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Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Đoạn đường dài 15km từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long đã được đưa vào lưu thông tạm từ ngày 10/10. Trong tháng 11/2026, Hà Nội đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật thêm khoảng 22km đường song hành Vành đai 4, nâng tổng chiều dài được thông xe qua địa bàn lên khoảng 37km.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội đã thông xe kỹ thuật 15km, đoạn từ đê Hữu Hồng, khu vực cầu Hồng Hà, đến Đại lộ Thăng Long. Tuyến đường được tổ chức lưu thông tạm từ ngày 10/10, mỗi chiều bố trí 3 làn xe. Theo phương án phân luồng, các phương tiện lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Năm nút giao trên đoạn tuyến được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Ghi nhận tại tuyến đường, mặt đường cùng hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường và rào chắn an toàn đã được lắp đặt. Tại các nút giao, hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng đã được bố trí, trong đó một số vị trí đã đi vào hoạt động, các vị trí còn lại đang chờ vận hành.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Khi đoạn tuyến từ khu vực Đan Phượng cũ đến Đại lộ Thăng Long được thông xe, phương tiện sẽ di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian di chuyển và hạn chế phải đi vòng qua các tuyến đường hiện hữu.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Trên công trường, các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc triển khai những hạng mục còn lại, trong đó có đường trên cao, cầu vượt và đường dẫn lên xuống.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 5.

Theo thiết kế, tuyến Vành đai 4 có phần lõi là đường cao tốc 6 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ khoảng 100 km/h. Sát tuyến cao tốc là quỹ đất dự trữ để xây dựng đường sắt quốc gia vành đai trong các giai đoạn tiếp theo. Hai bên tuyến bố trí đường gom đô thị, dải cây xanh cảnh quan và hành lang an toàn hạ tầng. Mặt cắt ngang toàn tuyến rộng từ 90-135m (rộng gấp 3 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất rộng 45m).

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Đến nay, dự án đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội đã thi công khoảng 40/50,85km bê tông nhựa. Giá trị sản lượng ước đạt 3.850/4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% giá trị hợp đồng

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 7.

Gói thầu số 09/TP2-XL đạt giá trị sản lượng khoảng 1.576/1.597 tỷ đồng. Phần nền, mặt đường cơ bản hoàn thành; cấp phối đá dăm và các lớp bê tông nhựa đạt khoảng 99%. Các hạng mục cầu, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước đã hoàn tất. Gói thầu này bao gồm đoạn đường song hành dài khoảng 15km từ khu vực đê Hữu Hồng, gần cầu Hồng Hà, đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật ngày 10/10.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 8.

Sau đoạn tuyến đầu tiên, Hà Nội đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật thêm khoảng 22km đường song hành trong tháng 11/2026, gồm đoạn dài khoảng 13km từ nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu vực cầu Hồng Hà và đoạn khoảng 9km từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6. Nếu tiến độ được bảo đảm, đến cuối tháng 11, tổng chiều dài đường song hành được thông xe kỹ thuật qua Hà Nội sẽ đạt khoảng 37km.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 9.

Các cầu Hồng Hà, Mễ Sở vượt sông Hồng và cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027. Các đơn vị cũng ưu tiên hoàn thành sớm những nhánh rẽ phải tại các nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trục Mê Linh, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 6 để tăng khả năng kết nối với đường song hành.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 10.

Dọc hành lang Vành đai 4, hàng loạt khu đô thị quy mô lớn đang được triển khai như, ở phía Tây, Vinhomes Wonder City; trong khi tại phía Bắc, Mê Linh có các dự án như Khu đô thị HUD Mê Linh và khu đô thị cao cấp do Sun Group phát triển. Đáng chú ý, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Nam Thủ đô, và nhiều khu công nghiệp.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 11.

Khu vực Đan Phượng và Hoài Đức còn có lợi thế từ Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, các tuyến đường vành đai khác, cùng định hướng phát triển đô thị và sự hiện diện của nhiều khu đô thị quy mô lớn.tại đây, giá một số lô đất gần các nút giao Vành đai 4 tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng tùy thuộc vào vị trí, khả năng kết nối, pháp lý và khả năng khai thác thực tế của từng sản phẩm. 

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 12.

Toàn tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài khoảng 113,5km, gồm 103,82km tuyến chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 57,52km. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, gồm 3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 3 dự án xây dựng đường song hành bằng vốn đầu tư công và 1 dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP). 

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 13.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc theo hợp đồng BOT có tổng giá trị khoảng 53.552 tỷ đồng, gồm 23.608 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và 29.944 tỷ đồng vốn do nhà đầu tư thu xếp.

Toàn cảnh tuyến vành đai 85.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần đường băng sân bay: 15km đường song hành vừa thông xe, kết nối cầu 10.000 tỷ đang thành hình với đại lộ đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 14.

Theo kế hoạch, tuyến đường song hành Vành đai 4 được hoàn thành trong năm 2026, trong khi tuyến cao tốc phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 4 sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giảm tải cho các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, Nội Bài – Bắc Ninh, mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp của Thủ đô. Tuyến đường còn tạo cú hích thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, logistics và thương mại dịch vụ.

 

Bài và ảnh: Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

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