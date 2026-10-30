Kết quả lấy ý kiến Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 2 tỉnh thành

HĐND thành phố Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh địa giới với tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/10, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội tán thành phương án tiếp nhận 4.006,38ha đất tự nhiên và 1.057 người từ Phú Thọ.

Diện tích dự kiến điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phần diện tích và dân cư này hiện thuộc địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Theo phương án được HĐND Thành phố tán thành, 1.338ha cùng 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh sẽ được bổ sung vào xã Ba Vì. Phần diện tích còn lại, tổng cộng 2.668,38ha, được bổ sung vào xã Yên Xuân.

Các phần chuyển từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và một phần xã Thịnh Minh sang xã Yên Xuân không có dân cư trong phạm vi điều chỉnh.

Nghị quyết nêu mục tiêu điều chỉnh là thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với công tác quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường và tổ chức vùng đệm phù hợp quy hoạch. Việc thực hiện cũng cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan.

HĐND Thành phố giao UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của đại biểu, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án.

Công việc tiếp theo gồm thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới và chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án...

Từ ngày 22 đến 25/10/2026, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương đồng loạt triển khai công tác lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo số liệu tổng hợp, toàn Thành phố có 2.584.383 hộ gia đình, thu về 2.496.570 phiếu, đạt 96,6%. Trong đó có 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ.

Kết quả lấy ý kiến Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ công bố Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, theo Báo cáo số 449/BC-UBND ngày 26/10/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 984.391/1.006.906 hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, trong đó 977.701 hộ đồng ý với Đề án, chiếm 97,10% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Phú Thọ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là Nhân dân thuộc 03 xã, phường chịu sự tác động trực tiếp , nhằm làm rõ chủ trương, sự cần thiết của việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Trung ương, của tỉnh; cơ sở pháp lý, phạm vi, phương án điều chỉnh; trình tự, thủ tục, tiến độ thực hiện Đề án; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư, hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí, trang thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông chính thống.

Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xây dựng Đề án; chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và hướng dẫn nghiệp vụ, mẫu phiếu, biểu mẫu, quy trình thực hiện.

UBND các xã, phường chủ động thành lập các tổ lấy ý kiến, lập danh sách hộ gia đình, chuẩn bị phiếu và công khai các tài liệu liên quan, bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện thuận lợi, khách quan, đúng quy định.

Gần 98% số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành, các địa phương tiến hành kiểm tra, phân loại, tổng hợp số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ và ý kiến đồng ý, không đồng ý; lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

Kết quả tổng hợp cho thấy, toàn tỉnh có 1.006.906 hộ gia đình, trong đó 984.391 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt 97,76%.

Tổng số phiếu phát ra và thu về đều là 984.391 phiếu; có 983.994 phiếu hợp lệ và 397 phiếu không hợp lệ.

Kết quả, có 977.701 hộ đồng ý với Đề án, chiếm 97,10% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh; 6.293 hộ không đồng ý, chiếm 0,62% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh.

Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

I. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh

Vườn quốc gia Ba Vì là rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và môi trường sinh thái; gắn với không gian văn hóa Tản Viên - Ba Vì và phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.

Theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ và Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý; tuy nhiên, diện tích 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

2. Phạm vi, quy mô và đơn vị hành chính liên quan

Phương án đề xuất điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm; cụ thể:

Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Phú Thọ Diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì (ha) Diện tích vùng đệm (ha) Tổng diện tích điều chỉnh (ha) Xã Thịnh Minh 1.507,15 664 2.171,15 Xã Lương Sơn 261,32 481 742,32 Phường Kỳ Sơn 760,91 332 1.092,91 Tổng cộng 2.529,38 1.477 4.006,38

Diện tích điều chỉnh dự kiến được bổ sung vào địa giới xã Ba Vì và xã Yên Xuân thuộc thành phố Hà Nội.

Phạm vi chi tiết, tọa độ đường địa giới và diện tích phân bổ về từng xã tiếp tục được rà soát, đối soát trên cùng nền bản đồ, hệ tọa độ quốc gia và thực địa.

Trước điều chỉnh, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 335.984 ha, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 936.138 ha.

Theo đánh giá tại Đề án, sau điều chỉnh diện tích thành phố Hà Nội dự kiến khoảng 3.399,90 km²; tỉnh Phú Thọ khoảng 9.321,32 km².

Phương án không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân, xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn. Số liệu được hai địa phương tiếp tục xác nhận khi hoàn thiện hồ sơ chính thức.

3. Nguyên tắc xác định đường địa giới

Đường địa giới được xác định trên cơ sở ranh Vườn quốc gia Ba Vì, kết hợp địa hình, địa vật ổn định như đường giao thông, sông, suối, sống núi, ranh thửa đất, công trình và khu dân cư; bảo đảm rõ ràng, liên tục, thuận lợi cho quản lý, hạn chế chia cắt khu dân cư, đất sản xuất, công trình và dự án.

Các đường đồng mức, cốt cao độ chỉ được sử dụng làm căn cứ tham chiếu kỹ thuật, không đồng nhất với đường địa giới hành chính.

