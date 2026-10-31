Con gái Võ Hạ Trâm "giao diện Ấn Độ nhưng hệ điều hành miền Tây", thừa hưởng giọng hát cao vút của mẹ

Võ Hạ Trâm kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary vào năm 2019. Cặp đôi hiện có hai con, gồm con gái đầu lòng Moon (Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh năm 2021) và con trai Milo (Chaudhary An Quốc, sinh năm 2024).

Hai bé gây chú ý bởi ngoại hình được nhận xét giống bố, tính cách đáng yêu. Bên cạnh việc chăm sóc các con, Võ Hạ Trâm còn chú trọng giáo dục tính tự lập, tiết kiệm và nuôi dạy con theo chế độ ăn chay từ nhỏ.



Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm trổ tài ca hát. Mặc dù sở hữu giao diện chuẩn Ấn Độ, bé Moon lại được thừa hưởng chất giọng ngọt ngào, luyến láy từ mẹ.

Bé Moon gây chú ý trên mạng xã hội nhờ giọng hát cao vút, trong trẻo cùng niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Bé Moon gây chú ý trên mạng xã hội nhờ giọng hát cao vút, trong trẻo cùng niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Dù sở hữu ngoại hình đậm nét Ấn Độ giống bố, cô bé lại yêu thích những giai điệu truyền thống Việt Nam, đặc biệt là dòng nhạc dân ca và bolero.

Sự đối lập thú vị này khiến cư dân mạng hài hước ví von Moon là cô bé có “giao diện Ấn Độ nhưng hệ điều hành miền Tây”, thậm chí đặt biệt danh cho giọng hát của bé là “tone đọt dừa”.

Bé Moon từng khiến nhiều người thích thú khi khoe giọng trong các video cùng mẹ cũng như tự tin biểu diễn trong những tiết mục văn nghệ ở trường.

Vẻ ngoài xinh xắn của bé Moon - con gái 5 tuổi của ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã thể hiện sự hào hứng khi đứng trước mọi người, mạnh dạn cất giọng và bộc lộ tình yêu với âm nhạc.

Những màn thể hiện tự nhiên, đáng yêu của Moon nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, nhiều người dành lời khen cho chất giọng cao, khỏe cùng năng khiếu ca hát của cô bé.

Bé Moon tự tin khi biểu diễn văn nghệ ở trường.

Võ Hạ Trâm được nhiều khán giả chú ý bởi cách nuôi dạy con gái Moon khoa học, đề cao tính tự lập và tình yêu thương. Nữ ca sĩ cho bé ăn chay trường từ nhỏ, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng để con phát triển khỏe mạnh.

Trong gia đình đa văn hóa Việt - Ấn, cô ưu tiên giúp con thành thạo tiếng Việt trước khi học thêm tiếng Hindi, tránh để bé bị quá tải khi tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ cùng lúc.

Gia đình hạnh phúc của Võ Hạ Trâm.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm còn rèn cho con tính tự lập từ sớm, khuyến khích bé tự chơi, tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi và biết phụ giúp mẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Cô cùng ông xã cũng chú trọng dạy con lễ phép, biết quan tâm đến mọi người và trân trọng các giá trị gia đình.

Dù Moon sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, tự tin biểu diễn trước đám đông, vợ chồng nữ ca sĩ không áp đặt con phải nối nghiệp bố mẹ mà để bé tự do khám phá sở thích, phát triển theo khả năng của mình.