Cận cảnh cây cầu gần 10.000 tỷ đồng kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group đã lắp phiến dầm đầu tiên, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

Công trình có mặt cắt ngang rộng 24,5 m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới cùng làn dành cho xe máy và xe thô sơ ở mỗi bên. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công nhiều hạng mục cùng lúc.