Shark Bình: “Bị cáo chưa từng gặp người bên phía Phó Đức Nam, nghe báo đài mới biết Mr Pips”

Sáng 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Trong phần xét hỏi về hành vi rửa tiền, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, chủ Công ty Ngân Lượng, được thẩm vấn về việc doanh nghiệp này bị xác định đã rửa 318 tỷ đồng cho đường dây của Mr Pips.

Nhân viên Công ty Ngân Lượng bật khóc, khai chỉ làm theo chỉ đạo của Shark Bình

Trước tòa, Shark Bình xác nhận các lời khai của hai nhân viên Công ty Ngân Lượng liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý công văn từ cơ quan chức năng đề nghị cung cấp thông tin về các tài khoản thuộc hệ thống công ty của Phó Đức Nam.

Theo lời khai của Trần Thị Thanh Tâm, nhân viên phụ trách kinh doanh, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến năm 2022, Công ty Ngân Lượng nhận khoảng 20 công văn từ các cơ quan chức năng đề nghị xác minh, truy xét một số tài khoản ví điện tử.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 26/10 (Ảnh: Như Hoàn)

Tâm khai được Shark Bình chỉ đạo chuyển các công văn này cho Nguyễn Thị Nam, nhân viên bộ phận vận hành, để soạn thảo văn bản trả lời.

Trình bày về quy trình xử lý, Nguyễn Thị Nam cho biết mỗi khi tiếp nhận công văn, bị cáo đều báo cáo Shark Bình và xin ý kiến chỉ đạo. Bị cáo Bình hướng dẫn phối hợp với các bộ phận có thông tin để trả lời.

Tuy nhiên, với những công văn liên quan đến các công ty của Phó Đức Nam, Nam khai được yêu cầu lấy thông tin từ Trần Thị Thanh Tâm để soạn thảo văn bản.

“Lúc làm bị cáo không rà soát. Anh Bình chỉ đạo lấy đúng thông tin từ Tâm rồi gửi đi”, bị cáo Nam khai tại tòa.

Trong khi đó, Trần Thị Thanh Tâm cho biết bản thân lấy thông tin từ bộ phận trích xuất dữ liệu nhưng không có chức năng, cũng không có công cụ để kiểm tra tính chính xác của những thông tin này.

“Bị cáo lấy thông tin từ bộ phận trích xuất nhưng bị cáo không có chức năng, không có công cụ để kiểm tra, chỉ làm theo lời anh Bình”, Tâm trình bày.

Cuối phần xét hỏi, Nguyễn Thị Nam bật khóc, cho rằng bản thân chỉ là nhân viên, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và không biết Phó Đức Nam có hành vi lừa đảo.

“Bị cáo là nhân viên, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của anh Bình, không biết thông tin Phó Đức Nam là lừa đảo”, bị cáo Nam nói.

Trước lời khai này, chủ tọa chất vấn vì sao Shark Bình là người chỉ đạo nhưng lại không trực tiếp ký các công văn trả lời cơ quan chức năng. Nguyễn Thị Nam cho biết những văn bản này do anh Bình chỉ đạo, nhưng người ký là ông Quân, CEO Công ty Ngân Lượng.

Shark Bình thừa nhận muốn giữ chân khách hàng lớn, duy trì doanh thu

Sau phần xét hỏi hai nhân viên, Nguyễn Hòa Bình được hỏi về vai trò của mình tại Công ty Ngân Lượng cũng như mối quan hệ giao dịch với các doanh nghiệp thuộc hệ thống của Phó Đức Nam.

Bị cáo khai thành lập Công ty Ngân Lượng từ cuối năm 2008, là nhà sáng lập và chủ tịch công ty. Từ năm 2018, bị cáo phát triển nhiều công ty, dự án nên rất bận, không thể sâu sát mọi hoạt động mà chủ yếu đưa ra chủ trương.

Theo Shark Bình, hệ thống ví Ngân Lượng có hàng chục nghìn tài khoản, trong đó có các tài khoản của những công ty thuộc phía Phó Đức Nam. Ban đầu, bị cáo không biết Phó Đức Nam là ai, cũng chưa từng gặp gỡ hay bàn bạc công việc với người này. Khi các công ty của Phó Đức Nam phát sinh nhiều giao dịch và trở thành khách hàng lớn, Trần Thị Thanh Tâm được giao nhiệm vụ chăm sóc nhóm khách hàng này.

Shark Bình cho biết hệ thống Ngân Lượng có nhiều khách hàng là doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thời gian đầu, các doanh nghiệp này thường bị nghi ngờ có vấn đề nên phát sinh việc trao đổi thông tin qua lại để nắm rõ hoạt động.

Tuy nhiên, khi được chủ tọa hỏi vì sao lại giao nhân viên lấy thông tin do phía Mr Pips cung cấp để trả lời công văn của cơ quan điều tra, thay vì tự trích xuất dữ liệu từ hệ thống, bị cáo xác nhận có nguyên nhân từ việc muốn giữ chân khách hàng, duy trì doanh thu cho công ty.

Đáng chú ý, khi trình bày về trách nhiệm của bản thân trong vụ án, bị cáo thừa nhận việc dành chính sách phục vụ đặc biệt cho nhóm khách hàng của Phó Đức Nam là một trong những nguyên nhân khiến mình phải đứng trước tòa hôm nay.

“Không làm thế thì bị cáo đã không đứng ở đây ngày hôm nay. Phó Đức Nam là khách hàng lớn nên có chính sách phục vụ đặc biệt. Bị cáo chưa từng gặp ai bên phía Phó Đức Nam. Sau khi nghe báo đài mới biết trên đời có Mr Pips. Sau đó cũng mới biết Mr Pips là khách hàng của mình”, bị cáo Bình nói.

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo cũng khai có giai đoạn cấp dưới báo cáo rằng đơn từ liên quan đến hệ thống công ty của Mr Pips gửi về rất nhiều. Nhận thấy nguy cơ rủi ro, bị cáo từng chỉ đạo cần chấm dứt việc hợp tác, dù hoạt động đó không bị pháp luật cấm.

“Bị cáo thấy rủi ro quá nên đã chỉ đạo dù pháp luật không cấm nhưng cần chấm dứt”, Shark Bình khai.

Bị cáo Bình khẳng định đã nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, đồng thời cho biết sẵn sàng chấp nhận hình phạt nếu bị pháp luật xác định có tội.

“Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Bị cáo tự nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật và hoan hỉ đón nhận, chấp nhận đi tù. Bị cáo sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật”, bị cáo trình bày.

Trước câu trả lời này, chủ tọa Trần Nam Hà hỏi lại: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”. Shark Bình đáp ngắn gọn: “Số bị cáo đi tù rồi”.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam cầm đầu đường dây thực hiện 920 vụ lừa đảo thông qua hoạt động đầu tư chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của các bị hại. Sau đó, Nam tổ chức các hoạt động rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền chiếm đoạt.

Công ty Ngân Lượng của Nguyễn Hòa Bình bị xác định đã thực hiện hành vi rửa 318 tỷ đồng cho đường dây này. Vì vậy, Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền.