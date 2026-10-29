Cụ bà 107 tuổi mê ăn trứng, tiết lộ 2 bí quyết sống thọ bất ngờ

Trên thế giới, nhiều người sống thọ trên 100 tuổi có những thói quen giản dị trong cuộc sống. Điển hình là cụ bà Dorothy Creighton vừa đón sinh nhật lần thứ 107, trở thành nguồn cảm hứng về hành trình sống lâu, sống khỏe cho nhiều người.

Cụ bà Dorothy Creighton vừa đón sinh nhật lần thứ 107 trong niềm vui và sự yêu thương của gia đình, bạn bè cùng các nhân viên tại viện dưỡng lão Pear Tree Court, ở Horndean, Hampshire, Anh.

Trong ngày đặc biệt, cụ nhận được một bữa tiệc bất ngờ với bóng bay, băng rôn trang trí và chiếc bánh sinh nhật do chính bếp trưởng của viện dưỡng lão chuẩn bị. Những người thân thiết cũng có mặt để cùng cụ đánh dấu cột mốc đáng nhớ.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu và hạnh phúc, cụ Dorothy cho rằng điều quan trọng là có một người bạn đời tử tế, gia đình hòa thuận và luôn nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh.

Đáng chú ý, cụ còn hào hứng nhắc đến món ăn yêu thích của mình là thịt xông khói ăn cùng trứng vào mỗi buổi sáng, bên cạnh những viên kẹo dẻo.

Cụ bà 107 tuổi tiết lộ trứng là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hằng ngày của cụ. Ảnh: Mirror.

Câu chuyện của cụ Dorothy mang đến một góc nhìn gần gũi về tuổi già, niềm vui đôi khi đến từ những điều giản dị, từ bữa ăn quen thuộc mỗi ngày đến những khoảnh khắc được quây quần bên người thân.

Sinh ra tại Bristol, cụ bà Dorothy nhớ lại mình từng là một cô bé hiếu động, thích vận động và thường chơi bóng đá cùng các bạn trai trong những năm tháng tuổi thơ. Cụ có một gia đình đông vui với hai con gái và một con trai. Qua nhiều năm, gia đình tiếp tục có thêm các cháu và chắt, trở thành nguồn gắn kết quan trọng trong cuộc sống của cụ.

Năm 2023, cụ chuyển đến sinh sống tại viện dưỡng lão Pear Tree Court. Theo các nhân viên, cụ là người cởi mở, thích trò chuyện và thường xuyên giao tiếp với những người xung quanh. Cụ cũng thích ghé quán cà phê và xe bán đồ ngọt trong khuôn viên viện dưỡng lão.

Bà Aimee Sparks, quản lý viện dưỡng lão Pear Tree Court, cho biết, các nhân viên rất vui khi được tổ chức sinh nhật cho một cư dân được mọi người yêu quý.

Theo bà Aimee, viện dưỡng lão luôn hướng đến việc giúp cư dân duy trì cuộc sống năng động, có ý nghĩa và trọn vẹn. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 107 của cụ Dorothy là dịp để mọi người thể hiện tình cảm, đồng thời mang đến cho cụ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

Ở tuổi 107, cụ Dorothy vẫn duy trì thói quen giao tiếp, tận hưởng những món ăn yêu thích và đón nhận sự quan tâm từ cộng đồng.

Theo số liệu được bài báo dẫn từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, năm 2024, nước này có khoảng 16.600 người từ 100 tuổi trở lên, gấp đôi mức khoảng 8.300 người vào năm 2004.

5 lợi ích khi ăn trứng mỗi ngày Hỗ trợ phát triển cơ bắp: Trứng cung cấp protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Bổ sung chất chống oxy hóa: Trứng chứa các dưỡng chất có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Tuy nhiên, ăn trứng không thể thay thế chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác. Hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm: Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc ăn trứng và sự thay đổi của các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Nhờ hàm lượng protein cao, trứng giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó có thể hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào. Để đạt hiệu quả, cần kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên. Giảm nguy cơ đột quỵ: Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng ở mức vừa phải và nguy cơ đột quỵ thấp hơn.



