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Điều tra số tiền 80 triệu đồng, công an bắt thanh niên SN 2007

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Khoảng 7 giờ cùng ngày, khi ra xe để đi làm, anh Th. phát hiện số tiền 80 triệu đồng cất trong xe đã bị mất.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 30/10/2026 cho biết, Công an phường Việt Trì đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo.

Trước đó, ngày 28/10/2026, Công an phường Việt Trì tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn M. Th. (sinh năm 1981, tạm trú tại tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc bị mất 80 triệu đồng tiền mặt để trong xe ô tô.

Theo trình báo, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi ra xe để đi làm, anh Th. phát hiện số tiền cất trong xe đã bị mất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Trì khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập thông tin, rà soát các tài liệu liên quan để truy tìm đối tượng.

Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định Lò Chòi Phin (sinh ngày 06/01/2007, trú tại thôn Thượng Bình, xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng liên quan đến vụ việc. Phin được phát hiện khi đang ở một quán internet trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh đối tượng - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, Phin khai nhận đã lợi dụng sơ hở của người dân khi đỗ xe ô tô trước cửa nhà nhưng không khóa cửa để mở cửa, tìm kiếm tài sản. Khi phát hiện xe ô tô của anh Th. không khóa, đối tượng đã vào trong xe, lục tìm và lấy số tiền 80 triệu đồng được cất trong một túi da ở khu vực phía trước ghế phụ. Sau khi lấy được tiền, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Qua vụ việc, Công an phường Việt Trì khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; hạn chế để tiền mặt và tài sản có giá trị trong xe ô tô khi không cần thiết. Khi rời khỏi phương tiện, cần kiểm tra, khóa cửa xe cẩn thận, lựa chọn nơi đỗ xe an toàn, không để những sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ xảy ra hành vi trộm cắp tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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