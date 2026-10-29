Siêu dự án khu phức hợp thông minh tăng vốn lên 60.000 tỷ đồng: Vừa mới khởi công, nằm trên 6 lô đất tại trung tâm mới TP.HCM, có sự góp mặt của "ông lớn" Hàn Quốc

Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm trên 6 lô đất tại lõi trung tâm Thủ Thiêm

Theo thông tin được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP.HCM có 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 337.221 tỷ đồng, tương đương hơn 13,5 tỷ USD. Trong danh mục này, Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một trong những dự án phát triển đô thị có quy mô vốn lớn, với tổng mức đầu tư 60.000 tỷ đồng.

Trước đó, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 ngày 10/9, ghi nhận tổng vốn đầu tư 20.100 tỷ đồng. Như vậy, Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A được điều chỉnh tăng vốn thêm 39.900 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte gồm Lotte Shopping, Hotel Lotte, Lotte Engineering & Construction và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Dự án sử dụng khoảng 74.513 m² đất, gồm 6 lô thuộc Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hình phối cảnh dự án.

Dự án có tên thương mại là Lotte Eco Smart City Thu Thiem, nằm tại phường An Khánh, TP.HCM. Vị trí này thuộc khu vực lõi trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gần quảng trường trung tâm và hồ trung tâm, đồng thời kết nối với khu trung tâm hiện hữu thông qua hầm Thủ Thiêm và cầu Ba Son.

Theo phương án phát triển được công bố trước đó, 6 lô đất của dự án mang ký hiệu 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 và 2-6. Tổ hợp được định hướng phát triển nhiều chức năng, kết hợp nhà ở với các không gian thương mại, dịch vụ, văn phòng và lưu trú, thay vì chỉ tập trung vào một loại hình bất động sản riêng lẻ.

Phát Đạt tham gia phát triển nhà ở và các khối cao ốc thương mại

Một điểm đáng chú ý của dự án là sự tham gia trực tiếp của Phát Đạt trong quá trình phát triển các hợp phần bất động sản.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Phát Đạt sở hữu 35% vốn tại Lotte Properties HCMC và tham gia phát triển các khối nhà ở thuộc những lô 2-2, 2-4 và 2-6. Doanh nghiệp Việt Nam cũng đảm nhận phát triển 2 khối cao ốc thương mại, dịch vụ kết hợp văn phòng mang ký hiệu 2-1 và 2-3, cùng các không gian thương mại, dịch vụ tại khối đế và tầng hầm. Hai khối cao ốc này có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 219.722 m².

Trong cơ cấu hợp tác, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte tham gia phát triển những hợp phần thương mại và dịch vụ của tổ hợp. Sự kết hợp giữa nhà đầu tư Hàn Quốc và doanh nghiệp bất động sản trong nước tạo nên cơ cấu phát triển dự án với nhiều đơn vị cùng tham gia, thay vì một chủ thể đảm nhiệm toàn bộ các hạng mục.

Dự án 60.000 tỷ đồng vừa khởi công trở lại sau nhiều năm vướng mắc

Lotte Eco Smart City Thu Thiem từng trải qua thời gian dài chưa thể triển khai do các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo thông tin được công bố trước đó, dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 20.100 tỷ đồng. Sau quá trình điều chỉnh, tổng vốn đầu tư được nâng lên 60.000 tỷ đồng. Ngày 31/7/2026, Lotte Properties HCMC hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án với số tiền đã nộp 17.569 tỷ đồng, theo thông tin Phát Đạt công bố.

Ngày 23/10/2026, Lotte Eco Smart City Thu Thiem chính thức khởi công trở lại, đánh dấu bước chuyển sau nhiều năm đình trệ.

Với quy mô đất khoảng 7,45 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, dự án là một trong những tổ hợp bất động sản đa chức năng có quy mô vốn lớn tại khu vực trung tâm mới của TP.HCM.