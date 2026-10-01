Người cha gây dựng tập đoàn đa ngành từ nhà thầu cơ điện, con trai có 2 bằng thạc sĩ Mỹ, con gái sinh năm 1991 từng được Forbes Vietnam vinh danh, hiện cả 2 là Phó Chủ tịch tập đoàn

Người cha khởi nghiệp từ lĩnh vực cơ điện, đưa Alphanam phát triển thành tập đoàn đa ngành

Ông Nguyễn Tuấn Hải sinh năm 1965, là nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam. Doanh nghiệp được thành lập ngày 19/8/1995, với xuất phát điểm là một nhà thầu cơ điện.

Trong giai đoạn đầu, hoạt động của Alphanam tập trung vào cơ điện, xây lắp và sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp lựa chọn hướng hợp tác với các thương hiệu trong nước và quốc tế, từng bước xây dựng nền tảng kinh doanh trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức, Alphanam hiện hoạt động trong 4 nhóm lĩnh vực chính gồm bất động sản, du lịch – khách sạn, thương mại – sản xuất và cơ điện. Giáo dục cũng từng được doanh nghiệp đề cập trong nhóm ngành phát triển của mình.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam.

Từ năm 2015, bất động sản được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Theo công bố của Alphanam, tập đoàn đã và đang triển khai hơn 50 dự án trên quỹ đất hơn 5.000 ha, với các loại hình gồm khách sạn cao cấp, căn hộ cao cấp, nhà ở xã hội, văn phòng thương mại, bất động sản công nghiệp và các sản phẩm phát triển hạ tầng.

Ở mảng du lịch – khách sạn, Alphanam phát triển các dự án gắn với thương hiệu quốc tế. Tại Đà Nẵng, hệ sinh thái này có tổ hợp M Landmark, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River và căn hộ M Landmark Residences. Tại Sa Pa, dự án Sofitel Sapa Hotel & Residences được khởi công tháng 7/2025, gồm 176 phòng khách sạn và 436 căn hộ cao cấp, do thương hiệu Sofitel thuộc Accor quản lý và vận hành. Dự án này nằm trong Quần thể nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa, quy mô 83 ha tại thung lũng Mường Hoa, Sa Pa.

Ở lĩnh vực bất động sản nhà ở, danh mục dự án được giới thiệu trên website Alphanam có Golden Square tại Đà Nẵng, Altara Residences tại Quy Nhơn và Golden City An Giang. Đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Nha Trang. Alphanam cho biết định hướng phát triển nhà ở xã hội của tập đoàn hướng tới hơn 10.000 căn tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, thương mại – sản xuất và cơ điện vẫn là những lĩnh vực có nền tảng từ giai đoạn đầu. Các thương hiệu được giới thiệu trong hệ sinh thái có FUJIALPHA trong lĩnh vực thang máy, ALPEC và KANSAI. Ở mảng cơ điện, tập đoàn tập trung vào các hoạt động MEP và liên quan đến ngành điện.

Sự mở rộng này cho thấy Alphanam không chỉ phát triển bất động sản như một mảng kinh doanh độc lập, mà còn duy trì các lĩnh vực sản xuất, xây lắp và cơ điện đã hình thành từ những ngày đầu.

Con trai Nguyễn Minh Nhật: Sở hữu 2 bằng thạc sĩ tại Đại học Drexel, điều hành doanh nghiệp cơ điện

Ông Nguyễn Minh Nhật, con trai ông Nguyễn Tuấn Hải, có 2 bằng thạc sĩ tại Đại học Drexel, Hoa Kỳ, gồm Thạc sĩ Tài chính và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Sau thời gian học tập ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam năm 2010 và tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Hiện ông Nhật giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Alphanam. Ông đồng thời tham gia quản trị doanh nghiệp trong hệ sinh thái, trong đó có Alphanam E&C, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và cơ điện.

Quá trình chuyển giao thế hệ tại Alphanam được khởi động từ giai đoạn 2015–2020, khi doanh nghiệp định hướng tập trung nguồn lực vào các ngành nghề trọng điểm, chuyên môn hóa các công ty thành viên và hạn chế đầu tư dàn trải. Nguyễn Minh Nhật cùng em gái Nguyễn Ngọc Mỹ là hai nhân sự thuộc thế hệ thứ 2 tham gia quá trình này.

Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanamkiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Alphanam

Một trong những vị trí quan trọng của ông Nhật nằm tại CTCP Alphanam E&C, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và cơ điện. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tại ngày 30/6/2026, ông Nhật trực tiếp sở hữu hơn 4,3% vốn Alphanam E&C. CTCP Đầu tư Alphanam - nơi ông Nhật giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nắm 83% vốn; CTCP Alphanam - nơi ông Nhật là cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nắm 6,1%.

