Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp làm tuyến đường 12 làn xe, vốn hơn 12.000 tỷ đồng, rộng 80m, dài gần 22km, sẽ thông tuyến vào năm 2027

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh.

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 12.765 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Tuyến đường dài khoảng 21,98km, đi qua 6 xã, phường gồm Đan Phượng, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Phúc Lộc và Sơn Tây.

Theo phương án được thông qua, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 80m, gồm 8 làn xe trên đường trục chính và 4 làn xe trên đường song hành. Tổng chiều rộng phần đường xe cơ giới là 33m, phần đường song hành rộng 20m; diện tích còn lại bố trí dải phân cách và vỉa hè.

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần. Trong đó, 6 dự án phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, di dời và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND các xã, phường có tuyến đi qua làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.096 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố, dự án dự kiến sử dụng khoảng 185,83ha đất.

Việc đầu tư đoạn tuyến này nhằm kết nối đồng bộ với các đoạn thuộc trục Tây Thăng Long đã và đang được xây dựng, tăng cường liên kết giao thông khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương đi qua, cải thiện cảnh quan và môi trường đô thị.

Tuy nhiên, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều địa phương, là một trong những vấn đề cần được tập trung xử lý để bảo đảm tiến độ. Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố xác định cụ thể các mốc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, hướng tới mục tiêu thông tuyến trong năm 2027.

Cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu rà soát sự đồng bộ về mặt cắt ngang giữa dự án với các đoạn tuyến liền kề, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại các nút giao và vị trí chuyển tiếp. Riêng đoạn qua khu vực hồ Vân Cốc và hành lang thoát lũ sông Đáy cần được đánh giá kỹ về giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tiêu thoát lũ và an toàn đê điều.

Sau khi nghị quyết được thông qua, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo các chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. Thành phố đồng thời phải cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, kiểm soát chi phí, tránh trùng lặp khối lượng và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.



