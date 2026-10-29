Cận cảnh cây cầu gần 10.000 tỷ đồng kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group đã lắp phiến dầm đầu tiên, dự kiến hoàn thành vào năm 2027
Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đang dần thành hình trên sông Hồng. Những trụ cầu vươn cao, các phiến dầm bắt đầu được lắp đặt, trong khi 30 mũi thi công đang được triển khai đồng loạt trên công trường.
28-10-2026
28-10-2026
29-10-2026
Cầu Hồng Hà là công trình trọng điểm thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, khởi công từ tháng 10/2025. Cầu và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6 km, trong đó phần cầu vượt sông Hồng và cầu cạn dài khoảng 4,5 km, gồm 70 trụ cầu, kết nối xã Mê Linh với xã Ô Diên, Hà Nội.
Công trình có mặt cắt ngang rộng 24,5 m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới cùng làn dành cho xe máy và xe thô sơ ở mỗi bên. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công nhiều hạng mục cùng lúc.
Theo ghi nhận tại công trường, sau một năm khởi công, nhiều trụ cầu đã vươn cao giữa sông Hồng, các phiến dầm bắt đầu được lắp đặt.
Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động, triển khai đồng loạt các hạng mục, từng bước hình thành kết cấu phần trên của công trình.
Toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Đây là hạng mục tạo nền tảng cho hệ thống trụ và kết cấu cầu phía trên, đồng thời đánh dấu việc hoàn tất một khối lượng công việc quan trọng trong giai đoạn đầu của dự án.
Đáng chú ý trên công trường là việc bắt đầu lao lắp những phiến dầm đầu tiên tại các đoạn cầu cạn. Sau giai đoạn thi công móng và trụ cầu, các phiến dầm được đưa vào vị trí thiết kế, từng bước hình thành kết cấu mặt cầu và định hình diện mạo công trình.
Tính đến giữa tháng 10/2026, trên toàn công trường có 30 mũi thi công đang hoạt động, sản lượng xây lắp đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.
Song song với tiến độ cầu Hồng Hà, hạ tầng trên tuyến Vành đai 4 cũng đang dần được đưa vào khai thác. Ngày 10/10, Hà Nội bắt đầu cho phép phương tiện lưu thông tạm thời trên đoạn đường song hành dài khoảng 15 km, từ đê Hữu Hồng (Km14+850, khu vực cầu Hồng Hà) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200).
Khu vực đầu cầu Hồng Hà nằm gần đại đô thị Vinhomes Wonder City, thuộc không gian phát triển đô thị phía Tây Hà Nội. Trong khi đó, ở phía Bắc, khu vực Mê Linh có các dự án như khu đô thị HUD Mê Linh và khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group phát triển.
Cùng với việc đường song hành Vành đai 4 từng bước được đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà sẽ bổ sung kết nối giao thông giữa các khu vực hai bên sông Hồng, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi hơn giữa các khu đô thị và khu vực lân cận.
Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành vào tháng 10/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Tây Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp khu vực Đan Phượng với Mê Linh cũ. Cầu Hồng Hà và đường vành đai 4 cũng giúp hình thành thêm một trục giao thông quan trọng vượt sông Hồng bên cạnh cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân.
Cầu Hồng Hà là một hạng mục thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cùng với cầu Mễ Sở và cầu Hoài Thượng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ và các địa phương lân cận.
Toàn tuyến Vành đai 4 dài khoảng 113,5 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 58 km.
Bài và ảnh: Văn Đoan
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