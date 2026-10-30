Nhà khoa học chi hàng triệu USD để sống đến 120 tuổi, nhưng tin 4 thói quen đơn giản quan trọng hơn

Gary Brecka, nhà sinh vật học kiêm đồng sáng lập Ultimate Longevity Center, dành nhiều năm nghiên cứu về tuổi thọ và sức khỏe con người. Từng làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, ông có kinh nghiệm phân tích các yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong, trước khi chuyển hướng tập trung vào các phương pháp giúp con người cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Ở tuổi 56, Brecka cho biết ông kỳ vọng có thể sống đến 120 tuổi. Để theo đuổi mục tiêu này, nhà sinh vật học không chỉ quan tâm đến chế độ ăn uống, tập luyện mà còn đầu tư đáng kể vào những công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Dù vậy, sau nhiều năm tìm hiểu và thử nghiệm, ông cho rằng những thói quen cơ bản trong cuộc sống hằng ngày vẫn có ý nghĩa lớn hơn nhiều thiết bị đắt tiền.

Bốn thói quen quan trọng hơn những công nghệ đắt đỏ

Theo Brecka, một trong những điều quan trọng nhất để duy trì sức khỏe lâu dài là hạn chế thực phẩm siêu chế biến. Ông cho rằng chế độ ăn uống không nhất thiết phải gắn với những quy tắc quá khắt khe hay các phương pháp thanh lọc cơ thể phức tạp. Thay vào đó, việc ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế những sản phẩm chế biến công nghiệp và duy trì cách ăn uống phù hợp mới là điều cần thiết.

Gary Brecka muốn sống đến 120 tuổi - Ảnh: Getty

Vận động cũng là thói quen mà nhà sinh vật học này đặc biệt coi trọng. Theo ông, cơ thể cần được hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào những buổi tập cường độ cao hoặc các chương trình rèn luyện phức tạp.

Brecka nhấn mạnh việc duy trì khả năng vận động, sự linh hoạt và sức mạnh cơ thể trong sinh hoạt hằng ngày. Những hoạt động đơn giản, được thực hiện đều đặn, có thể trở thành nền tảng giúp mỗi người duy trì thể trạng khi tuổi tác tăng lên.

Giấc ngủ là yếu tố tiếp theo trong danh sách của ông. Brecka cho rằng nhiều người thường tìm kiếm các giải pháp công nghệ để cải thiện sức khỏe nhưng lại chưa quan tâm đúng mức đến việc ngủ đủ và ngủ chất lượng. Theo ông, nghỉ ngơi là một phần thiết yếu trong quá trình phục hồi của cơ thể, không nên bị xem nhẹ trong những kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

Yếu tố cuối cùng là các mối quan hệ xã hội. Brecka cho rằng sự kết nối với gia đình, bạn bè và cộng đồng có vai trò quan trọng đối với chất lượng cuộc sống. Việc duy trì những mối quan hệ tích cực không chỉ giúp con người cảm thấy gắn bó mà còn góp phần tạo nên trạng thái tinh thần tốt hơn.

Bốn yếu tố này - ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì kết nối xã hội - được Brecka xem là những nền tảng cơ bản của một cuộc sống khỏe mạnh. Ông cho rằng chúng có giá trị lâu dài hơn việc phụ thuộc hoàn toàn vào những thiết bị hay phương pháp chăm sóc sức khỏe đắt tiền.

Chi hàng triệu USD để sở hữu công nghệ chăm sóc sức khỏe

Dù đề cao những thói quen đơn giản, Brecka không phủ nhận vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tại hai ngôi nhà của mình, ông đã đầu tư nhiều thiết bị như phòng xông hơi, bồn ngâm nước lạnh, giường trị liệu bằng ánh sáng đỏ và buồng oxy cao áp.

Tổng số tiền ông bỏ ra cho các công nghệ này lên tới hàng triệu USD. Brecka cho biết bản thân sẵn sàng ưu tiên những thiết bị phục vụ sức khỏe hơn các món đồ xa xỉ. Ông thậm chí nói rằng nếu phải lựa chọn, một buồng oxy cao áp có giá trị với mình hơn một chiếc Ferrari, còn giường trị liệu ánh sáng đỏ đáng sở hữu hơn một chiếc đồng hồ Rolex.

Theo Business Insider