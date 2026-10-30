Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Để thực hiện những mục tiêu này, thành phố cần chuyển mạnh từ khai thác tiềm năng sẵn có sang kiến tạo sản phẩm khác biệt, nâng cao giá trị trải nghiệm và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Định vị vai trò đầu tàu du lịch quốc gia

Ngày 22-8-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Cụ thể hóa định hướng này, ngày 9-10-2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU. Tiếp đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19-10-2026 triển khai Chương trình trong giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội xác lập những mục tiêu phát triển mới, nâng tầm vị thế của du lịch Thủ đô trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Điểm đáng chú ý trong định hướng của Hà Nội là không chỉ đặt mục tiêu gia tăng lượng khách, doanh thu mà còn xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển du lịch quốc gia. Theo đó, Thủ đô phấn đấu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, hạt nhân dẫn dắt và điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong 3 cực tăng trưởng du lịch quốc gia, cùng thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Xa hơn, Hà Nội hướng tới vị thế trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đón và phục vụ từ 47 đến 50,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 13-15 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 34-35,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt từ 295.000 đến 340.000 tỷ đồng; đóng góp tổng hợp của du lịch vào Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố đạt khoảng 7,5-8%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Hà Nội đặt kế hoạch tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng lưu trú du lịch cao cấp từ 4 đến 5 sao; phấn đấu có ba khu du lịch được công nhận là khu du lịch quốc gia; ít nhất ba làng nghề, làng cổ trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, Hà Nội đang hướng tới một hệ sinh thái du lịch có quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn và kết nối chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, các mục tiêu về lượng khách, doanh thu hay cơ sở lưu trú chỉ là bước đầu. Để du lịch phát triển bền vững, Hà Nội cần tổ chức không gian du lịch, tạo dựng sản phẩm đặc trưng, bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng đều và xây dựng thương hiệu điểm đến có sức cạnh tranh lâu dài.

Phát huy di sản, kiến tạo sản phẩm khác biệt

Sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, kiến trúc đô thị đặc sắc, ẩm thực nổi tiếng, làng nghề truyền thống cùng mạng lưới các điểm đến sinh thái, Hà Nội có nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch đa dạng. Theo các chuyên gia, lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành sức mạnh cạnh tranh khi được chuyển hóa thành những trải nghiệm có chiều sâu và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Để triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển du lịch Thủ đô trong kỷ nguyên mới, PGS.TS Dương Văn Sáu (Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa) cho rằng, với định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản và sáng tạo của khu vực, Hà Nội cần tiếp tục phát huy giá trị của khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng các không gian văn hóa, nghệ thuật đương đại. Thay vì chỉ tổ chức tham quan theo những tuyến điểm quen thuộc, Hà Nội có thể tăng cường kết nối di sản với biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm nghề truyền thống, ẩm thực, thiết kế sáng tạo và các hoạt động tương tác với cộng đồng địa phương.

Còn theo Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh, cùng với du lịch di sản, Hà Nội cần định hướng phát triển mạnh du lịch sự kiện, du lịch đêm, du lịch ẩm thực và các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Việc nghiên cứu tổ chức các lễ hội âm nhạc quốc tế hay chương trình nghệ thuật đường phố không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị, mà còn giúp tăng sức hút cho Hà Nội. “Thủ đô cần tăng cường kết nối các tuyến, sản phẩm và dịch vụ với những địa phương lân cận, hình thành hành trình liên hoàn giữa di sản đô thị, làng nghề, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm nông thôn”, ông Phạm Hải Quỳnh nhấn mạnh.

Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Thành ủy cùng Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND thành phố đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm nâng tầm du lịch Thủ đô trong giai đoạn mới. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, ngành Du lịch Thủ đô đang phối hợp với các địa phương khảo sát, tổ chức lại không gian du lịch theo hướng bền vững, phát huy giá trị văn hóa làm nền tảng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của các điểm đến.