Đại gia gốc Thanh Hóa từng thi công vòm thép lớn nhất hành tinh nay góp mặt tại công trình đón sự kiện VIP APEC 2027: Mái thép nặng 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing

Hệ mái thép 12.000 tấn định hình diện mạo công trình APEC tại Phú Quốc

Nằm bên bờ biển phía Nam đảo Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang dần lộ diện với hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài. Sau khoảng một năm thi công, những đường cong kiến trúc chủ đạo đã hiện rõ, tạo nên diện mạo khác biệt cho công trình thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Với tổng diện tích sàn hơn 150.000 m², đây là một trong những công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Quy mô kiến trúc không chỉ thể hiện ở diện tích xây dựng mà còn nằm ở hệ kết cấu mái có khối lượng và yêu cầu kỹ thuật lớn.

Toàn bộ 13/13 nhịp mái thép đã được lắp dựng.

Theo thông tin cập nhật tiến độ công trình cuối tháng 10/2026, toàn bộ 13/13 nhịp mái thép đã được lắp dựng, với tổng khối lượng kết cấu khoảng 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu thép chủ đạo để chuyển trọng tâm sang hoàn thiện mái, mặt dựng và các hạng mục kiến trúc.

Hệ mái có chiều dài hơn 300 m, rộng khoảng 165 m và cao khoảng 40 m, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính. Mỗi nhịp có trọng lượng hàng trăm tấn; riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động khoảng 677-703 tấn.

Khối lượng thép lớn cùng hình dạng mái uốn lượn khiến quá trình chế tạo, vận chuyển và lắp dựng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thiết kế, kỹ thuật kết cấu và tổ chức thi công. Các cấu kiện phải được lắp ghép theo đúng hình học thiết kế, bảo đảm độ chính xác của toàn bộ hệ mái liên hoàn, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn trong quá trình thi công trên cao.

Từ kết cấu thép sang hoàn thiện kiến trúc

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 23/10/2026, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn mái. Các tổ đội thi công đang tập trung hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và những hạng mục bao che, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý IV/2026.

Trên công trường, công việc không dừng lại ở việc lắp đặt các cấu kiện lớn. Những lớp vật liệu bao phủ mái và mặt ngoài cần được căn chỉnh, ghép nối theo các đường cong phức tạp để bảo đảm hình khối kiến trúc thống nhất với thiết kế ban đầu.

Lấy cảm hứng từ sóng biển, hệ mái được tạo hình bằng những đường cong nối tiếp nhau. Khi kết hợp với hệ kính mặt ngoài, công trình được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc bên bờ biển phía Nam Phú Quốc, đồng thời thể hiện sự kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và cảm hứng văn hóa bản địa.

Việc hoàn thành hệ kết cấu thép cũng mở ra giai đoạn thi công tiếp theo với trọng tâm là hệ thống kỹ thuật và không gian sử dụng bên trong. Các hạng mục cơ điện, âm thanh, chiếu sáng, trần, ốp lát và nội thất đang được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm công trình không chỉ hoàn thiện về hình thức mà còn đáp ứng yêu cầu vận hành của một trung tâm hội nghị quốc tế.

Tập đoàn Đại Dũng – đơn vị thi công mái thép Trung tâm Hội nghị APEC

Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị thi công mái thép của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Doanh nghiệp do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép và chế tạo cơ khí, từng tham gia nhiều dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Doanh nghiệp cũng chính là đơn vị thực hiện mái vòm “Kim Quy” 24.000 tấn của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (10 ha), chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.

Tập đoàn Đại Dũng cũng vừa hợp long thành công vòm thép nhịp chính của Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào lúc 8h sáng ngày 21/10/2026. Đơn vị đảm nhiệm kết cấu thép nhịp chính với chiều dài 187m, cao hơn 20m. Từ chế tạo, tổ hợp đến vận chuyển và chuẩn bị lắp đặt, các công đoạn được triển khai nối tiếp, phục vụ mục tiêu đưa nhịp cầu vào vị trí hợp long theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Đại Dũng cũng là doanh nghiệp được Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái sân vận động VinFast – Trống Đồng, đồng thời xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép.