Cường Đô La quyết tặng Lamborghini 30 tỷ, màu vàng rực rỡ cho khách mua nhà

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô-la), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (C-Holdings) vừa gây chú ý khi đưa chiếc siêu xe Lamborghini Temerario màu vàng đầu tiên về Việt Nam để làm phần thưởng cho khách hàng mua căn hộ tại một dự án nghỉ dưỡng của doanh nghiệp ở Vũng Tàu.

Đáng chú ý, hình ảnh bảng thông tin tại sự kiện giới thiệu dự án cho thấy chiếc Lamborghini Temerario được định giá 30 tỷ đồng và sẽ được bốc thăm khi dự án đạt tỷ lệ bán hàng 90%. Như vậy, phần thưởng đặc biệt này không chỉ tạo điểm nhấn trong hoạt động giới thiệu sản phẩm mà còn gắn với một cột mốc kinh doanh cụ thể của dự án.

Lamborghini Temerario sẽ được bốc thăm khi dự án Solina Luxury Apartments đạt tỷ lệ bán hàng 90%.

Trước đó, ngày 5/9, trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Quốc Cường đăng tải hình ảnh và video ghi lại quá trình chiếc Lamborghini Temerario màu vàng được đưa về Việt Nam.

Cũng trong bài đăng, ông Cường giới thiệu Solina Luxury Apartments là dự án đầu tay của C-Holdings trong phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu, với định hướng mang đến cho khách hàng những sản phẩm và trải nghiệm tương xứng với tên gọi dự án.

Được biết, Solina Luxury Apartments là tên thương mại của Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương (C-Ocean View), tọa lạc tại phường Rạch Dừa, TP.HCM, thuộc địa bàn TP Vũng Tàu trước đây. Chủ đầu tư trực tiếp là Công ty CP Thủy Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái C-Holdings.

Dự án có tổng diện tích khoảng 11.893,3 m2, được phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng gồm một khối khách sạn cao 26 tầng với khoảng 264 phòng và một khối căn hộ du lịch cao 37 tầng với khoảng 650 căn. Hai khối công trình sử dụng chung hệ thống hai tầng hầm liên thông.

Về pháp lý, dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2025. Đầu tháng 8/2026, UBND TP.HCM ban hành quyết định cho phép Công ty Thủy Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển mục đích sử dụng 6.471 m2 đất tại phường Rạch Dừa để kết hợp với phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận, triển khai dự án.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 11.893,3 m2, được xác định là đất thương mại, dịch vụ với thời hạn sử dụng đến tháng 12/2067. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm nguồn lực và triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ được phê duyệt.

Phối cảnh dự án Solina Luxury Apartments.

Chiếc xe được ông Nguyễn Quốc Cường lựa chọn làm phần thưởng là Lamborghini Temerario, mẫu siêu xe hybrid được hãng xe Italy giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2024, kế nhiệm dòng Huracán từng được nhiều đại gia Việt Nam ưa chuộng.

Đáng chú ý, bản thân ông Nguyễn Quốc Cường cũng từng sở hữu một chiếc Lamborghini Huracán độ Mansory màu vàng vào năm 2016. Việc lựa chọn Temerario làm phần thưởng lần này cũng gợi lại dấu ấn của vị doanh nhân với dòng siêu xe Lamborghini.

Temerario là mẫu xe đánh dấu bước hoàn thiện dải sản phẩm điện khí hóa của Lamborghini, sau Revuelto và Urus SE. Xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp với 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 907 mã lực.

Nhờ hệ truyền động này, Temerario có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h. Đáng chú ý, động cơ V8 có thể đạt vòng tua tối đa 10.000 vòng/phút, thông số hiếm gặp trên những mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp.

Chiếc Lamborghini Temerario màu vàng cập cảng tại Việt Nam được ông Nguyễn Quốc Cường đăng tải.

Không chỉ tập trung vào sức mạnh, Lamborghini còn cải tiến đáng kể hệ thống khí động học trên Temerario. Theo công bố của hãng, lực ép xuống mặt đường ở phía sau xe tăng 103% so với Huracán EVO, góp phần cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Nội thất xe phát triển theo triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ buồng lái máy bay, với màn hình riêng dành cho hành khách phía trước để theo dõi các thông số vận hành. Temerario cũng được trang bị hệ thống Lamborghini Vision Unit, gồm ba tính năng chính là Telemetry 2.0, Memories Recorder và Dashcam an toàn, hỗ trợ ghi lại dữ liệu vận hành, lưu giữ hành trình và giám sát quá trình sử dụng xe.