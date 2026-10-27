Lời khuyên cho các gia đình đã sơn nhà trên 5 năm

Với những ngôi nhà đã sơn được trên 5 năm, lớp sơn hiện tại đang bước vào giai đoạn hết tuổi thọ kỹ thuật và bắt đầu suy giảm chức năng bảo vệ cốt tường.

Dưới đây là những lời khuyên thiết thực và các bước bạn nên thực hiện ngay để bảo vệ không gian sống của gia đình:

1. Hãy tiến hành "Tổng kiểm tra" toàn bộ bề mặt tường

Đừng đợi đến khi tường bong tróc thành mảng mới xử lý. Hãy dành một buổi để kiểm tra kỹ các khu vực sau:

Khu vực chân tường và góc tường: Kiểm tra xem có dấu hiệu ẩm ốc, ố vàng hoặc lớp sơn bị bở ra khi quệt tay vào không.

Hãy xử lý các vấn đề bong tróc, ẩm mốc của tường trước khi sơn lại. (Ảnh: Happynest.vn)

Mặt ngoài nhà (ngoại thất): Tìm kiếm các vết nứt chân chim. Sau 5 năm, sự co ngót của bê tông và thời tiết sẽ tạo ra các vết nứt nhỏ — đây chính là "con đường" để nước mưa ngấm vào trong nhà gây ẩm mốc vào mùa mưa tới.

Khu vực quanh cửa sổ, nhà vệ sinh: Kiểm tra xem lớp keo silicone hoặc lớp chống thấm cũ có bị hở, bong hay không.

2. Ưu tiên xử lý chống thấm hơn là chọn màu sơn

Sau 5 năm, khả năng chống thấm của lớp sơn cũ gần như đã giảm từ 70 - 80%.

Lời khuyên: Nếu phát hiện tường bị thấm, bạn phải ưu tiên ngân sách để xử lý triệt để nguồn thấm (chống thấm ngược, trám vết nứt ngoại thất) trước khi nghĩ đến việc chọn màu sơn đẹp. Sơn đè lên màng tường đang ẩm sẽ khiến lớp sơn mới bị bong rộp chỉ sau vài tháng.

3. Giải pháp tối ưu nếu chưa đủ kinh phí sơn lại toàn bộ

Nếu ngôi nhà đã được 5 năm nhưng nhìn tổng thể vẫn ổn và bạn chưa muốn tốn một khoản chi phí lớn, hãy áp dụng chiến lược "sơn dặm vá" có chọn lọc.

Chỉ sơn lại ngoại thất: Mặt ngoài chịu nắng mưa nên cần được bảo vệ trước để tránh tổn hại kết cấu gạch, xi măng bên trong.

(Ảnh: Happynest.vn)

Sơn lại "bộ mặt" nội thất: Ưu tiên sơn lại phòng khách (nơi đón tiếp khách) và phòng bếp/phòng ăn (nơi dễ bám bẩn, dầu mỡ nhất sau 5 năm).

Giữ lại phòng ngủ: Nếu phòng ngủ vẫn sạch sẽ, không bị ẩm mốc, bạn có thể lùi thời gian sơn lại khu vực này thêm 1 - 2 năm nữa để tiết kiệm chi phí.

4. Đừng tiết kiệm chi phí cho khâu "Sơn lót"

Nhiều gia đình khi cải tạo nhà cũ thường cạo lớp sơn bong đi rồi lăn thẳng sơn màu lên để tiết kiệm. Đây là sai lầm phổ biến nhất.

Lời khuyên: Sau 5 năm, chất kiềm trong tường xi măng rất dễ tự do hoạt động trở lại. Bạn bắt buộc phải sơn ít nhất 1 lớp sơn lót kháng kiềm chất lượng cao. Lớp lót này đóng vai trò như một lớp keo hai mặt, vừa ngăn chất kiềm phá hủy sơn màu, vừa giúp lớp sơn mới bám dính chắc chắn vào nền tường cũ.

5. Tận dụng cơ hội để "Làm mới" phong thủy và không gian sống

Sống trong một ngôi nhà 5 năm với một màu sơn duy nhất đôi khi gây cảm giác nhàm chán. Sơn lại nhà là cơ hội tuyệt vời để:

Thay đổi tông màu sơn cũng là cách làm mới không gian sống. (Ảnh: Happynest.vn)

Thay đổi tông màu: Chọn các gam màu hiện đại, sáng sủa hơn để tạo cảm giác rộng rãi và tràn đầy năng lượng.

Chọn sơn thông minh: Thay vì dùng loại sơn kinh tế như 5 năm trước, hãy nâng cấp lên các dòng sơn nội thất cao cấp, không mùi, có khả năng lau chùi vượt trộ.

Thời gian cần sơn lại nhà theo từng khu vực là bao lâu?

Đối với sơn ngoại thất ở mặt ngoài nhà, bạn nên tiến hành sơn lại sau 3 đến 5 năm sử dụng vì đây là khu vực chịu tác động trực tiếp từ nắng, mưa, khói bụi và ẩm mốc nên nhanh xuống cấp nhất.

Đối với sơn nội thất trong phòng khách hay phòng ngủ thì thời gian thích hợp là sau 5 đến 7 năm do khu vực này ít chịu tác động của thời tiết nhưng dễ bị bám bẩn hoặc trầy xước từ sinh hoạt hằng ngày.

Riêng phòng trẻ em hoặc khu vực bếp nấu ăn thì bạn có thể sơn lại sớm hơn sau 2 đến 3 năm do tường dễ bị bôi bẩn, vẽ bậy hoặc bám dầu mỡ.

Những lưu ý cực kỳ quan trọng khi sơn lại nhà

Quy trình sơn lại nhà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn sơn nhà mới vì màng sơn cũ đã bị xuống cấp theo thời gian. Bạn cần dùng sủi hoặc bàn chải sắt để cạo sạch và loại bỏ toàn bộ màng sơn cũ đã bị phồng rộp, bong tróc nhằm giúp lớp sơn mới có độ bám dính tốt.

Trước khi sơn, bạn cũng phải tìm rõ nguyên nhân gây thấm từ nhà vệ sinh, hệ thống ống nước, hoặc tường hàng xóm để xử lý triệt để và dùng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng để diệt rêu mốc.

(Ảnh: Happynest.vn)

Sau đó, hãy lau sạch bụi, dầu mỡ bám trên tường và đảm bảo tường phải khô ráo hoàn toàn với độ ẩm dưới mười sáu phần trăm trước khi tiến hành lăn sơn. Trong quá trình sơn, bạn bắt buộc phải dùng sơn lót kháng kiềm để giúp bám dính tốt và ngăn chất kiềm trong xi măng làm loang lổ màng sơn mới, đồng thời nên ưu tiên các dòng sơn chất lượng cao có tính năng dễ lau chùi hoặc chống thấm chống tia UV tốt.

Bạn cũng cần thảo luận với thợ để dặm vá hoặc bả vá những chỗ lõm trước khi sơn vì màu sơn cũ có thể làm lệch màu sơn mới nếu bạn chọn tông màu sáng hơn. Để bảo vệ tài sản, bạn hãy di chuyển đồ đạc ra giữa phòng hoặc sang phòng khác rồi dùng bạt hoặc nilon chuyên dụng để bọc kín tivi, tủ lạnh, giường ghế và sàn nhà nhằm tránh bụi bả cũng như giọt bắn của sơn. Cuối cùng, hãy mở tất cả các cửa sổ trong và sau khi sơn để thông thoáng khí, giúp mùi sơn bay đi nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.

Mẹo nhỏ giúp tăng tuổi thọ màng sơn

Không nên sơn nhà vào những ngày mưa ẩm ướt (sơn lâu khô, dễ rộp) hoặc ngày nắng quá gắt (sơn khô quá nhanh gây nứt chân chim).

Hãy chọn những hãng sơn có uy tín trên thị trường và giám sát kỹ khâu pha tỷ lệ nước của thợ (không được pha quá loãng).