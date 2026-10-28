Ngày 27/10, Tập đoàn Central Retail Việt Nam khởi công dự án trung tâm thương mại GO! Rạch Giá tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Công trình có diện tích hơn 16.000 m² 9tương đương khoảng 196 sân pickleball), dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, trong giai đoạn địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.

GO! Rạch Giá được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại đa tiện ích, gồm đại siêu thị GO! và các khu vực phụ trợ như kho hàng, chăm sóc khách hàng, ẩm thực. Đại siêu thị dự kiến kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa thiết yếu.

Ngoài khu siêu thị, dự án còn bố trí nhà hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí, chuỗi cửa hàng tiện ích và các nhãn hiệu thời trang.

Phối cảnh dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, cho biết GO! Rạch Giá được định hướng trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi và giải trí quen thuộc của các gia đình địa phương, với đa dạng sản phẩm, dịch vụ ở mức giá hợp lý.

Ông cũng đánh giá An Giang có lợi thế về nông sản, thủy sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, tạo cơ sở để tập đoàn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, đưa thêm hàng hóa địa phương vào kinh doanh tại GO! Rạch Giá và mở rộng phân phối qua hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Khi đi vào hoạt động, GO! Rạch Giá được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm và dịch vụ của người dân. Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại An Giang và các địa phương lân cận.

Trước đó, ngày 27/3/2026, Tập đoàn Phú Cường đã ký kết hợp tác chiến lược với Central Retail Việt Nam để triển khai dự án. Theo định hướng, trung tâm thương mại khi đi vào khai thác sẽ tạo thêm việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương.

Central Retail là tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan, thuộc hệ sinh thái Central Group. Tại Việt Nam, doanh nghiệp phát triển mạng lưới bán lẻ với nhiều thương hiệu như GO!, Tops Market, Lan Chi..., hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, thời trang, điện máy - gia dụng và bất động sản. Việt Nam được xác định là một trong những thị trường chiến lược của tập đoàn, với kế hoạch tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm thương mại và bán lẻ trong thời gian tới.