định.

Công an và Phòng Văn hoá UBND phường Hai Bà Trưng tiến hành xử phạt một cơ sở quảng cáo hết hạn vi phạm trên Phố Huế. Ảnh: Hoa Hiệp

Trước sự cương quyết trong xử lí vi phạm trật tự đô thị của các lực lượng chức năng phường, Ông Trần Anh Sơn (ở phố Hương Viên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ: "Người dân chúng tôi ủng hộ cách xử lý triệt để hành vi dán quảng cáo rao vặt rất phản cảm, gây mất mĩ quan đô thị. Chúng tôi cũng kiến nghị phải có biện pháp xử lý những tấm pano, quảng cáo đã hết hạn, ví dụ sắp sang năm mới 2027 mà có nơi vẫn tồn tại những tấm biển chúc mừng năm mới 2026… Nhìn vậy rất vô duyên".

Theo UBND phường Hai Bà Trưng, hiện trên địa bàn có hơn 500 camera giám sát về an ninh, trật tự đô thị. Những camera ứng dụng AI này được ví như những "mắt thần" hiện diện tại các khu dân cư. Hệ thống có khả năng giám sát, tự động nhận diện, ghi lại hình ảnh rõ nét cả ngày lẫn đêm. Những hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện sai quy định, đổ rác không đúng nơi quy định đều có thể bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Trung tá Bùi Thế Anh cho biết, quan trọng nhất của công tác giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm duy trì trật tự đô thị không phải từ những "mắt thần" camera, mà từ lòng dân ủng hộ.

"Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi phải dựa vào thế trận lòng dân. Khi mỗi người dân là một chiến sĩ, là một "mắt thần" góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc thì chúng tôi mới thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ", anh chia sẻ.

Công an phường cùng tổ tuần tra an ninh cơ sở phát hiện vi phạm trên phố Tuệ Tĩnh. Ảnh: Hoa Hiệp

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, trong kỷ nguyên số, Công an thành phố xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là chìa khóa chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản trị an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, hiện tại, khoảng 5.000 camera AI đã được đưa vào sử dụng để giám sát an ninh, trật tự đô thị. Công an thành phố đang tích cực triển khai dự án khẩn cấp xây dựng hệ thống 21.000 camera theo phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tích hợp camera AI phục vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an ninh, trật tự. Qua triển khai, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm; chuyển xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử phạt nguội gần 2.000 trường hợp.