Khi môi giới BĐS cất vội bộ vest để chạy xe ôm, sàn giao dịch thành quán cà phê để gồng chi phí...Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay chi trăm tỷ mỗi tháng "nuôi sale thay sàn"

Hơn 2.800 doanh nghiệp địa ốc rút khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm, trong đó chiếm phần lớn là các doanh nghiệp môi giới. Con số này không đơn thuần phản ánh tình trạng của các doanh nghiệp môi giới bất động sản hiện nay mà còn có nguy cơ khiến ngành môi giới thiếu nhân sự khi thị trường ổn định trở lại.

Trong chuỗi phân phối bất động sản, các sàn môi giới không đơn thuần là đơn vị bán hàng, mà họ còn là nhà đầu tư của cả hệ thống phân phối. Trước khi có doanh thu, họ phải gồng mình để lo các khoản định phí từ khâu tuyển người, thuê văn phòng, duy trì đội ngũ vận hành, marketing… Quy mô càng lớn, chi phí càng cao và chỉ cần nhiều tháng liền không bán được sản phẩm là không còn khả năng trụ lại.

Để sinh tồn, các doanh nghiệp này buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như thu hẹp quy mô hoạt động, trả lại mặt bằng lớn để chuyển về các văn phòng nhỏ hơn, cắt giảm chi nhánh ở các tỉnh vùng ven hoặc thậm chí tuyên bố giải thể, phá sản. Sự co cụm, hay rút khỏi thị trường không chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp môi giới nhỏ lẻ mà còn lan rộng sang cả những đơn vị phân phối lớn từng chiếm lĩnh thị phần môi giới tại các đại đô thị.

Cùng với số lượng các sàn giải thể, việc số lượng nhân viên các sàn giảm mạnh trong thời gian qua còn do họ không bán được hàng, không có thu nhập đã tự nghỉ việc, chuyển sang nghề khác để duy trì thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Anh Phan Khoa (27 tuổi, Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp bất động sản nơi anh làm việc bất ngờ thông báo giải thể vào tháng 6. Sau khi nghỉ việc, anh liên tục tìm kiếm cơ hội ở các sàn giao dịch khác nhưng không dễ dàng. "Thị trường giao dịch rất chậm nên hầu hết doanh nghiệp đều thu hẹp quy mô, không còn nhu cầu tuyển thêm nhân viên môi giới. Tôi đã gửi hồ sơ nhiều nơi nhưng chưa có kết quả", anh Khoa chi biết.

"Các đồng nghiệp của tôi mỗi người một ngả. Có người chuyển sang làm bảo hiểm, bán hàng online, có người về quê... Bản thân tôi đã phải tranh thủ chạy xe công nghệ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng trong lúc chờ thị trường hồi phục", anh Khoa ngậm ngùi.

Không chỉ lo mất việc đối với những người đã vào nghề lâu năm, môi giới trẻ tại các sàn cũng đang vật vã trong tình trạng "đói" giao dịch trong những tháng đầu tiên vào nghề, gánh nặng chi phí sinh hoạt cùng cảm giác "đơn độc tự bơi" khiến không ít môi giới mới vào nghề đứt gánh giữa chừng.

Trong bối cảnh nghề môi giới đang phải đối diện với những khó khăn thì mới đây Vinhomes đã đưa ra một chính sách đột phá, "vô tiền khoáng hậu" khiến cả thị trường ngỡ ngàng khi chi hàng trăm tỷ mỗi tháng, sẵn sàng thay sàn trả lương cho đội ngũ môi giới, kinh doanh bất động sản.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ nhân viên kinh doanh ký hợp đồng lao động độc quyền với các đại lý để bán sản phẩm của Vinhomes sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ chi phí lương cứng. Mức hỗ trợ là 7 triệu đồng/tháng với nhân viên chưa đóng bảo hiểm xã hội và 8,5 triệu đồng/tháng với nhân viên đã đóng bảo hiểm.

