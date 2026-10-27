Tuyến cao tốc đắt nhất Việt Nam có siêu cầu dây văng với 800 tấn cáp, nằm cạnh đại đô thị rộng 6.200 ha, vốn 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long được khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2018. Tuyến dài 24,6 km, rộng 25 m, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 100 km/h. Công trình được chia thành hai dự án thành phần, gồm đoạn cao tốc Hạ Long – cầu Bạch Đằng dài 19,3 km, vốn đầu tư 6.416 tỷ đồng từ ngân sách và cầu Bạch Đằng cùng đường dẫn, nút giao cuối tuyến dài khoảng 5,3 km, vốn đầu tư 7.277 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Với tổng vốn gần 13.700 tỷ đồng, cao tốc Hải Phòng – Hạ Long có chi phí đầu tư bình quân khoảng 557 tỷ đồng/km, cao gấp 4,5 lần cao tốc Nội Bài – Lào Cai (123 tỷ đồng/km), hơn 3 lần cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (159 tỷ đồng/km) và cao hơn cao tốc Bến Lức – Long Thành (510 tỷ đồng/km).

Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long.

Điểm nhấn của tuyến là cầu Bạch Đằng, với phần cầu chính dài hơn 3km, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu có tĩnh không thông thuyền rộng 250m, cao 48,4m, được thiết kế chịu động đất cấp 8.

Cầu gồm 3 trụ tháp, trong đó trụ giữa cao 99,74m, hai trụ bên cao 94,5m, cùng 4 nhịp dây văng liên tục. Công trình sử dụng 144 bó cáp, tổng khối lượng hơn 800 tấn. Thiết kế nhiều nhịp dây văng nhưng chiều cao trụ tháp hạn chế khiến góc nghiêng của cáp nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp.

Cầu Bạch Đằng do các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Tại thời điểm hoàn thành, công trình nằm trong nhóm cầu dây văng nhiều nhịp tiêu biểu trên thế giới, với 3 trụ tháp hình chữ H tượng trưng cho sự kết nối giữa Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long.

Cầu Bạch Đằng.

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương. Quãng đường từ Hà Nội đến Hạ Long giảm từ khoảng 180km xuống 130km, thời gian đi ô tô từ khoảng 3,5 giờ còn 1,5 giờ. Riêng hành trình từ Hạ Long đến Hải Phòng được rút ngắn từ khoảng 75kg xuống còn 25 km.

Đáng chú ý, tại Quảng Ninh, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) có quy mô quy hoạch khoảng 6.200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Dự án được Vingroup khởi công ngày 19/12/2025, nằm ngay cạnh nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700) trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người. Tiến độ triển khai trong 15 năm từ 2021 đến 2036.

Tuyến cao tốc cũng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ tại Quảng Yên. Dọc tuyến có các dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp Nam Tiền Phong rộng 487 ha và Khu công nghiệp Sông Khoai rộng 714 ha, do Tập đoàn AMATA (Thái Lan) đầu tư, phát triển.