Đối với 664 ha vùng đệm tại xã Thịnh Minh, đường địa giới được rà soát gắn với hiện trạng dân cư, đất đai, hạ tầng giao thông, công trình, dự án và khả năng tiếp cận dịch vụ công.

Đối với các khu vực thuộc xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, việc xác định ranh giới gắn với yêu cầu quản lý rừng, đất đai, kết nối giao thông và bảo đảm tính liên tục của phần địa bàn còn lại.

4. Tác động chủ yếu và phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

Việc điều chỉnh tạo điều kiện quản lý thống nhất Vườn quốc gia Ba Vì, vùng đệm và hệ thống hạ tầng bảo vệ rừng, góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường và tổ chức phát triển du lịch sinh thái phù hợp quy hoạch, pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, phạm vi quản lý về đất đai, dân cư, dự án, tài sản, nguồn thu và dịch vụ công của các đơn vị hành chính liên quan sẽ thay đổi tương ứng.

Giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác lập được tiếp tục bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ hành chính đang giải quyết được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền kế thừa, không yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa giới. Việc cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội và các dịch vụ công thiết yếu phải được duy trì liên tục trong thời gian chuyển tiếp.

Điều chỉnh địa giới hành chính không đồng nghĩa với việc thu hồi đất, di dời dân cư hoặc bố trí tái định cư; không thay thế thủ tục phê duyệt dự án đầu tư.

Trường hợp phát sinh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo dự án cụ thể thì phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục pháp luật có liên quan.

Hai địa phương kiểm kê, đối chiếu và bàn giao hồ sơ địa giới, đất đai, rừng, dân cư, công trình, dự án, tài sản, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định cơ quan tiếp nhận, thời điểm bàn giao và trách nhiệm giải quyết công việc đang thực hiện.

Đối với khu vực có dân cư, nhất là 664 ha vùng đệm tại xã Thịnh Minh, tiếp tục rà soát số hộ, nhân khẩu theo đường ranh kỹ thuật, đánh giá khoảng cách tiếp cận trụ sở hành chính, trường học, cơ sở y tế và giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp.

II. ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT TIÊU CHUẨN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH

1. Về các điều kiện điều chỉnh địa giới

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, phương án được đánh giá theo các nội dung sau:

a) Về chủ trương và quy hoạch: Phương án phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về điều chỉnh địa giới, chủ trương chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về thành phố Hà Nội quản lý và định hướng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026; phù hợp với định hướng chức năng khu vực Ba Vì - Hòa Lạc trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, các quy hoạch hiện hành của quốc gia, Vùng Thủ đô, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ chưa thể hiện phương án điều chỉnh địa giới 4.006,38 ha. Hai địa phương tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền; sau khi phương án được quyết định, thực hiện cập nhật, điều chỉnh quy hoạch có liên quan theo quy định.

b) Về lợi ích chung và hiệu quả quản lý: Phương án góp phần thống nhất đầu mối quản lý rừng đặc dụng, đất đai, môi trường, hạ tầng và phòng cháy, chữa cháy; tăng cường khả năng phối hợp, bảo tồn hệ sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp đặc điểm từng địa bàn.

c) Về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Đường địa giới được xác lập rõ ràng, tạo điều kiện phân định địa bàn, trách nhiệm quản lý, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

d) Về dân tộc, lịch sử, văn hóa và đời sống Nhân dân: Phương án gắn với yêu cầu bảo tồn không gian văn hóa Ba Vì - Tản Viên, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Mường, Dao; hạn chế chia cắt khu dân cư và bảo đảm điều kiện tiếp cận dịch vụ công, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

đ) Về tiêu chuẩn đơn vị hành chính: Được đối chiếu theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc điểm các đơn vị hành chính liên quan, như tại khoản 2 Mục này.

2. Về tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính

Đối với cấp tỉnh, theo đánh giá tại Đề án, thành phố Hà Nội dự kiến tăng 1,19% diện tích, lên khoảng 3.399,90 km², đạt khoảng 136% tiêu chuẩn diện tích 2.500 km² đối với thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh Phú Thọ dự kiến giảm 0,43% diện tích, còn khoảng 9.321,32 km², đạt khoảng 116,5% so với mức 8.000km² của tỉnh miền núi.

Đề án xác định hai địa phương thuộc trường hợp không phải đánh giá lại tiêu chuẩn theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Đối với cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ, theo Đề án, xã Lương Sơn giảm khoảng 6,05% diện tích và phường Kỳ Sơn giảm khoảng 9,52% diện tích, vẫn đạt tiêu chuẩn và thuộc trường hợp không phải đánh giá lại theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Riêng xã Thịnh Minh dự kiến chuyển 2.171,15 ha, gồm 1.507,15 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 664 ha vùng đệm; Đề án đánh giá trường hợp này trên cơ sở khoản 3 và khoản 6 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Đối với cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, diện tích phân bổ về xã Ba Vì, xã Yên Xuân chưa được xác định chính thức. Đề án nêu hai xã được thành lập năm 2025, dự kiến đều tăng diện tích; trong các phương án phân bổ, ít nhất một xã tăng trên 20% diện tích. Trên cơ sở đó, Đề án lập luận về việc áp dụng khoản 3 và khoản 6 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Việc xác định các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể tiếp tục được hoàn thiện trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.