Ngoài lương cứng, Vinhomes còn hỗ trợ chi phí hoạt động cho đại lý, hỗ trợ thêm chi phí marketing và thanh toán 100% hoa hồng đúng hạn. Cùng với đó, Vinhomes và các đại lý độc quyền F1 còn triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm khách hàng và cung cấp công cụ bán hàng. Những chính sách này nhằm giúp môi giới mới tiếp cận công việc, giảm chi phí ban đầu và từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Theo Vinhomes, đội ngũ môi giới đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, minh bạch đến khách hàng. Vì vậy, thay vì để nhân sự có kinh nghiệm rời bỏ nghề trong giai đoạn khó khăn rồi phải tuyển dụng, đào tạo lại khi thị trường phục hồi, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư để duy trì và phát triển lực lượng bán hàng hiện có.

Vinhomes cho biết thay vì để nhân sự có kinh nghiệm rời bỏ nghề trong giai đoạn khó khăn rồi phải tuyển dụng, đào tạo lại khi thị trường phục hồi, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư để duy trì và phát triển lực lượng bán hàng hiện có.

Cách đây 2 tháng, chị Trần Hoa (22 tuổi, Hà Nội) từng nếm trải sự khắc nghiệt của thị trường khi sàn bất động sản chị đang làm thu hẹp hoạt động, cho thuê tầng 1 làm quán cà phê để trang trảo chi phí mặt bằng.

Theo đó, nhân sự cũng bị cắt giảm. Chị Hoa nằm trong danh sách cắt giảm vì từ đầu năm đến nay không chốt được giao dịch nào. Tiền thuê trọ, ăn uống, xăng xe và cước điện thoại vẫn đến đều đặn mỗi đầu tháng, trong khi khoản tiền tích lũy ít ỏi cạn dần từng ngày.

Nhớ lại những ngày tháng đó, chị Hoa cho biết: "Tôi cảm giác bế tắc vô cùng vì nhiều ngày không có giao dịch, hoa hồng không có, thậm chí hiệu suất kém bị cắt cả lương cứng. Áp lực tiền nong đè nặng tới mức tôi định thu dọn đồ đạc, bỏ nghề về quê".

"May sao, biết chính sách của Vinhomes tôi xin nộp hồ sơ vào một đại lý độc quyền của Vinhomes. Mức lương cứng lên tới 8,5 triệu đồng/tháng với nhân sự đã đóng bảo hiểm xã hội, kịp thời tháo gỡ gánh nặng mưu sinh hàng tháng. Tôi còn được đào tạo về giỏ hàng, bản đồ quy hoạch, nắm chắc cơ sở pháp lý dự án, thuộc tính sản phẩm và thiết kế giải pháp tài chính an toàn để tư vấn kỹ cho người mua nhà", cho Hoa cho biết.

Đánh giá về chính sách này, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, đây là động thái mang tính nhân văn và gần như chưa từng có tiền lệ trên thị trường. Theo ông, điểm đáng chú ý của chính sách nằm ở cách tiếp cận chủ động của chủ đầu tư. Thay vì chỉ yêu cầu các đối tác tự vượt qua khó khăn, doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tài chính để cùng chia sẻ áp lực, duy trì đội ngũ nhân sự và bảo toàn năng lực phân phối.

So sánh với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/tháng của người lao động Việt Nam theo số liệu năm 2025 được ông Đính dẫn ra, Chủ tịch VARS đánh giá đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa đáng kể, đòi hỏi doanh nghiệp triển khai phải có tiềm lực tài chính và cam kết đồng hành lâu dài với hệ thống phân phối.

Ước tính đang có khoảng 18.500 – 20.000 môi giới được hưởng chính sách chưa từng có tiền lệ này. Số tiền, mỗi tháng Vinhomes chi trả có thể lên đến cả trăm tỷ đồng. Nhờ đó, khi thị trường phục hồi, hệ thống đại lý có thể nhanh chóng bắt nhịp nhờ lực lượng bán hàng đã am hiểu sản phẩm, khách hàng và quy trình kinh doanh.