Nhà nào đang trồng gừng nên biết 4 điều quan trọng

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Không chỉ được dùng để tạo hương vị cho các món ăn, loại củ này còn có thể trồng ngay tại nhà trong chậu hoặc thùng xốp mà không cần quá nhiều diện tích. Cây gừng tương đối dễ chăm sóc, không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ. Tuy nhiên, muốn cây sinh trưởng tốt, cho củ khỏe và hạn chế sâu bệnh, gia chủ vẫn cần chú ý một số điều ngay từ khâu trồng. Nếu đang có ý định trồng gừng tại nhà hoặc đã bắt đầu gieo những củ gừng đầu tiên, 4 lưu ý dưới đây sẽ giúp việc chăm sóc cây trở nên dễ dàng hơn.

1. Chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt

Gừng là loại cây ưa ẩm nhưng lại không chịu được tình trạng đất ngập úng kéo dài. Khi trồng trong môi trường đất quá bí, giữ nước lâu, phần thân rễ nằm dưới đất dễ bị thối, khiến cây chậm phát triển, thậm chí chết dần. Vì vậy, khâu chuẩn bị đất có ý nghĩa rất quan trọng. Gia đình nên chọn loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước tốt. Có thể trộn đất vườn với phân hữu cơ đã hoai mục, xơ dừa hoặc trấu hun để cải thiện độ thông thoáng, giúp rễ và củ có không gian phát triển. Nếu trồng trong chậu hoặc thùng xốp, cần đảm bảo đáy có lỗ thoát nước, tránh để nước đọng lại sau mỗi lần tưới hoặc khi trời mưa. Ngoài ra, không nên sử dụng phân chuồng tươi hay các loại phân hữu cơ chưa được ủ hoai để bón trực tiếp. Chúng có thể làm ảnh hưởng đến mầm non và tạo điều kiện cho một số loại nấm, vi khuẩn gây hại phát triển.

2. Không trồng củ gừng quá sâu

Một sai lầm khá dễ gặp khi trồng gừng là vùi củ giống quá sâu xuống đất với suy nghĩ giúp cây đứng vững và giữ ẩm tốt hơn. Trên thực tế, nếu lớp đất phủ quá dày, mầm gừng sẽ mất nhiều thời gian để vươn lên mặt đất, thậm chí khó nảy chồi nếu điều kiện không thuận lợi. Khi trồng, nên chọn những củ gừng già, chắc, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu thối hỏng. Ưu tiên củ có mắt mầm khỏe, sau đó đặt nằm ngang trên mặt đất, hướng phần mắt mầm lên trên rồi phủ một lớp đất vừa phải. Không cần nén đất quá chặt vì có thể khiến đất kém thông thoáng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của mầm. Nếu trồng trong chậu, nên chọn loại có độ sâu phù hợp và đủ không gian để củ phát triển. Khi cây lớn dần, gia đình có thể bổ sung thêm đất quanh gốc để tạo điều kiện cho thân rễ tiếp tục sinh trưởng.

3. Đặt cây ở nơi có ánh sáng phù hợp

Gừng không phải loại cây cần ánh nắng gay gắt suốt cả ngày để phát triển. Cây phù hợp với môi trường có ánh sáng tán xạ hoặc nắng nhẹ, đặc biệt là trong giai đoạn mới nảy mầm. Nếu đặt chậu gừng ở nơi nắng chiếu trực tiếp kéo dài, nhất là vào những ngày hè oi nóng, lá cây có thể bị héo hoặc cháy, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Vị trí thích hợp để trồng gừng thường là ban công có mái che, hiên nhà, sân vườn thoáng đãng hoặc khu vực nhận được ánh nắng buổi sáng. Nếu trồng ngoài trời, gia đình có thể bố trí cây dưới tán những loại cây lớn để hạn chế nắng gắt vào buổi trưa. Tuy nhiên, cũng không nên đặt gừng ở nơi quá tối hoặc thiếu ánh sáng trong thời gian dài. Môi trường thiếu sáng có thể khiến cây phát triển yếu, thân lá kém khỏe. Bởi vậy, cần lựa chọn vị trí vừa thoáng khí, vừa có đủ ánh sáng tự nhiên để cây sinh trưởng ổn định.

4. Tưới nước vừa đủ, tránh để đất quá ẩm

Gừng cần độ ẩm để phát triển, nhưng tưới quá nhiều nước lại là một trong những nguyên nhân khiến củ dễ bị thối. Vì vậy, thay vì tưới theo một lịch cố định, gia đình nên kiểm tra tình trạng đất trước khi bổ sung nước. Khi thấy lớp đất mặt bắt đầu se khô, có thể tưới nhẹ để duy trì độ ẩm cần thiết. Vào những ngày nắng nóng, cây có thể cần được tưới thường xuyên hơn. Ngược lại, khi trời mưa nhiều hoặc độ ẩm không khí cao, nên giảm lượng nước tưới và kiểm tra khả năng thoát nước của chậu. Đặc biệt, không nên để chậu gừng ngâm trong đĩa nước hoặc đặt ở vị trí thường xuyên bị đọng nước. Khi tưới, nên tưới từ từ quanh gốc để nước thấm đều xuống đất, tránh dội quá mạnh làm xói đất hoặc ảnh hưởng đến phần củ bên dưới. Duy trì độ ẩm ổn định, không quá khô cũng không quá ướt sẽ giúp cây phát triển thuận lợi hơn.

Vì sao nhiều gia đình thích trồng gừng tại nhà?

Không cần sở hữu khu vườn rộng, các gia đình vẫn có thể trồng gừng trong những chiếc chậu vừa phải đặt ở ban công, sân thượng hoặc góc sân có ánh sáng phù hợp. Đây là loại cây không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, có thể tận dụng những củ gừng già trong căn bếp để làm giống nếu chúng còn khỏe mạnh và có mắt mầm.

Lý do khiến nhiều người yêu thích loại cây này còn nằm ở tính thiết thực. Gừng là gia vị thường xuyên xuất hiện trong các món ăn Việt, từ cá kho, thịt rang đến các món canh, món hấp hay đồ uống. Trồng sẵn một chậu gừng giúp gia đình có thể thu hoạch khi cần, không phải mua từng chút mỗi lần nấu nướng. Bên cạnh đó, cây gừng với những tán lá xanh dài cũng góp phần tạo thêm mảng xanh cho không gian sống.

Xét theo quan niệm phong thủy dân gian, gừng còn được xem là loại cây mang ý nghĩa tốt lành. Gừng có vị cay ấm, thường gắn với quan niệm xua đi khí lạnh, mang lại sự ấm áp và nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. Hình ảnh củ gừng mọc thành cụm, sinh sôi dưới lòng đất cũng được nhiều người liên tưởng đến sự đủ đầy, phát triển và sung túc. Vì vậy, một số gia đình thích trồng gừng không chỉ để làm gia vị mà còn gửi gắm mong muốn về cuộc sống ấm êm, thuận hòa.