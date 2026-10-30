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Đấu giá 3 căn hộ của cựu Chủ tịch công ty kinh doanh nhà nhưng không ai mua

| | Bất động sản

Thi hành án dân sự TPHCM thông báo đấu giá không thành ba căn hộ tại các chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh của ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC), do không có khách hàng đăng ký tham gia.

Ngày 29/10, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho hay, đơn vị này vừa thông báo đấu giá không thành đối với ba căn hộ thuộc sở hữu của ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC), do không có khách hàng đăng ký tham gia trong thời hạn quy định.

Ông Đinh Trường Chinh trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Trước đó, ngày 25/9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM ban hành thông báo niêm yết công khai việc đấu giá số 13854/TB-TTĐG để bán các tài sản đã bị kê biên theo quy định. Tuy nhiên, hết thời hạn đăng ký, không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Ba tài sản được đưa ra đấu giá gồm quyền sở hữu căn hộ tại các chung cư thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, gồm: 91 Nguyễn Hữu Cảnh (có giá khởi điểm gần 13,9 tỷ đồng); Saigon Pearl số 92 Nguyễn Hữu Cảnh (giá khởi điểm gần 13,8 tỷ đồng) và chung cư The Manor 2, số 89 Nguyễn Hữu Cảnh (giá khởi điểm gần 13,1 tỷ đồng).

Việc xử lý các tài sản trên là thi hành bản án số 660/2025/HS-ST ngày 25/9/2025 của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm số 88/2026/HS-PT ngày 28/1/2026 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM.

Ông Đinh Trường Chinh đang thi hành án phạt 11 năm tù trong vụ án đất công Vinafood II, đồng thời tiếp tục bị truy tố trong vụ HDTC với cáo buộc chiếm đoạt hơn 340 tỷ đồng.

Theo Tân Châu

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