Dừng đào hầm tàu điện sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu gần 13.000 tỷ đồng chưa rõ ngày thi công trở lại: Người dân đối mặt với 18 tháng "xáo trộn" giao thông

Một công trình tàu điện ngầm quan trọng tại Singapore đang gặp trở ngại lớn dù đã triển khai hoạt động đào hầm hơn một năm. Sự cố không chỉ khiến quá trình thi công bị gián đoạn mà còn buộc nhà chức trách lên phương án điều chỉnh giao thông kéo dài tại một trong những khu vực đông đúc của quốc đảo này.

Tạm dừng đào hầm vì nguyên nhân nằm sâu dưới lòng đất

Theo thông báo của Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore (LTA) ngày 16/10/2026, hoạt động đào hầm phục vụ xây dựng ga Ang Mo Kio thuộc tuyến Cross Island Line (CRL) đã bị tạm dừng do phát hiện các vật cản bất thường dưới lòng đất. Nhà chức trách hiện chưa công bố thời điểm cụ thể có thể nối lại hoạt động đào hầm tại khu vực bị ảnh hưởng.

Khu vực gặp sự cố nằm trong gói thầu CR116, bao gồm thiết kế và xây dựng ga trung chuyển Ang Mo Kio, các đường hầm liên quan cùng công tác cải tạo nhà ga hiện hữu. Hợp đồng được trao cho liên danh Gammon Construction and Engineering và Bachy Soletanche Singapore vào tháng 7/2021, với tổng giá trị 644 triệu SGD, tương đương khoảng 13.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Dự án thuộc giai đoạn đầu tiên của tuyến Cross Island Line, tuyến tàu điện ngầm được phát triển nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực của Singapore. Riêng giai đoạn 1 dài khoảng 29 km, gồm 12 nhà ga, với mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2030.

Dự án tàu điện ngầm Cross Island Line tại Singapore có giai đoạn 1 dài 29 km (Ảnh Soletanche Bachy)

Hoạt động đào hầm tại gói thầu CR116 đã được triển khai từ năm 2025. Theo thông tin của đơn vị tham gia thi công, máy đào hầm đã hoàn thành lượt đào đầu tiên dài khoảng 200m vào tháng 7/2025, trước khi tiếp tục các công đoạn đào và lắp đặt trên những đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, đội thi công bắt đầu đối mặt với vấn đề nghiêm trọng xuất phát từ những kết cấu nằm sâu dưới mặt đường Ang Mo Kio Avenue 3.

Trong lần phát hiện bất thường đầu tiên vào tháng 5/2026, máy đào hầm bất ngờ đưa ra những vật liệu lạ. Khi kiểm tra đầu cắt, công nhân phát hiện nhiều sợi cáp thép mắc chặt vào bộ phận này.

Ban đầu, sự cố được xử lý như một tình huống kỹ thuật thông thường. Nhưng những lần máy đào liên tục bị cản trở sau đó cho thấy vấn đề phức tạp hơn dự tính. Theo LTA, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, đội thi công phải thực hiện tổng cộng 100 lần can thiệp vào đầu cắt máy đào để loại bỏ vật cản. Trong quá trình này, 22 bộ phận cắt bị hư hỏng phải thay thế.

Hoạt động đào hầm tại khu vực Ang Mo Kio buộc phải tạm dừng sau khi máy đào liên tục gặp vật cản (Ảnh CNA)

Sau khi tháo gỡ và thay các bộ phận hư hỏng, máy đào tiếp tục hoạt động. Thế nhưng, các vật cản liên tục xuất hiện trở lại. Chỉ trong khoảng ba tháng, đội thi công đã lấy ra tổng cộng khoảng 800 kg cáp thép từ máy đào.

Tần suất xử lý dày đặc khiến cơ quan chức năng đánh giá vật cản dưới lòng đất có quy mô lớn hơn nhận định ban đầu. Lo ngại nguy cơ đối với máy đào, an toàn công trường và cả tuyến đường phía trên, LTA quyết định tạm dừng hoạt động đào hầm tại khu vực liên quan ở Ang Mo Kio để tiếp tục điều tra.

Các cuộc điều tra tiếp theo xác định những sợi cáp này thuộc hệ thống neo đất nằm bên dưới đường Ang Mo Kio Avenue 3. Đây là các kết cấu thép được khoan vào lòng đất, thường sử dụng để giữ ổn định tường chắn hoặc các công trình tạm thời trong quá trình xây dựng.

Khi máy đào hầm đi vào khu vực có hệ thống neo đất, các sợi cáp có thể quấn vào đầu cắt, làm hư hỏng thiết bị và gây gián đoạn thi công. Nguy hiểm hơn, việc tiếp tục đào khi chưa xác định đầy đủ phạm vi vật cản có thể tạo ra rủi ro đối với nền đất và công trình giao thông phía trên.

LTA đang tiếp tục xác minh nguồn gốc, phạm vi của hệ thống neo đất và mức độ ảnh hưởng đối với tiến độ xây dựng tuyến CRL.

Trước khi có thể tiếp tục đào hầm một cách an toàn, các đơn vị thi công dự kiến phải thực hiện những biện pháp gia cố, cải thiện nền đất dọc tuyến hầm. Những vật cản còn lại sẽ được xử lý từng bước theo phương án kỹ thuật được đánh giá an toàn.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2026, công nhân đã lấy ra khoảng 800 kg dây thép mắc trong máy đào, được xác định có liên quan đến hệ thống neo đất nằm sâu bên dưới mặt đường (Ảnh CNA)

Người dân đối mặt với 18 tháng thay đổi giao thông

Sự cố dưới lòng đất không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ công trình mà còn kéo theo những thay đổi đáng kể đối với người dân sinh sống và đi lại quanh khu vực trung tâm thương mại AMK Hub.

Theo phương án được LTA công bố, từ ngày 14/11/2026, đường Ang Mo Kio Avenue 3 sẽ bắt đầu được tổ chức lại giao thông nhằm tạo không gian cho các hoạt động khảo sát, xử lý vật cản và gia cố nền đất.

Thời gian áp dụng dự kiến kéo dài đến tháng 5/2028, tương đương khoảng 18 tháng. Đây là mốc được tính toán dựa trên tình hình hiện tại và có thể điều chỉnh tùy theo tiến độ khắc phục sự cố.

Trong thời gian này, một đoạn đường theo hướng Đông gần AMK Hub sẽ được chuyển thành làn dành riêng cho xe buýt, trong khi chiều ngược lại giảm từ ba làn xuống còn hai làn xe. Các điểm đón, trả khách tại trung tâm thương mại cũng phải thay đổi cách tiếp cận. Một số lối đi bộ, vị trí sang đường và đường tiếp cận cầu vượt dành cho người đi bộ được điều chỉnh để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, những người lái xe đi qua khu vực vào giờ cao điểm có thể phải mất thêm khoảng 10–15 phút cho hành trình. Nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các hàng xe chờ dài hơn tại lối vào AMK Hub.

Để hạn chế ảnh hưởng, Singapore dự kiến bố trí hệ thống biển báo điện tử, biển hướng dẫn từ xa và nhân viên điều tiết giao thông. Các tuyến đường thay thế sẽ được sử dụng để phân tán phương tiện trong thời gian khu vực thi công bị thu hẹp mặt đường.

Singapore dự kiến điều chỉnh giao thông quanh trung tâm thương mại AMK Hub trong khoảng 18 tháng để phục vụ công tác xử lý sự cố và bảo đảm an toàn (Ảnh CNA)

Hiện chưa có kết luận cuối cùng về mức độ chậm tiến độ của toàn bộ dự án Cross Island Line. Tuy nhiên, việc một đoạn đào hầm thuộc gói thầu hàng trăm triệu SGD phải tạm dừng vì những kết cấu thép nằm sâu dưới lòng đất đang cho thấy thách thức lớn của các công trình giao thông ngầm tại đô thị đông đúc. Trong lúc chờ khắc phục sự cố, người dân và người tham gia giao thông tại Ang Mo Kio sẽ phải thích nghi với phương án đi lại mới dự kiến kéo dài khoảng 18 tháng.

Nguồn: CNA