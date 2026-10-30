Sân bay Cà Mau sắp mở cửa, bay thẳng Hà Nội

Ngày 29/10, UBND tỉnh Cà Mau làm việc với Cảng hàng không Cà Mau, hãng hàng không Vietjet về chuẩn bị mở lại sân bay Cà Mau và khai trương đường bay khứ hồi Hà Nội - Cà Mau từ ngày 29/11.

Cà Mau dự kiến đón chuyến bay đầu tiên sau nâng cấp từ ngày 29/11.

Theo đại diện Vietjet, hãng dự kiến khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, vào các ngày Thứ 2, 4, 6, bằng máy bay Airbus A320/321. Giá vé khứ hồi khoảng 2,4 triệu đồng/khách. Phía hãng đề nghị Cà Mau có giải pháp hỗ trợ để thu hút khách và duy trì đường bay.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng mở bán vé đường bay TPHCM - Cà Mau từ ngày 29/11, sử dụng máy bay thân hẹp Airbus A321 thay cho dòng máy bay cánh quạt ATR72 trước đây. Giá vé dự kiến chưa tới 1 triệu đồng/vé/chiều.

Cảng hàng không Cà Mau thông tin, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau có tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công ngày 19/8/2025. Sân bay tạm dừng hoạt động từ cuối tháng 10/2025 để phục vụ thi công. Các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu khai thác trở lại từ ngày 29/11 tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Vietjet Air.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đường bay Cà Mau - Hà Nội vừa giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa hay phát triển kinh tế - xã hội, còn gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên của địa phương. Tỉnh sẽ nghiên cứu các phương án để hỗ trợ hãng duy trì đường bay, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.