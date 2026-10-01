Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam

Ghi nhận tại tuyến đường, mặt đường cùng hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường và rào chắn an toàn đã được lắp đặt. Tại các nút giao, hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng đã được bố trí, trong đó một số vị trí đã đi vào hoạt động, các vị trí còn lại đang chờ vận hành.