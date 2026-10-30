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Ít người biết: Ai Là Triệu Phú từng có tới 10 ứng viên trong mỗi số phát sóng

| | Sống

Sau hơn 20 năm lên sóng, Ai Là Triệu Phú đã trải qua nhiều thay đổi.

Nhắc đến Ai Là Triệu Phú, nhiều khán giả sẽ nhớ đến chiếc ghế nóng, 15 câu hỏi và những quyền trợ giúp quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chương trình từng có một vòng lựa chọn với sự tham gia của 10 ứng viên trong mỗi số phát sóng.

Trong suốt 10 năm đầu tiên kể từ khi lên sóng, Ai Là Triệu Phú thường lựa chọn 10 ứng viên đến trường quay. Họ tham gia phần thi trả lời câu hỏi nhanh để giành quyền trở thành người chơi chính, sau đó mới bước vào hành trình chinh phục 15 câu hỏi của chương trình. Điều đó có nghĩa là 10 ứng viên không cùng ngồi vào ghế nóng để lần lượt trả lời 15 câu hỏi. Họ phải trải qua phần thi lựa chọn trước khi một người giành được cơ hội bước vào vòng chơi chính.

Từng có 10 ứng viên tham gia phần thi trả lời câu hỏi nhanh để giành quyền trở thành người chơi chính

Ngày 10/11/2015 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức Ai Là Triệu Phú khi bắt đầu từ số phát sóng tối hôm đó, chương trình giảm số ứng viên tham gia phần thi nhanh từ 10 xuống còn 6 người.

Sự điều chỉnh diễn ra sau một thập kỷ chương trình đồng hành cùng khán giả Việt Nam. Ai Là Triệu Phú lên sóng lần đầu vào tháng 1/2005, là phiên bản Việt hóa của gameshow nổi tiếng Who Wants to Be a Millionaire? của Anh. Chương trình gắn liền với hình ảnh nhà báo Lại Văn Sâm trong vai trò người dẫn dắt suốt những năm đầu.

Trong bài viết công bố thay đổi vào năm 2015, VTV không nêu cụ thể lý do giảm số lượng ứng viên. Vì vậy, chưa có đủ căn cứ để khẳng định đây là quyết định nhằm rút ngắn thời lượng, thay đổi nhịp độ chương trình hay xuất phát từ một nguyên nhân sản xuất cụ thể. Dù vậy, chi tiết này cho thấy Ai Là Triệu Phú không hoàn toàn giữ nguyên cách tổ chức trong suốt quá trình phát sóng. Bên cạnh những câu hỏi kiến thức và quyền trợ giúp, phần lựa chọn người chơi cũng từng được điều chỉnh.

Tổng hợp

Người Việt duy nhất trong lịch sử từng 2 lần ngồi ghế nóng Ai Là Triệu Phú

Theo Nhật Linh

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