Tổng cộng, ông Nhật và 2 pháp nhân liên quan nắm khoảng 93,4% vốn Alphanam E&C. Những con số này cho thấy mối liên hệ về sở hữu giữa doanh nghiệp cơ điện và các công ty trong hệ sinh thái Alphanam, bên cạnh vai trò điều hành của ông Nhật.

Trong hoạt động kinh doanh, ông Nhật cũng tham gia các chương trình hợp tác với đối tác quốc tế. Tháng 6/2024, ông đại diện Alphanam tham gia lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với LG Electronics. Đầu năm 2025, ông tham gia ký kết hợp đồng tín dụng với Agribank cho dự án Sofitel Sapa Hotel & Residences trên cương vị Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Alphanam và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa.

Con gái Nguyễn Ngọc Mỹ: Tốt nghiệp Đại học Boston, cùng anh trai giữ ghế Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ sinh năm 1991, là con gái ông Nguyễn Tuấn Hải. Bà hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam kiêm Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam.

Bà Mỹ đi du học từ năm 14 tuổi và tốt nghiệp Đại học Boston tại Mỹ. Sau khi trở về Việt Nam, bà từng theo đuổi một số dự án khởi nghiệp riêng trước khi quyết định tham gia doanh nghiệp gia đình.

Bà Mỹ không bắt đầu sự nghiệp tại vị trí lãnh đạo cao nhất. Trong những năm đầu ở Alphanam, bà tham gia các mảng bất động sản và du lịch, trực tiếp phụ trách một số dự án để tích lũy kinh nghiệm vận hành. Năm 2022, bà chính thức giữ vị trí CEO.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam kiêm Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam.

Ngoài chức vụ tại tập đoàn và doanh nghiệp địa ốc, bà Mỹ từng được Forbes Vietnam xếp vào nhóm 10 doanh nhân nữ kế cận năm 2017. Năm 2021, bà nhận Cúp Bông hồng vàng. Năm 2022, bà được trao Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu và Cúp Nữ doanh nhân tiêu biểu Đông Nam Á. Bà cũng tham gia hoạt động xã hội, sáng lập Quỹ Alphanam Green Foundation và đóng góp cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Một dấu ấn kinh doanh gắn với bà Mỹ là quá trình phát triển khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River. Theo chia sẻ của bà với truyền thông, dự án được bà theo đuổi từ năm 2015. Quá trình triển khai trải qua nhiều khó khăn, trong đó có ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thời điểm mở cửa bị lùi lại khoảng 3 năm.

Bà Mỹ cho biết mình tham gia điều phối tiến độ thi công, mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng nhân sự phục vụ vận hành. Khách sạn mở cửa đón khách ngày 28/5/2025, có 45 tầng và 300 phòng nghỉ cùng suite, nằm trong tổ hợp M Landmark Đà Nẵng. Đây là lần đầu thương hiệu Courtyard by Marriott hiện diện tại Việt Nam.

Ở mảng bất động sản, bà Mỹ tham gia điều hành CTCP Địa ốc Alphanam, doanh nghiệp gắn với hoạt động phát triển các dự án nhà ở và bất động sản của tập đoàn. Trong danh mục dự án được Alphanam công bố có các tổ hợp căn hộ, dự án đô thị và dự án nghỉ dưỡng tại nhiều địa phương.

Chuyển giao thế hệ từ người sáng lập sang hai người con

Câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Tuấn Hải không chỉ nằm ở việc hai người con cùng nắm các vị trí lãnh đạo tại tập đoàn, mà còn ở cách phân chia vai trò trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải (giữa) cùng con trai Nguyễn Minh Nhật và con gái Nguyễn Ngọc Mỹ.

Ông Hải giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam. Nguyễn Minh Nhật giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, đồng thời điều hành CTCP Đầu tư Alphanam và tham gia quản trị Alphanam E&C. Nguyễn Ngọc Mỹ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn kiêm Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam, tập trung vào mảng bất động sản và các dự án liên quan.

Việc hai người con đảm nhận các vai trò điều hành khác nhau giúp mô hình chuyển giao gắn với hoạt động cụ thể của từng doanh nghiệp thành viên, thay vì chỉ dừng ở việc kế thừa chức danh trong gia đình.

Sau 31 năm, Alphanam đã mở rộng từ cơ điện sang nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản và du lịch – khách sạn trở thành những mảng phát triển nổi bật. Thế hệ thứ 2 hiện tham gia quản trị và điều hành các doanh nghiệp thành viên, tiếp nối nền tảng do ông Nguyễn Tuấn Hải xây dựng từ năm 1995.