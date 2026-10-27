The Sailing Quy Nhơn mở bán quỹ căn cuối trước bàn giao

Neo đậu giữa hai quảng trường phố biển

Trục Lê Duẩn – Quảng trường Nguyễn Tất Thành là khu vực sôi động của phố biển, nơi tập trung bãi biển, quảng trường và chợ đêm. Tọa lạc tại số 28 Lê Duẩn, The Sailing Quy Nhơn (tên pháp lý: Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn) sở hữu khu đất rộng 10.748 m² nằm giữa Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Trung tâm. Quỹ đất hơn một hecta liền kề biển tạo nên lợi thế riêng của dự án, kết nối không gian nghỉ dưỡng với sức sống sôi động của trung tâm Quy Nhơn.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng một phút để ra bãi biển và chợ đêm, đồng thời thuận tiện tiếp cận trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng các danh thắng của Quy Nhơn.

Lonely Planet đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến nên ghé thăm trong ấn phẩm Best in Travel 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, riêng quý I/2026 tỉnh đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 72%.

Phối cảnh The Sailing Quy Nhơn giữa hai quảng trường phố biển.

Dấu ấn kiến trúc cánh buồm

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn khơi, The Sailing Quy Nhơn gồm hai tòa tháp. Tháp A cao 36 tầng với 563 căn hộ; Tháp B cao 41 tầng với 770 căn hộ và 8 căn penthouse. Hai tòa tháp được bố trí trên khối đế trung tâm thương mại 5 tầng và 2 tầng hầm thông nhau.

Cầu kính Ocean View trên cao kết nối hai tòa tháp, vừa là lối đi vừa là điểm ngắm cảnh. Thiết kế mở với ba mặt hướng biển mang đến tầm nhìn bao quát vịnh Quy Nhơn cho nhiều căn hộ.

Dự án định hướng vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn, với lễ tân, hỗ trợ khách hàng (concierge) và phục vụ tại phòng 24/7. Hệ tiện ích nổi bật gồm bể bơi nước mặn vô cực hướng biển tại cả hai tháp, onsen khoáng nóng kiểu Nhật và Sky Bar Panorama. Khối đế The Sailing Megamall 5 tầng tích hợp khu ẩm thực và nhà hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống ngay trong tòa nhà.

Cầu kính Ocean View kết nối hai tòa tháp phía trên khối đế thương mại.

Quỹ căn cuối trước mốc bàn giao

Khác với nhiều dự án đang chào bán trên bản vẽ, The Sailing Quy Nhơn mở bán đợt cuối khi công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện trước bàn giao. Các căn hộ được hoàn thiện theo lộ trình từ tầng cao xuống thấp, hướng tới mốc quý IV/2026, cùng thời điểm nhiều hạng mục tiện ích đi vào vận hành.

Ban công sang trọng, ôm trọn tầm nhìn biển Quy Nhơn thơ mộng – nơi mỗi chiều hoàng hôn đều trở thành trải nghiệm sống nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Theo đơn vị phát triển, căn hộ mẫu thường xuyên đón các đoàn khách trong nước và quốc tế, trong đó có khách Hàn Quốc. Một số khách hàng đã chọn thanh toán tới 95% giá trị căn hộ. Quỹ căn còn lại trong đợt mở bán này gồm các căn 1–3 phòng ngủ tại cả hai tháp, với số lượng giới hạn.

Một trong những lợi thế lớn của The Sailing Quy Nhơn là pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài. Khác với nhiều sản phẩm căn hộ du lịch ven biển gắn với thời hạn sử dụng đất, chủ sở hữu căn hộ tại dự án có thể sử dụng để ở, truyền lại cho thế hệ sau, chuyển nhượng hoặc dùng làm tài sản thế chấp khi có nhu cầu vay vốn.

Dự án có đơn vị quản lý, vận hành và hỗ trợ khai thác cho thuê căn hộ. Chủ sở hữu có thể dành vài tuần mỗi năm cho kỳ nghỉ gia đình và giao căn hộ cho đơn vị vận hành khai thác lưu trú trong thời gian còn lại, tạo nguồn thu từ cho thuê.

Nhu cầu lưu trú tại Quy Nhơn đang ở mức cao: theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, công suất phòng tại trung tâm Quy Nhơn và các tuyến đường ven biển đạt 85–95% trong dịp nghỉ lễ 2/9/2026. Bên cạnh khách du lịch, nhóm chuyên gia làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng AI Quy Nhơn, cách dự án khoảng 20 phút di chuyển, mở thêm tệp khách thuê dài ngày.

Trong đợt mở bán cuối, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán theo tiến độ, thanh toán nhanh để hưởng chiết khấu hoặc vay ngân hàng đến 60% giá trị căn hộ, với lãi suất 0% tối đa 12 tháng. Riêng Tháp B, khách hàng đặt cọc trước ngày 31/10/2026 được hưởng thêm chiết khấu 1,5%.

Quỹ căn cuối trước bàn giao là cơ hội sở hữu lâu dài căn hộ ngay quảng trường biển Quy Nhơn với giá bán sơ cấp, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê.

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Website: https://sailingquynhon.com

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