Một vùng núi ví như “Tam Đảo thứ hai” của miền Bắc -nơi Sun Group đang làm tổ hợp khoáng nóng hơn 21.000 tỷ đồng, có cáp treo dài 4,5km dẫn lên "ngôi làng Thụy Sỹ" ở độ cao gần 1.000m

Tổ hợp gần 585ha gồm 3 dự án thành phần

Ngày 26/6/2025, Sun Group phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công giai đoạn 1 tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng tại khu vực Kim Bôi và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, toàn tổ hợp có quy mô 584,73ha, tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 gồm 3 dự án trọng điểm: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ; Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa; Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí Serena Resort mở rộng.

Ba dự án có tổng diện tích hơn 240ha, dự kiến phát triển hơn 2.500 căn biệt thự, nhà liền kề kết hợp thương mại và biệt thự nghỉ dưỡng, cùng hệ thống khách sạn, vui chơi giải trí và hạ tầng đồng bộ.

Trong đó, Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại Kim Bôi có quy mô gần 200ha, tổng vốn đầu tư 6.656 tỷ đồng.

Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ. (Ảnh: Sun Group)

Dự án được quy hoạch với 1.200 căn biệt thự, 700 căn nhà liền kề kết hợp thương mại, các biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và tổ hợp vui chơi giải trí.

Không gian dự án được chia thành 2 phân khu Bắc và Nam. Phân khu phía Bắc định hướng phát triển khu nhà ở sinh thái, biệt thự ven hồ và biệt thự đảo, lấy hồ cảnh quan làm điểm nhấn. Phân khu phía Nam gồm các khu nhà ở sinh thái, khu hội họp, sự kiện, công viên nước, công viên hồ trung tâm, khách sạn phong cách làng văn hóa và công viên cảnh quan.

Các dự án được kiến tạo với tầm nhìn mang tới một khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp một cách khoa học, hài hòa giữa các yếu tố kiến trúc, phát huy tối đa các giá trị của nguồn khoáng nóng Kim Bôi cùng cảnh quan núi rừng và thiên nhiên trong lành và nhiệt độ mát lạnh quanh năm tại Đồi Thung, nơi được đánh giá như Tam Đảo thứ hai của miền Bắc, thậm chí sánh ngang với những địa danh vùng núi Alps của Thụy Sỹ, để mang tới một không gian sống và nghỉ dưỡng với những giá trị không đâu có cho chủ sở hữu và du khách.

Cáp treo 4,5km kết nối Kim Bôi với khu nghỉ dưỡng trên Đồi Thung

Một trong những hạng mục đáng chú ý của tổ hợp là tuyến cáp treo Cuối Hạ dài 4,5km, kết nối khu vực Kim Bôi với Đồi Thung.

Theo phương án thiết kế được Sun Group giới thiệu, ga khởi hành tại Kim Bôi lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn của người Mường. Ga đến trên Đồi Thung được định hướng theo phong cách châu Âu, với hình ảnh một ngôi làng mang kiến trúc Thụy Sĩ.

Đồi Thung nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, được doanh nghiệp lựa chọn phát triển thành không gian nghỉ dưỡng gắn với khí hậu vùng núi và cảnh quan tự nhiên.

Tại đây, dự án dự kiến hình thành công viên suối khoáng nóng, khai thác nguồn khoáng Kim Bôi. Theo thông tin từ chủ đầu tư, nguồn khoáng có liên quan đến các tầng đá vôi cổ, với niên đại địa chất khoảng 250 triệu năm.

Công viên được định hướng phát triển các khu tắm khoáng theo phong cách Alps của Thụy Sĩ, La Mã và Thổ Nhĩ Kỳ. Các hạng mục được giới thiệu gồm khu tắm khoáng nóng, lạnh, khu xông hơi, trị liệu thủy lực, tắm bùn, bể ngâm trong hang đá và các hồ khoáng ngoài trời.

Công viên suối khoáng nóng nằm trong tổ hợp dự án của Sun Group tại Kim Bôi, Hòa Bình. (Ảnh: Sun Group)

Đáng chú ý, công viên dự kiến có hơn 30 hồ khoáng được thiết kế theo mô hình ruộng bậc thang, cùng các khu ngâm khoáng ngoài trời, bể ngâm dành cho trẻ em và không gian chăm sóc sức khỏe.

Ngoài hoạt động tắm khoáng, Đồi Thung còn được định hướng trở thành điểm trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Các hạng mục được doanh nghiệp giới thiệu gồm làng nghề phong cách Thụy Sĩ, xưởng làm bánh, phô mai, chocolate, gốm sứ, quảng trường làng, tháp đồng hồ và các trang trại nông nghiệp theo mùa.

Phát triển đô thị nghỉ dưỡng gắn với nguồn khoáng nóng Kim Bôi

Kim Bôi từ lâu được biết đến với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên. Việc phát triển tổ hợp quy mô lớn tại khu vực này hướng tới kết hợp tài nguyên khoáng nóng với lưu trú, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và không gian đô thị sinh thái.

Bên cạnh quần thể gần 200ha tại Kim Bôi, dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa cùng Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí Serena Resort mở rộng là những hợp phần trong giai đoạn đầu của tổ hợp.

Theo định hướng được công bố tại lễ khởi công, Sun Group muốn phát triển khu vực Kim Bôi và Lạc Sơn thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái, khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Về kết nối, doanh nghiệp cho biết các dự án nâng cấp hạ tầng khu vực được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Kim Bôi xuống khoảng 1 giờ khi hoàn thành. Đây là mục tiêu được nêu tại thời điểm khởi công, không phải thời gian di chuyển đã được xác nhận ở hiện tại.