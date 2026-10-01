Đúng ngày 30/10, Việt Nam dự kiến khởi công quần thể nghỉ dưỡng 16.200 tỷ đồng được ví như “Bà Nà Hills thứ 2” do Sun Group đầu tư, có 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao hơn 1.000m

5 tuyến cáp treo tại quần thể du lịch hơn 16.200 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương đang khẩn trương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để phấn đấu khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối vào ngày 30/10/2026. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ khởi công, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và các yêu cầu liên quan.

Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.234 tỷ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình, thành viên Tập đoàn Sun Group, đề xuất thực hiện.

Vị trí địa lí, phạm vi, quy mô dự án. Ảnh: Sở NNMT Quảng Trị

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng diện tích hơn 167 ha, thuộc địa bàn 3 xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, cách trung tâm Đồng Hới khoảng 25 km.

Trong đó, diện tích khu vực đỉnh núi U Bò khoảng 81,96 ha, khu vực chân núi khoảng 76,59 ha và khu vực nhà ga trung gian khoảng 7,97 ha. Hệ thống công trình được định hướng phân bố tại các khu vực chức năng, kết hợp dịch vụ lưu trú, thương mại và vui chơi giải trí.

U Bò nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Với độ cao hơn 1.000 m, nơi đây có khí hậu mát mẻ, thường xuất hiện mây mù vào sáng sớm và chiều tối. Cảnh quan núi rừng khiến khu vực này được ví như “Sa Pa của miền Trung” hay “tiểu Đà Lạt” giữa đại ngàn Trường Sơn.

Phía đông đỉnh U Bò là hồ Thác Chuối, hồ thủy lợi có dung tích khoảng 33 triệu m³. Sự kết hợp giữa địa hình núi cao, rừng và mặt hồ là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Điểm nhấn của quần thể là hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi, các nhà ga trung gian và đỉnh U Bò. Trong đó, tuyến cáp treo dài nhất được thông tin có chiều dài khoảng 7,5 km, hướng lên khu vực đỉnh núi cao hơn 1.000 m.

Các hạng mục dự kiến còn có khách sạn tiêu chuẩn 3-5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình dịch vụ, thương mại và khu phố thương mại. Sau khi hoàn thành, dự án đặt mục tiêu đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Sun Group đang nghiên cứu, triển khai 12 dự án tại Quảng Trị

Tại buổi làm việc ngày 13/10/2026, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Sun Group đang nghiên cứu, triển khai 12 dự án trên địa bàn, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200.000 tỷ đồng. Danh mục này tập trung vào du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển đô thị.

Bên cạnh Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, đối với 03 dự án khu đô thị gồm Khu đô thị hỗn hợp trung tâm thành phố Đồng Hới, phía Tây hồ Bàu Tró; Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng đang được triển khai nhưng còn nhiều khó khăn.

Vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất; tranh chấp, trường hợp chưa phối hợp hoặc vắng chủ; di dời mồ mả và điều chỉnh quy hoạch. Riêng dự án Khu đô thị hỗn hợp trung tâm thành phố Đồng Hới, phía Tây hồ Bàu Tró, nhà đầu tư chưa chuyển khoảng 70 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng.

Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Thắng, hang Rục Mòn - hồ Yên Phú và khu vực hồ Thác Chuối - Nông trường Việt Trung đang tiếp tục thực hiện các bước lập quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định. Bên cạnh đó, các dự án giao thông kết nối cũng cần được rà soát, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để bảo đảm tiến độ triển khai.

Tập đoàn Sun Group đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu khu vực hồ Thác Chuối - U Bò, điều chỉnh quy hoạch chung Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và sớm xác định giá đất đối với 03 dự án khu đô thị nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị tập trung chỉ đạo 05 dự án ưu tiên của Sun Group, xây dựng phương án kiểm soát tiến độ theo từng nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.