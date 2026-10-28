Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm thương mại rộng hơn 16.000 m², tương đương gần 200 sân pickleball, chính thức khởi công, dự kiến hoạt động vào năm 2027

| | Bất động sản

Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá có diện tích hơn 16.000 m², kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm cùng nhiều tiện ích mua sắm, ẩm thực và giải trí, dự kiến hoạt động cuối năm 2027.

Ngày 27/10, Tập đoàn Central Retail Việt Nam khởi công dự án trung tâm thương mại GO! Rạch Giá tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Công trình có diện tích hơn 16.000 m² 9tương đương khoảng 196 sân pickleball), dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, trong giai đoạn địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.

GO! Rạch Giá được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại đa tiện ích, gồm đại siêu thị GO! và các khu vực phụ trợ như kho hàng, chăm sóc khách hàng, ẩm thực. Đại siêu thị dự kiến kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa thiết yếu.

Ngoài khu siêu thị, dự án còn bố trí nhà hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí, chuỗi cửa hàng tiện ích và các nhãn hiệu thời trang.

Trung tâm thương mại rộng hơn 16.000 m², tương đương gần 200 sân pickleball, chính thức khởi công, dự kiến hoạt động vào năm 2027- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án. 

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, cho biết GO! Rạch Giá được định hướng trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi và giải trí quen thuộc của các gia đình địa phương, với đa dạng sản phẩm, dịch vụ ở mức giá hợp lý.

Ông cũng đánh giá An Giang có lợi thế về nông sản, thủy sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, tạo cơ sở để tập đoàn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, đưa thêm hàng hóa địa phương vào kinh doanh tại GO! Rạch Giá và mở rộng phân phối qua hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Khi đi vào hoạt động, GO! Rạch Giá được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm và dịch vụ của người dân. Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại An Giang và các địa phương lân cận.

Trước đó, ngày 27/3/2026, Tập đoàn Phú Cường đã ký kết hợp tác chiến lược với Central Retail Việt Nam để triển khai dự án. Theo định hướng, trung tâm thương mại khi đi vào khai thác sẽ tạo thêm việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương.

Central Retail là tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan, thuộc hệ sinh thái Central Group. Tại Việt Nam, doanh nghiệp phát triển mạng lưới bán lẻ với nhiều thương hiệu như GO!, Tops Market, Lan Chi..., hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, thời trang, điện máy - gia dụng và bất động sản. Việt Nam được xác định là một trong những thị trường chiến lược của tập đoàn, với kế hoạch tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm thương mại và bán lẻ trong thời gian tới.

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày 30/10, Việt Nam dự kiến khởi công quần thể nghỉ dưỡng 16.200 tỷ đồng được ví như “Bà Nà Hills thứ 2” do Sun Group đầu tư, có 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao hơn 1.000m

Đúng ngày 30/10, Việt Nam dự kiến khởi công quần thể nghỉ dưỡng 16.200 tỷ đồng được ví như “Bà Nà Hills thứ 2” do Sun Group đầu tư, có 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao hơn 1.000m Nổi bật

Trung Quốc, Nhật Bản mất khoảng 4 năm, Dubai mất 3,5 năm, còn tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến cần bao lâu để hoàn thành tuyến đường sắt 4 tỷ USD dài 54km?

Trung Quốc, Nhật Bản mất khoảng 4 năm, Dubai mất 3,5 năm, còn tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến cần bao lâu để hoàn thành tuyến đường sắt 4 tỷ USD dài 54km? Nổi bật

Ngày mai, tỉnh này sẽ khánh thành đường băng số 2 tại sân bay hơn 60 năm tuổi, đón chuyến bay quốc tế đặc biệt

Ngày mai, tỉnh này sẽ khánh thành đường băng số 2 tại sân bay hơn 60 năm tuổi, đón chuyến bay quốc tế đặc biệt

06:24 , 28/10/2026
'Trảm' hai nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM

'Trảm' hai nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM

06:13 , 28/10/2026
Sân bay 5.800 tỷ đồng mà bầu Hiển nói “bay thì lỗ mà không bay thì khó” vừa đạt cột mốc quan trọng

Sân bay 5.800 tỷ đồng mà bầu Hiển nói “bay thì lỗ mà không bay thì khó” vừa đạt cột mốc quan trọng

00:01 , 28/10/2026
Diễn biến mới nhất về tuyến cao tốc dài 109 km, đoạn qua thành phố nhỏ nhất Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027

Diễn biến mới nhất về tuyến cao tốc dài 109 km, đoạn qua thành phố nhỏ nhất Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027

22:20 , 27/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên