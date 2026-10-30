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Anh Lê Minh Quang chuyển khoản 99,5 triệu đồng đến tài khoản ông Mai Duy Phượng SN 1974: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Công an xã Yên Sơn (Tuyên Quang) hỗ trợ anh Lê Minh Quang nhận lại 99,5 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Yên Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hỗ trợ anh Lê Minh Quang (sinh năm 1998, trú tại thôn Cầu Quan, xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) nhận lại số tiền 99.500.000 đồng chuyển nhầm.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại gần 100 triệu chuyển khoản nhầm

Trước đó, do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, anh Quang đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của người khác nhưng không biết người nhận là ai. Số tiền lớn khiến anh lo lắng, trong khi việc tìm kiếm, liên hệ để nhận lại tài sản gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ, Công an xã Yên Sơn đã chủ động làm rõ và xác định người nhận tiền là ông Mai Duy Phượng (sinh năm 1974, trú tại thôn Tứ Quận, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), đồng thời hỗ trợ giải quyết vụ việc. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an xã, anh Quang đã nhận lại đầy đủ số tiền.

Qua vụ việc, vai trò và trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở được thể hiện từ những hành động cụ thể, thiết thực, kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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