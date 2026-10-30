LG Channels đã có mặt tại Việt Nam

Định hướng phát triển tại Việt Nam với danh mục nội dung đa dạng

Cùng với nhu cầu ngày càng tăng, người dùng cũng đặt ra những kỳ vọng cao hơn đối với TV thông minh. Không dừng lại ở chất lượng hiển thị vượt trội, một chiếc TV hiện đại còn cần sở hữu kho nội dung phong phú cùng khả năng tiếp cận nhanh chóng. Thấu hiểu mong muốn tận hưởng không gian giải trí tiện nghi ngay tại nhà, LG chính thức ra mắt dịch vụ LG Channels tại Việt Nam, mở thêm lựa chọn giải trí miễn phí trên TV cho gia đình, mà không cần đăng ký gói thuê bao hay lắp thêm đầu thu.

Tiếp nối định hướng ưu tiên nội dung bản địa tại các thị trường trọng điểm khác trong khu vực, LG Channels tại Việt Nam được phát triển để đáp ứng thị hiếu giải trí của khán giả trong nước. Dịch vụ hiện cung cấp các kênh nội dung từ VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam (Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hoá, Di sản, Lịch sử, Du lịch), Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long (THVL), Công Ty TNHH Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miền Nam (SDTV), bao gồm phim truyện, chương trình thiếu nhi, giải trí tổng hợp, văn hóa di sản và du lịch.

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: “Bên cạnh việc mang đến các dòng TV tiên tiến, LG không ngừng hoàn thiện trải nghiệm giải trí toàn diện cho người dùng tại Việt Nam, và LG Channels là một bước tiến trong hành trình đó. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nội dung để mở rộng danh mục chương trình trên LG Channels, phù hợp hơn với bản sắc và nhu cầu của khán giả Việt Nam.”

Hệ sinh thái FAST toàn cầu với hơn 5.000 kênh phát sóng

Ra mắt lần đầu vào năm 2015, LG Channels đã từng bước khẳng định vị thế là dịch vụ nội dung cốt lõi trên nền tảng TV thông minh webOS độc quyền của LG. Tính đến nay, dịch vụ đã có mặt tại 37 quốc gia với hơn 5.000 kênh trên toàn cầu, tiếp cận nhiều nhóm khán giả đa dạng nhờ chiến lược nội dung bản địa hóa, lấy người xem làm trung tâm.

Tốc độ phát triển mạnh mẽ của LG Channels được thể hiện qua các chỉ số ấn tượng: trong năm ngoái, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trung bình trên toàn cầu tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng thời lượng xem tăng hơn 45% trong cùng giai đoạn. Những con số này không chỉ chứng minh sức hút của dịch vụ FAST mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của LG trên thị trường TV thông minh.

Với việc LG Channels chính thức ra mắt tại Việt Nam, LG tiếp tục khẳng định tầm nhìn tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ giải trí toàn diện, mang đến những trải nghiệm vượt trội cho cuộc sống hiện đại của người dùng Việt.



