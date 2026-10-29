Việt Nam đang xây một tuyến đường rộng 8 làn xe, đi xuyên rừng cao su, sẽ kết nối trực tiếp tới sân bay lớn nhất nước ta

Đường ĐT.769 tại Đồng Nai đang được nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư phần xây dựng gần 2.800 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 10/7/2026, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, tuyến đường đi qua địa bàn các xã, phường Dầu Giây, Bình An và Long Thành, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đáng chú ý, đoạn tuyến mới dài khoảng 6 km được điều chỉnh hướng, bắt đầu từ khu vực nghĩa trang xã Bình An và kéo dài đến khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành.

Tuyến đường mới đi xuyên qua rừng cao su, sau đó kết nối với đường 6 làn xe hiện hữu phía sau khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, hình thành hướng giao thông về khu vực sân bay.

ĐT.769 hiện là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Đồng Nai, đảm nhận vai trò kết nối và vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, khu vực Tây Nguyên đến Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại.

Trong bối cảnh các khu công nghiệp, đô thị tiếp tục phát triển và sân bay quốc tế Long Thành được đầu tư, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực ngày càng tăng. Việc nâng cấp, mở rộng ĐT.769 nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu và cải thiện kết nối giữa sân bay với các khu vực kinh tế lân cận.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, đồng thời tăng cường kết nối các khu công nghiệp Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom và Nhơn Trạch. Với quy mô 6–8 làn xe, ĐT.769 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ vận tải hành khách, hàng hóa và hoạt động logistics trong khu vực.

Sân bay quốc tế Long Thành được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.000 ha tại Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực Đông Nam Á. Việc nâng cấp ĐT.769 cùng các tuyến giao thông kết nối khác được kỳ vọng góp phần tăng khả năng tiếp cận sân bay, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và logistics tại Đồng Nai.