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Tin vui cho người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình từ 1/11

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Bước sang tháng 11 trở đi, đây thực sự là tin vui lớn cho người dân đi khám bệnh tại 2 bệnh viện thuộc cơ sở Ninh Bình.

Theo VTV thông tin, từ ngày 01/11, ngành Đường sắt sẽ chính thức bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 tuyến Vinh - Hà Nội. Điều này tạo thuận lợi cho người dân từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Tàu xuất phát từ ga Vinh lúc 21h55 và đến ga Phủ Lý lúc 3h54 sáng hôm sau. Với giờ đến ga từ rạng sáng, bệnh nhân và người nhà có thể nghỉ ngơi khoảng 2 - 3 tiếng trước khi tiếp tục di chuyển đến bệnh viện, chủ động chuẩn bị thủ tục và lấy số khám từ đầu giờ sáng. Việc đi tàu đêm cũng giúp giảm chi phí thuê phòng nghỉ qua đêm.

Những người hoàn tất việc khám chữa bệnh trong buổi sáng có thể trở về nhà ngay trong ngày.

(Ảnh: BV)

Theo An ninh thủ đô, tàu sẽ xuất phát tại ga Vinh lúc 21h55 hôm trước và cập bến ga Phủ Lý vào lúc 3h54 sáng hôm sau. Ngành Đường sắt đã nâng cấp hệ thống mái che ở nhà ga, trang bị ghế ngồi chờ ở phòng đợi, vị trí thuận tiện, dễ kết nối với các loại phương tiện ngay cổng ga…

Với việc đặt chân đến Phủ Lý vào rạng sáng, người bệnh và thân nhân đi cùng sẽ có khoảng 2 đến 3 tiếng để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục di chuyển về phía bệnh viện và chủ động làm các thủ tục, đăng ký lấy số khám ngay từ đầu giờ sáng. Lịch trình chạy đêm này sẽ giúp hành khách tiết kiệm được một khoản chi phí lưu trú qua đêm, nếu giải quyết xong việc ngay trong buổi sáng, họ có thể trở về nhà trong ngày.

Hiện tại, hệ thống vé cho chặng dừng mới tại ga Phủ Lý đã được mở bán công khai. Người dân có nhu cầu có thể dễ dàng đặt mua qua website chính thức của ngành Đường sắt (dsvn.vn), các ứng dụng ví điện tử hoặc mua trực tiếp tại quầy vé của các nhà ga.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân từ các tỉnh, đoàn tàu Bạch Mai cũng đã được tăng cường thêm 1 toa hành khách.

Việc nối thêm toa này đã giúp nâng tổng năng lực vận chuyển lên tới 700 lượt hành khách trên mỗi chuyến tàu, tương đương với 1.400 lượt hành khách mỗi ngày.

Việc bổ sung thêm điểm dừng cho tàu NA2 từ tháng 11/2026 chính là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu đi lại của nhân dân.

Theo Tuấn Minh

Sức khỏe 24h

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