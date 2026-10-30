Vượt qua Mỹ, công trình sở hữu ballroom lớn nhất thế giới do Sun Group đầu tư hoàn thành hạng mục 12.000 tấn thép

Sau hơn 1 năm thi công, hình hài công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đã hiện rõ. Cuối tháng 10, nhìn từ trên cao, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC nổi bật bên bờ biển phía Nam Phú Quốc với hệ mái uốn lượn quy mô lớn. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 150.000 m2, thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức PPP.

Từ khu vực Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn, những lớp sóng khổng lồ trên mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đang dần thành hình, nổi bật giữa biển trời Phú Quốc. Thiết kế lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài, kết hợp những đường cong mềm mại với quy mô kiến trúc hiện đại, tạo nên công trình mang dấu ấn riêng của đảo Ngọc.

Đặt cạnh phối cảnh thiết kế, công trình thực tế cho thấy những đường cong đặc trưng của mái đã hoàn thiện. Hệ kết cấu thép đồ sộ, các lớp mái uốn lượn và mặt dựng hình thành theo ý tưởng ban đầu. Khi hoàn thiện, những lớp sóng kiến trúc liên tiếp kết hợp hệ kính mặt ngoài sẽ tạo nên diện mạo nổi bật bên bờ biển, vừa mang dấu ấn văn hóa bản địa, vừa đáp ứng công năng của trung tâm hội nghị quốc tế.

Một trong những dấu mốc quan trọng của dự án là hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp mái thép, với tổng khối lượng kết cấu khoảng 12.000 tấn. Hệ mái khổng lồ tạo nên những đường cong liên hoàn, đồng thời cho phép bố trí các không gian rộng lớn bên trong. Việc hoàn tất kết cấu thép đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thi công phần khung sang hoàn thiện kiến trúc, hệ mái và mặt ngoài công trình.

Trên phần mái và mặt ngoài Trung tâm Hội nghị, các tổ đội công nhân, kỹ sư đang khẩn trương lắp đặt, căn chỉnh từng lớp vật liệu để hoàn thiện những đường cong mô phỏng sóng biển. Công việc đòi hỏi độ chính xác cao trong việc ghép nối các cấu kiện theo hình dạng kiến trúc phức tạp, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn khi thi công trên cao. Từng lớp sóng dần khép kín, đưa hình hài công trình tiến gần hơn tới phối cảnh thiết kế.

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 23/10, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn của mái. Nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và các hạng mục bao che, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý IV/2026.

Không gian đại sảnh tầng 2 đang từng bước hiện thực hóa ý tưởng thiết kế, với các mảng ốp mặt ngoài được triển khai hoàn thiện, dần định hình diện mạo kiến trúc. So với phối cảnh, hệ kết cấu và những mảng kiến trúc chủ đạo đã hiện rõ. Đây là một trong những không gian quan trọng kết nối khu vực đón tiếp, hành lang và các phòng chức năng bên trong Trung tâm Hội nghị.

Bên trong khu vực đại sảnh, hệ thống thang cuốn đã được lắp đặt hoàn chỉnh và tiến hành chạy thử, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện thiết bị của công trình. Song song với đó, các tổ đội tiếp tục thi công ốp lát, trần, hệ thống cơ điện và những hạng mục nội thất. Từ không gian kết cấu thô cách đây vài tháng, khu vực đại sảnh đang dần mang diện mạo của một trung tâm hội nghị hiện đại.

Điểm nhấn được ví như “trái tim” của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là ballroom rộng 11.050 m2, với kết cấu vượt nhịp 81 m không bố trí cột giữa. Theo định hướng thiết kế, đây sẽ là một trong những không gian ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành, lớn hơn ballroom khoảng 10.220 m2 tại Caesars Forum ở Las Vegas, Mỹ. Mặt bằng rộng, liền mạch cho phép linh hoạt tổ chức các hội nghị quy mô lớn, triển lãm, yến tiệc và những sự kiện quốc tế có hàng nghìn người tham dự.

Công trình còn được bố trí nhiều phòng họp và không gian chức năng phục vụ APEC, trong đó tầng hai có 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt, tầng ba có ballroom khoảng 3.000 m² dành cho các phiên họp chính thức. Các hạng mục cơ điện, âm thanh, chiếu sáng và nội thất tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC có sức chứa 4.030 chỗ, tạo thành tổ hợp kiến trúc quy mô lớn bên bờ biển. Nếu Trung tâm Hội nghị gợi hình ảnh sóng nước và làng chài, Nhà biểu diễn đa năng mang cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, với 50 cột trụ mang ý nghĩa biểu tượng cho 50 người con theo cha Rồng xuống biển. Hai công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch mới của Phú Quốc.

Báo cáo tại cuộc làm việc ngày 25/10, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang bám sát các mục tiêu đề ra, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng đã hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh cam kết hoàn thành toàn bộ các dự án trước ngày 30/6/2027.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật. Riêng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027, dành thời gian nghiệm thu, vận hành thử. Sau APEC, công trình được kỳ vọng góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế tầm cỡ thế giới.