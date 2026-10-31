Việt Nam có cặp anh em sinh đôi cùng tốt nghiệp Bách khoa, cùng du học Đức rồi cùng về nước làm giảng viên tại một trường

Mới đây, câu chuyện về hai anh em sinh đôi cùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, lần lượt du học Đức rồi trở về Việt Nam làm giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cả hai sinh năm 1991, có hành trình học tập nhiều điểm tương đồng nhưng lại theo đuổi những hướng chuyên môn khác nhau.

Được biết, hai nhân vật chính trong câu chuyện là cặp anh em sinh đôi Nguyễn Hùng Việt và Nguyễn Hùng Thắng, cùng nhập học Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2009. Lựa chọn này không quá bất ngờ, bởi gia đình của hai anh có nhiều thành viên từng học tập và công tác tại ngôi trường này. Theo đó, ông ngoại của hai anh em là cựu sinh viên thuộc những khóa đầu tiên của trường. Sau khi tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên khoa Toán Tin. Dù đã ở tuổi U90, ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy.

Điều thú vị là bố và bác của hai anh Việt - Thắng cũng là một cặp sinh đôi. Thời phổ thông, hai ông cùng học chuyên Toán tại trường Chu Văn An. Lên đại học, cả hai cùng thi vào Bách khoa khóa K21 và cùng theo học khoa Vô tuyến điện, tiền thân của ngành Điện tử Viễn thông hiện nay. Như vậy, gia đình này có tới hai thế hệ sinh đôi cùng nhau bước qua cánh cổng parabol.

Bức ảnh với chủ đề “Nhà tôi 3 đời học Bách khoa” của anh Nguyễn Hùng Việt (ngoài cùng bên phải) từng viral

Là anh em sinh đôi, hành trình học tập của hai anh em Nguyễn Hùng Việt và Nguyễn Hùng Thắng vừa có điểm chung lại vừa có điểm riêng biệt. Đầu tiên, họ cùng học Bách khoa nhưng khác ngành học. Anh Việt theo học Công nghệ thông tin. Trong khi đó, anh Thắng nối tiếp bố và bác khi chọn ngành Điện tử Viễn thông. Năm 2014, cả hai cùng tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư.

Sau khi ra trường, hai anh em tiếp tục con đường học tập tại Đức. Tuy nhiên, hướng đi của họ cũng không giống nhau. Từ năm 2015 đến 2018, anh Việt theo học chương trình thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Robot tại Đại học Kỹ thuật Munich (Technical University of Munich - TUM), một trong những trường kỹ thuật hàng đầu châu Âu. Hoàn thành chương trình, anh chuyển đến Berlin làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Tại đây, anh đảm nhận nhiều vị trí liên quan đến khoa học dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo.

Anh Nguyễn Hùng Việt

Người em Nguyễn Hùng Thắng cũng chọn nước Đức làm điểm đến. Từ năm 2018 đến 2022, anh Thắng theo học chương trình thạc sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Bauhaus Weimar. Cùng một xuất phát điểm từ Bách khoa, mỗi người lại có cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo và hướng chuyên sâu riêng.

Người em sinh đôi Nguyễn Hùng Thắng

Tháng 8/2025, hai anh em Nguyễn Hùng Việt và Nguyễn Hùng Thắng cùng trúng tuyển vị trí giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, cả hai một lần nữa đi chung một con đường, lần này với vai trò người đứng lớp.

Hiện tại, anh Việt vẫn tiếp tục nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo bên cạnh công việc giảng dạy. Anh còn chia sẻ kiến thức AI qua các lớp học trực tuyến và kênh YouTube Việt Nguyễn AI. Còn anh Thắng tập trung phát triển chuyên môn dựa trên nền tảng Điện tử Viễn thông và Khoa học máy tính.

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