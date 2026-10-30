7 dự án nhà ở thuộc phạm vi tái thiết đô thị Vĩnh Hưng được đề xuất đưa ra khỏi danh mục thí điểm

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 171/2024/QH15 ngày 30/11/2025 của Quốc hội.

Theo Báo cáo thẩm tra số ngày 27/10/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, cơ quan này đã rà soát Tờ trình số 425/TTr-UBND ngày 24/10/2026 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Trong số các khu đất được đề xuất điều chỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đưa ra khỏi danh mục dự án thí điểm đối với 9 khu đất/dự án nằm trong phạm vi dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thành phố (khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urbancity; Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng)

Danh sách gồm 7 dự án tại phường Vĩnh Hưng: dự án Khu nhà ở Lĩnh Nam; Dự án Khu nhà ở Vĩnh Hưng; Dự án Khu nhà ở Happy Home; Dự án Khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy; Dự án xây dựng công trình hỗn hợp gồm văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng; Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng, dịch vụ và thương mại; Dự án Khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ.

Ngoài 7 dự án tại Vĩnh Hưng, Ban cũng thống nhất đưa 2 dự án tại xã Phúc Thịnh ra khỏi danh mục, gồm Khu nhà ở Nam Hồng và một dự án Khu nhà ở. Hai dự án này nằm trong phạm vi Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urbancity.

Như vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đưa ra khỏi danh mục thí điểm 9 khu đất với tổng diện tích 65,3ha. Con số này thấp hơn phương án UBND thành phố trình trước đó là 16 khu đất, tổng diện tích 112,1ha.

Đối với 8 khu đất còn lại trong phương án đề xuất đưa ra khỏi danh mục, Ban đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát tình trạng dự án, căn cứ pháp lý và nguyên nhân, lý do điều chỉnh. Các nội dung này cần được làm rõ trước khi trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp tiếp theo.

Theo báo cáo, trước đó HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 298 khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 1.530ha.

Đến nay, có 67 dự án đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, 51 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư và 163 khu đất dự án đang triển khai, cần tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Bên cạnh việc điều chỉnh danh mục hiện có, UBND thành phố đề xuất bổ sung 2 khu đất với tổng diện tích khoảng 45,5ha theo đăng ký của Bộ Quốc phòng. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đề xuất bổ sung này.

Tuy nhiên, Ban cũng lưu ý hồ sơ UBND thành phố trình chưa bảo đảm thời gian theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố và nội dung chưa có trong dự kiến chương trình kỳ họp. Ban đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế của cơ chế thí điểm, tiến độ triển khai và những rủi ro, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện.