'Trảm' hai nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM

Ngày 27/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Hải Đăng và Công ty CP Xây dựng Tân Nam. Hai doanh nghiệp trên là nhà thầu thi công các gói thầu thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cụ thể, Công ty CP Hải Đăng là thành viên liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 21, thuộc Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của doanh nghiệp này, bao gồm cả phần việc của các nhà thầu phụ.

Theo Ban Quản lý dự án, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty CP Hải Đăng vi phạm các nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị. Chủ đầu tư đã có thông báo, xử lý các vi phạm theo trình tự và quy định của hợp đồng đã ký.

Đáng chú ý, từ ngày 19/5 đến hết ngày 30/6/2026, nhà thầu này ngừng thi công liên tục 43 ngày mà không có lý do chính đáng. Chủ đầu tư đánh giá tình trạng trên cho thấy nhà thầu không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua TP Đồng Nai

Cùng với Công ty CP Hải Đăng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam cũng bị chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện tại gói thầu xây dựng số 26, thuộc Dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TPHCM. Phạm vi chấm dứt hợp đồng bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ.

Theo chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng Tân Nam vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị. Dù đã được thông báo, xử lý theo các điều khoản hợp đồng, nhà thầu vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, doanh nghiệp không thực hiện được các nội dung cam kết thi công bù tiến độ tại gói thầu. Nhà thầu cũng đã đề nghị chủ đầu tư tìm kiếm đơn vị khác tiếp nhận, thi công phần khối lượng còn lại.

Từ những diễn biến này, Ban Quản lý dự án đánh giá Công ty CP Xây dựng Tân Nam không còn khả năng tổ chức, duy trì nguồn lực để thực hiện đầy đủ phần việc theo hợp đồng, không bảo đảm tiến độ gói thầu.