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Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra vụ xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng

| | Bất động sản

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, san lấp đất, vận chuyển vật liệu tại khu vực vi phạm trên địa bàn phường Hòa Hiệp; phong tỏa hiện trường, cắm biển thông báo vi phạm, nghiêm cấm đưa người vào ở tại các công trình chưa hoàn thiện và ngăn chặn dứt điểm việc chuyển nhượng đất trái phép bằng giấy viết tay.

Ngày 29/10, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: UBND tỉnh này vừa thành lập tổ công tác liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và UBND phường Hòa Hiệp để xử lý vụ việc liên quan đến bài viết “Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số” đăng trên Báo Tiền Phong ngày 30/9.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổng kiểm tra, đo đạc, xác minh toàn bộ công trình vi phạm; làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương qua các thời kỳ, từ năm 2022 đến nay.

Nhà kiên cố "mọc" trên đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo đình chỉ ngay mọi hoạt động xây dựng, san lấp đất, vận chuyển vật liệu tại khu vực vi phạm; phong tỏa hiện trường, cắm biển thông báo vi phạm, nghiêm cấm đưa người vào ở tại các công trình chưa hoàn thiện và ngăn chặn dứt điểm việc chuyển nhượng đất trái phép bằng giấy viết tay.

Công an tỉnh được giao bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường; tuyên truyền để người dân hiểu rõ giao dịch đất rừng bằng giấy viết tay là vô hiệu, Nhà nước không bồi thường đối với công trình trái phép trên đất rừng.

Thời điểm PV Tiền Phong ghi nhận (tháng 6/2026), một căn nhà kiên cố đang được xây dựng.

Theo báo cáo, đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1809/QĐ-SNNMT ngày 6/10/2026, do ông Phạm Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm tổ trưởng. Đến nay, đoàn đã hoàn thành kiểm tra hồ sơ pháp lý của các dự án và thu thập hồ sơ liên quan. Do vụ việc phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xin gia hạn thời gian báo cáo kết quả xử lý chính thức lên UBND tỉnh đến trước ngày 10/11/2026 để nghiên cứu kỹ hồ sơ, tham mưu giải quyết chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra, xử lý và phản hồi thông tin báo chí của các đơn vị; kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước đó, ngày 30/9, Báo Tiền Phong đăng bài “Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số”, phản ánh tình trạng nhiều nhà ở, công trình kiên cố được xây dựng trên đất rừng trồng tại phường Hòa Hiệp, tạo thành khu dân cư với các căn nhà nằm san sát nhau giữa khu vực đất rừng. Đáng chú ý, khu vực này chỉ cách trụ sở phường khoảng 3km, đặt ra vấn đề về công tác quản lý đất đai, kiểm tra và ngăn chặn vi phạm tại địa phương.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

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