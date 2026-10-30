Phát hiện vi phạm trong vụ tài xế tố quán cơm bình dân "chặt chém" khách với bữa ăn 640.000 đồng

Liên quan tới vụ nam tài xế tố quán cơm B.C ở Quảng Ngãi có dấu hiệu "chặt chém" khách, thông tin trên Tuổi Trẻ, ngày 29/10, ông Nguyễn Tấn Lực - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xác minh.

Qua kiểm tra quán cơm nêu trên, bước đầu đoàn liên ngành xác định có một số vi phạm. Cụ thể, món canh cải bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng. Món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm và tổ chức họp, tiến hành các bước xử lý hành chính tiếp theo.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video, hình ảnh phản ánh một quán cơm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tố có dấu hiệu “chặt chém” khách hàng. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Theo nội dung phản ánh, một gia đình vào quán ăn cơm bình dân nhưng khi thanh toán nhận hóa đơn lên đến 640.000 đồng.

Cho rằng mức giá quá cao so với số lượng và chất lượng món ăn, khách đã phản ứng, dẫn đến tranh cãi với nhân viên quán.

Đĩa gà trong bữa ăn được tính với giá 300.000 đồng. Ảnh được chụp lại khi khách đã dùng. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Ngày 27/10, thông tin trên báo Lao Động, ông Trần Công Đức (SN 1975), xác nhận là người đăng tải clip phản ánh quán cơm B.C, “chặt chém” khách hàng. Theo ông Đức, mới đây, ông lái xe chở 3 người thân từ Vũng Tàu về Hải Phòng. Khi di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và rẽ xuống đường dẫn, gia đình ông ghé quán cơm B.C, để ăn uống.

Tại đây, ông gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm. Ông Đức cho biết quán không niêm yết giá các món ăn, đồng thời nhân viên cũng không thông báo giá trước khi khách gọi món.

Sau bữa ăn, ông bất ngờ khi được thông báo tổng số tiền phải thanh toán là 640.000 đồng. Cụ thể, nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

(Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Chia sẻ thêm với báo Lao Động, ông Đức cho hay ban đầu không muốn đăng tải sự việc lên mạng xã hội vì lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Tuy nhiên, khi ông góp ý, chủ quán đã có lời lẽ chửi bới, xúc phạm, khiến ông bức xúc.

Bên cạnh đó, chủ quán cơm B.C - bà Trần Thị Minh Trinh, cũng đã có những chia sẻ liên quan sự việc trên Dân Trí. Bà cho hay đĩa gà luộc trong bữa ăn lúc đầu được tính với giá 300.000 đồng, sau đó khách phản ứng nên bà yêu cầu nhân viên chỉ tính 250.000 đồng.

Theo bà Trinh, loại gà mà khách ăn là gà kiến, được mua tại xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Đây là gà thả vườn do đó giá mua vào lên đến 170.000 đồng/kg. Mỗi con gà nặng hơn 2kg. Sau khi làm sạch, luộc chín sẽ được bán theo con với giá 500.000 đồng/con. Khách ban đầu gọi nửa con, sau đó lại yêu cầu thêm thịt nên nhân viên mới tính 300.000 đồng.

Bà Trinh cho biết, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Nhiều tài xế xe khách biết chuyện đã gọi điện hỏi thăm, động viên bà.