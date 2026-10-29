Người cha khởi nghiệp với 400 triệu đồng từ ngành thuốc thú y, gây dựng tập đoàn BĐS nghìn tỷ, con trai tốt nghiệp đại học Mỹ, từng làm ở PepsiCo, nay ngồi ghế Chủ tịch

Từ doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y đến Novaland

Ít ai biết rằng nền tảng kinh doanh của gia đình ông Bùi Thành Nhơn không bắt đầu từ bất động sản. Trước khi gắn tên tuổi với những dự án đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn, ông Nhơn từng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và vật tư chăn nuôi, thú y tại TP.HCM.

Theo hồ sơ doanh nhân được công bố, ông Nhơn công tác tại Phòng Nông nghiệp UBND huyện Nhà Bè trong giai đoạn 1981–1983, sau đó làm việc tại Công ty Vật tư chăn nuôi Thú y cấp I từ năm 1983 đến năm 1992.

Năm 1992, ông thành lập Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn với số vốn ban đầu 400 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu và vắc xin. Đây là nền móng đầu tiên của hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với gia đình ông sau này.

Đến tháng 6/2007, Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn được tái cấu trúc thành 2 đơn vị, gồm Công ty CP Anova và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, tiền thân của Novaland hiện nay.

Ông Bùi Thành Nhơn

Sự chuyển hướng này đánh dấu bước tiến của ông Nhơn từ lĩnh vực kinh doanh sản phẩm phục vụ chăn nuôi sang thị trường bất động sản. Trong những năm tiếp theo, Novaland mở rộng hoạt động phát triển nhà ở, khu đô thị và các tổ hợp nghỉ dưỡng, hình thành danh mục dự án tại nhiều địa phương.

Từ một doanh nghiệp có nguồn gốc trong ngành thú y, gia đình ông Nhơn từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh doanh với bất động sản là một trụ cột quan trọng.

Người con trai sinh năm 1982 đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland

Trong gia đình ông Bùi Thành Nhơn, nhân vật đang thu hút sự chú ý là ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai nhà sáng lập Novaland. Sinh năm 1982, ông Quân tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington, Mỹ, trước khi tham gia điều hành các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình.

Theo hồ sơ ứng viên HĐQT công bố tháng 4/2026, ông Quân từng làm việc tại PepsiCo Việt Nam giai đoạn 2002–2004, sau đó giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn V.E.T từ năm 2004 đến năm 2006.

Năm 2007, ông gia nhập Novaland và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc trong giai đoạn 2007–2012. Ông cũng từng là thành viên HĐQT Novaland từ năm 2009 đến năm 2017, trước khi tiếp tục tham gia điều hành tại NovaGroup và Nova Holding.

Tháng 5/2017, ông Quân rời các vị trí lãnh đạo tại Novaland. Sau gần 9 năm ít xuất hiện trong bộ máy điều hành trực tiếp của doanh nghiệp này, ông trở lại HĐQT Novaland vào tháng 4/2026.

Ngày 23/4/2026, tại đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Quân được bầu làm thành viên HĐQT. Cùng ngày, HĐQT Novaland thống nhất bầu ông giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026–2031, thay ông Bùi Thành Nhơn.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu lãnh đạo của Novaland. Người sáng lập chuyển khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, trong khi thế hệ kế tiếp trực tiếp nắm vị trí cao nhất tại doanh nghiệp bất động sản này.

Ông Bùi Thành Nhơn không rời khỏi hệ thống quản trị. Theo công bố của Novaland, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG, cơ quan có nhiệm vụ tham mưu định hướng phát triển trung và dài hạn, đồng thời giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn.

Người vợ nắm cổ phần và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình

Bên cạnh ông Nhơn và con trai, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ nhà sáng lập, cũng là một nhân vật có liên hệ với hoạt động kinh doanh của gia đình.

Theo thông tin công bố ngày 22/10/2026, bà Sương đang nắm giữ hơn 51,83 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 2,16% vốn điều lệ Novaland. Bà đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà sẽ giảm xuống còn khoảng 1,89%.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng giai đoạn. Doanh nghiệp này đang nắm hơn 178,44 triệu cổ phiếu, tương đương 7,42% vốn Novaland. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 7,72%.

Diamond Properties thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình ông Bùi Thành Nhơn. Ông Bùi Cao Nhật Quân hiện là Chủ tịch HĐQT Novaland, đồng thời là thành viên HĐQT Diamond Properties.﻿

Ở diễn biến mới nhất, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland đăng ký mua thêm 30 triệu cổ phiếu NVL nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2/11 đến 13/11/2026.

Hiện bà Quỳnh sở hữu hơn 8,31 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,346% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên 38,31 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,594% vốn điều lệ.

Các động thái giao dịch cổ phiếu của người thân lãnh đạo và tổ chức liên quan diễn ra trong lúc Novaland triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án công bố, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Novaland đã gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11/2026, đồng thời kéo dài thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền đến ngày 26/11/2026.

Về kế hoạch sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến dành hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Hơn 916 tỷ đồng dự kiến được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng được đầu tư vào No Va Thảo Điền nhằm phục vụ thanh toán các khoản nợ trái phiếu tại hai doanh nghiệp này.

Các khoản giải ngân dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027, tùy thuộc tình hình thực tế và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Chuyển động mới của Novaland

Việc ông Bùi Cao Nhật Quân tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT diễn ra khi Novaland vẫn tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng về tài chính, pháp lý và tiến độ dự án.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng trong năm nay. Doanh nghiệp đồng thời xác định các ưu tiên gồm tái cấu trúc tài chính, kiện toàn quản trị và đẩy nhanh tiến độ pháp lý, thi công tại các dự án trọng điểm.

Trong số các dự án được Novaland nhấn mạnh có Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm cùng một số dự án nhà ở tại trung tâm TP.HCM. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.600 sản phẩm và cấp hơn 4.300 sổ hồng cho các dự án tại TP.HCM trong năm 2026.

Novaland dự kiến mở bán trở lại dự án Aqua City từ ngày 31/10.

Đáng chú ý, sau khi được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, Novaland dự kiến mở bán trở lại dự án Aqua City từ ngày 31/10, với nguồn thu dự kiến lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Tuy nhiên, khoản thu này sẽ phụ thuộc vào tiến độ bán hàng, thu tiền và bàn giao sản phẩm thực tế.

Song song với việc chuẩn bị mở bán trở lại, Novaland cho biết đang tiếp tục triển khai xây dựng tại các phân khu, đẩy nhanh tiến độ bàn giao nhà và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng.