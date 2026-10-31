Ai sẽ trở thành nhà vô địch 'Đường lên đỉnh Olympia' 2026?

Sau hành trình vượt qua hàng loạt đối thủ ở các cuộc thi tuần, tháng và quý, bốn thí sinh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ bước vào trận chung kết vào 8h30 ngày 1/11.

Bốn gương mặt góp mặt tại trận chung kết năm nay, lần lượt theo thứ tự xuất phát (đã bốc thăm) gồm: Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên), nhất quý III với 225 điểm - xuất phát đầu tiên. Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), nhất quý IV với 220 điểm - xuất phát thứ 2.

Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), nhất quý I với 175 điểm - xuất phát thứ 3. Lý Thái Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), nhất quý II với 200 điểm - xuất phát cuối cùng.

4 nhà leo núi của chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” 2026: Trần Võ Gia Bảo, Đoàn Lê Anh Đức, Lý Thái Dương và Nguyễn Huy Quang Minh.

Mỗi thí sinh đều có dấu ấn riêng trên hành trình đến với trận đấu cuối cùng. Trần Võ Gia Bảo từng giành 260 điểm ở cuộc thi tuần, 210 điểm ở cuộc thi tháng trước khi chiến thắng quý I. Lý Thái Dương duy trì phong độ ổn định với 190 điểm ở tuần, 180 điểm ở tháng và 200 điểm ở quý II.

Nguyễn Huy Quang Minh từng tạo dấu ấn với 345 điểm tại cuộc thi tháng, trước khi giành chiến thắng quý III với 225 điểm. Còn Đoàn Lê Anh Đức có màn bứt phá mạnh mẽ khi đạt 330 điểm ở cuộc thi tháng và 220 điểm tại cuộc thi quý IV.

Sức nóng của trận chung kết không chỉ tập trung tại trường quay mà còn lan tỏa tới bốn địa phương có thí sinh góp mặt. Tại Khánh Hòa, điểm cầu được đặt ở Công viên Biển Bình Sơn, phường Đông Hải. Với lợi thế về không gian, công viên dự kiến đón khoảng 10.000 cổ động viên.

4 điểm cầu, nơi hàng nghìn cổ động viên cổ vũ bốn nhà leo núi.

Ở Phú Thọ, khán giả sẽ tiếp sức cho nhà leo núi Lý Thái Dương tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điểm cầu Hưng Yên đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ là nơi thầy cô, học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và khán giả Thủ đô tiếp sức cho nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế.

Trước giờ G, khán giả có thể tham gia dự đoán nhà vô địch Olympia 2026 thông qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng Truyền hình số Quốc gia VTVgo.

Với hình thức SMS, người tham gia soạn tin theo cú pháp OLPA X gửi 8069, trong đó X là mã số của thí sinh được lựa chọn. Cụ thể, mã số 1 dành cho Trần Võ Gia Bảo, mã số 2 dành cho Lý Thái Dương, mã số 3 dành cho Nguyễn Huy Quang Minh và mã số 4 dành cho Đoàn Lê Anh Đức. Cước phí là 1.000 đồng/tin nhắn. Khán giả may mắn có cơ hội nhận phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Với hình thức bình chọn trên VTVgo, người tham gia truy cập ứng dụng, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, lựa chọn một trong bốn thí sinh và gửi dự đoán. Sau khi xác định được nhà vô địch, chương trình sẽ quay thưởng ngẫu nhiên trong số những người dự đoán đúng.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, một giải Nhì 10 triệu đồng, một giải Ba 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải nhận gói ONE VTV MAX thời hạn 365 ngày.

Cuộc đối đầu của 4 thí sinh xuất sắc nhất năm.

Cổng bình chọn mở từ 20h ngày 27/10 và đóng trước vòng thi Về đích của trận chung kết. Người tham gia được thay đổi lựa chọn trong thời gian chương trình còn mở; kết quả cuối cùng mà hệ thống ghi nhận thành công trước thời điểm đóng bình chọn sẽ được sử dụng để xét thưởng.

Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2026 diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3, ứng dụng VTVgo và tường thuật trực tiếp trên Báo Điện tử VTC News.