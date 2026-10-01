Diễn biến mới nhất về 8 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, có 2 cây cầu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027

Ngày 29/10, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 8 dự án cơ bản hoàn thành. Một số địa phương vẫn đang xử lý các tồn tại liên quan đến di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng bổ sung.



Trong nhóm dự án đang triển khai, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở lần lượt đạt khoảng 53% và 50% giá trị hợp đồng. Hai công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027. Cùng với xây dựng cầu, các đơn vị đang triển khai đường song hành và các hạng mục kết nối thuộc địa bàn Hà Nội.

Cầu Trần Hưng Đạo cũng ghi nhận tiến độ thi công đáng chú ý khi sản lượng đạt khoảng 45% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư đã huy động 28 mũi thi công, trong khi công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang xử lý những vướng mắc liên quan đến đường điện trung thế, trạm biến áp, nhà chờ xe buýt và một số công trình hạ tầng kỹ thuật.

Với cầu Tứ Liên, mặt bằng cơ bản được bàn giao 100%. Nhà thầu tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến, sản lượng đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, khối lượng thực hiện đạt khoảng 35-40%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc trong việc di chuyển đường điện cao thế, trạm biến áp, hệ thống cấp nước và thông tin liên lạc.

Cầu Ngọc Hồi hiện đạt khoảng 25,5% giá trị hợp đồng, với khoảng 20 mũi thi công. Hà Nội cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong khi phía Hưng Yên còn khoảng 0,22ha đất cùng một số ngôi mộ và công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển. Thành phố dự kiến làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ liên quan trước ngày 15/11.

Dự án cầu Hồng Hà.

Tại cầu Thượng Cát, nhà thầu đã triển khai 11 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Dự án cần bổ sung khoảng 1,77ha đất; xã Thiên Lộc đang tiếp tục kiểm đếm phần diện tích còn lại. Trong khi đó, cầu Vân Phúc đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng với 8 mũi thi công, còn cầu Lệ Chi thuộc tuyến kết nối Gia Bình cơ bản hoàn thành thu hồi đất, bàn giao mặt bằng tại các xã Thuận An và Phù Đổng.

Để bảo đảm tiến độ, Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành những nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật còn tồn tại trước ngày 15/11. Riêng các hộ dân còn vướng mắc tại khu vực cầu Tứ Liên phải được giải quyết dứt điểm trước ngày 10/11. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm kết nối đồng bộ giữa cầu, đường dẫn, đường lên xuống cầu và hệ thống giao thông khu vực, tránh tình trạng cầu hoàn thành nhưng đường kết nối chưa đủ điều kiện khai thác.

Bên cạnh mặt bằng và tiến độ thi công, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành sớm bố trí địa điểm tập kết đất đào, bùn thải và phế thải xây dựng, hoàn thành các nhiệm vụ liên quan trước ngày 1/11. Sở Tài chính được giao rà soát nhu cầu, tham mưu bố trí vốn kịp thời; các dự án đủ điều kiện sẽ được đề xuất Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán sớm nhằm kiểm soát chi phí, hoàn thiện thủ tục và hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo lãnh đạo thành phố, 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Việc hoàn thành các công trình đúng hoặc sớm hơn kế hoạch được kỳ vọng góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Hà Nội giai đoạn 2026-2027.