Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/10: Ngày nắng, trời dịu mát

Thời tiết Hà Nội hôm nay 31/10/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 31/10, thời tiết Hà Nội dịu mát, có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32°C. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ngày 31/10, Hà Nội ngày nắng, trời dịu mát. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Dự báo ngày 1/11, Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết dịu mát, không mưa, nền nhiệt dao động từ 26-33°C. Khoảng ngày 2/11, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố xuất hiện mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn dưới 30°C.

Ngày 31/10, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày 31/10, vùng biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 31/10

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Nam). Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.