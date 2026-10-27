Chủ đầu tư Hải Đăng Centre bắt tay GOSUN, đón đầu xu hướng bất động sản All-in-One tại Phủ Lý, Ninh Bình

Cú "bắt tay" đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ của dự án Chung cư hỗn hợp Hải Đăng Centre (Khu thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), đồng thời cũng là sự khởi đầu của hành trình chinh phục thị trường bất động sản cao cấp tại Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hải Đăng và GOSUN ký kết hợp tác chiến lược: Chọn mặt gửi vàng

Mới đây, Công ty Cổ phần Hải Đăng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Tập đoàn Gosun trong các lĩnh vực kinh doanh, vận hành và khai thác cho thuê tại dự án Chung cư Hỗn hợp Hải Đăng Centre tại số 124 Lê Lợi, Phường Phủ Lý.

Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Nguyễn Xuân Thành – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; bà Nguyễn Thị Nhung - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Bình; Ô ng Lê Hồng Kỳ - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình, cùng các đại biểu tham dự sự kiện.

"Để hành trình đi được đến ngày hôm nay, chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của các đối tác hàng đầu của Việt Nam như Công ty CP Tư vấn Kiến trúc & Quy hoạch Đô thị Hà Nội, các nhà thầu Vinaconex, Delta,… Đặc biệt là khối kinh doanh, vận hành, khai thác cho thuê giữa Công ty CP Hải Đăng và Công ty CP Tập đoàn Gosun".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Hồng - Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Hải Đăng trân trọng gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Nhung, ông Lê Hồng Kỳ cùng quý vị lãnh đạo, quý đối tác, các anh chị em và bạn bè thân thiết đã dành thời gian hiện diện, chung vui và đồng hành cùng dự án trong dấu mốc ý nghĩa này. Sự hiện diện, tin tưởng và sẻ chia của quý vị là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm động lực để Hải Đăng Centre tiếp tục hành trình kiến tạo những giá trị khác biệt, hướng tới xây dựng một tài sản truyền đời, bền vững và lan tỏa giá trị đến cộng đồng, các thế hệ hôm nay và mai sau.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện , ông Đinh Văn Hồng - Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Hải Đăng đã trao Giấy chứng nhận Đơn vị phát triển cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Gosun , ghi nhận vai trò hợp tác của đơn vị trong quá trình phát triển : Kinh doanh – Vận hành – Khai thác cho thuê . Điều này góp phần nâng cao hiệu quả khai thác giá trị dự án, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển Hải Đăng Centre thành tổ hợp đa chức năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng tại khu vực trung tâm Phủ Lý.

Đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hải Đăng cho biết, việc hợp tác cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Gosun đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển Hải Đăng Centre theo mô hình phức hợp "All-in-one " (tất cả trong một), kết hợp không gian an cư với các giá trị thương mại tại lõi trung tâm Phủ Lý. Với định hướng kiến tạo một điểm đến giao thương thịnh vượng, Hải Đăng kỳ vọng sự cộng hưởng cùng đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực đưa dự án trở thành điểm nhấn mới của thị trường bất động sản địa phương.

Theo ông Lê Tiến Liêm – Chủ tịch HĐQT GOSUN, sự hợp tác này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển mô hình khai thác bất động sản thế hệ mới, kết nối xuyên suốt ba trục: kinh doanh, vận hành chuyên nghiệp và khai thác cho thuê.

Sự cộng hưởng giữa năng lực phát triển dự án của Hải Đăng và kinh nghiệm triển khai các giải pháp phân phối, vận hành của GOSUN mở ra kỳ vọng mới cho Hải Đăng Centre. Không chỉ hướng tới một không gian sống hiện đại tại vị trí trung tâm, dự án còn đặt nền tảng cho mô hình bất động sản kết hợp giữa giá trị an cư và tiềm năng khai thác thương mại tại Phủ Lý.

Mô hình All-in-One: Dấu ấn mới trên thị trường BĐS Ninh Bình

Trong bối cảnh, quỹ đất tại các khu vực lõi đô thị ngày càng hạn chế, những dự án có khả năng tích hợp không gian an cư, thương mại và dịch vụ trong cùng một tổng thể đang trở thành dòng sản phẩm được săn đón. Tại trung tâm Phủ Lý, Hải Đăng Centre được phát triển theo định hướng đó.

Sau hơn 1 thập kỷ thai nghén và chuẩn bị, dự án Hải Đăng Centre được xây dựng tại số 124 đường Lê Lợi, trung tâm Phủ Lý, gồm tòa tháp đôi cao 15 tầng với 220 căn hộ chung cư, 108 căn hộ cho thuê, 19 căn thương mại dịch vụ khối đế, 58 căn nhà phố thương mại.

Hải Đăng Centre được phát triển trên nền tảng của Nhà máy Cơ khí Hà Nam – một trong những cơ sở công nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Nam vào giai đoạn giữa và cuối thế kỷ XX. Tọa lạc tại vùng lõi trung tâm phường Phủ Lý, dự án hội tụ lợi thế về vị trí cùng những giá trị phong thủy được kỳ vọng mang đến sự hanh thông và thịnh vượng.

"Với nền tảng đó, chúng tôi xác định sứ mệnh kiến tạo Hải Đăng Centre trở thành một công trình mang dấu ấn riêng, có giá trị khác biệt trên thị trường. Không chỉ là không gian an cư đẳng cấp, Hải Đăng Centre còn hướng tới trở thành điểm hội tụ của cộng đồng doanh nhân thành đạt, chuyên gia quốc tế và giới trí thức, nơi kết nối những giá trị sống chất lượng, cơ hội phát triển và mạng lưới quan hệ giàu tiềm năng"- đại diện chủ đầu tư cho biết.

Sự kết hợp giữa hệ thống tiện ích nội khu và các tiện ích hiện hữu trong khu vực được kỳ vọng gia tăng tính thuận tiện, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân, từ nhịp sống năng động của các gia đình trẻ đến mong muốn gắn kết của những gia đình nhiều thế hệ.

Tại Hải Đăng Centre, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm quan trọng tại Phủ Lý như Vincom Center, cách khoảng 100m; Chợ Bầu Hà Nam và Quốc lộ 1A, cách khoảng 200m; Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, cách khoảng 600m.

Bên cạnh đó, dự án còn có khả năng kết nối đến Sun Urban City và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, cách khoảng 2km, cùng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, cách khoảng 3km. Vị trí này góp phần tạo thuận lợi cho nhu cầu mua sắm, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và di chuyển hằng ngày, đồng thời gia tăng khả năng khai thác giá trị sử dụng của dự án.

H ệ thống tiện ích nội khu cũng là yếu tố góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tại Hải Đăng Centre. Dự án được quy hoạch với các tiện ích như nhà trẻ, mẫu giáo, trung tâm thương mại, bể bơi bốn mùa, Fitness & Spa, quảng trường và cảnh quan.

Giá trị của dự án Hải Đăng Centre không chỉ dừng lại ở công năng sử dụng mà còn mở ra khả năng khai thác thương mại và tích lũy tài sản. Những căn hộ tại đây có thể hướng tới khách hàng mua để ở hoặc cho thuê. Condotel có thể phục vụ nhu cầu lưu trú. Shophouse và nhà ở thương mại có thể khai thác kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng, qua đó hình thành xu hướng sở hữu tài sản đa công năng trong các đô thị hiện đại.

Giới chuyên gia đánh giá, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới, gắn liền với sự chuyển mình của Ninh Bình, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ và thành phố sáng tạo vào năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, thông minh và trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước vào năm 2050.