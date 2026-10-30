Rửa bát nhớ tránh 5 sai lầm này kẻo cả nhà rước bệnh

Rửa chung bát đĩa khi có người mắc bệnh lây nhiễm

Việc cả nhà dùng chung bát đũa và rửa chung trong một thau/chậu mà không phân loại hoặc rửa riêng từng dụng cụ cho người bệnh là thói quen phổ biến của nhiều người.

Nếu mọi thành viên trong gia đình đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có ai mắc bệnh truyền nhiễm, việc rửa chung bát đũa bằng xà phòng rửa chén và nước sạch là hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, việc rửa chung tất cả bát đũa (đặc biệt là nếu chỉ rửa qua loa hoặc ngâm chung trong thau nước bẩn lâu) có thể trở thành con đường lây truyền chéo vi khuẩn, virus nếu trong nhà có người đang mắc các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa hoặc các bệnh truyền nhiễm khác như viêm gan A, viêm gan B...

Với những gia đình rơi vào trường hợp này, sau mỗi bữa ăn, bát đũa nên được để riêng, không xếp lẫn lộn với nhau. Hoặc thay vì ngâm tất cả bát đĩa vào một thau nước rồi tráng qua, hãy rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy với xà phòng. Điều này giúp cuốn trôi vi khuẩn tốt hơn rất nhiều, luộc bát đũa (đặc biệt là đũa tre, gỗ) bằng nước sôi 1-2 lần/tuần, hoặc sử dụng máy sấy bát nếu có điều kiện để tránh ẩm mốc.

Xếp chồng bát bẩn lên nhau

Ảnh minh họa.

Nhiều người có thói quen xếp bát đĩa lại với nhau để rửa sau bữa ăn, nhưng cách làm này có thể dẫn đến lây nhiễm chéo. Nên tách riêng bộ đồ ăn có dầu và không có dầu sau bữa, đồng thời lau sạch đáy bát. Nếu bát đĩa có nhiều dầu, bạn nên lau sạch bằng giấy ăn trước khi vệ sinh.

Không pha loãng nước rửa chén

Nhiều người thích đổ nước rửa chén trực tiếp lên bát đĩa rồi rửa, điều này khiến lượng nước rửa chén vượt quá tiêu chuẩn. Theo thời gian, các hóa chất độc hại có thể tích tụ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất nên pha loãng trước khi sử dụng.

Ngâm bát đĩa trong bồn rửa quá lâu

Ảnh minh họa.

Ngâm bát đĩa bẩn trong bồn rửa nhiều giờ sau khi ăn là một thói quen phổ biến ở nhiều gia đình.

Theo nghiên cứu từ Đại học Arizona (Mỹ), bồn rửa, thớt và miếng rửa bát là các vật dụng có thể chứa vi khuẩn nhiều hơn cả bồn cầu trong nhà vệ sinh. Một chiếc thớt bẩn có thể chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn bồn cầu gấp 200 lần, trong khi đó vòi nước bồn rửa bát cũng chứa vi khuẩn nhiều hơn 44 lần.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, vi khuẩn như E. coli và Salmonella có thể sinh sôi và lan truyền nhanh chóng trong bồn rửa, nhất là khi chúng tiếp xúc với không khí ẩm ướt.

Nếu bát đũa bẩn bị ngâm 1-4 giờ sau khi ăn, số lượng vi khuẩn có thể tăng gấp nhiều lần, đạt đến ngưỡng một tỷ con trong vòng 10 giờ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa, gây ra các bệnh tiêu hóa nguy hiểm và có thể tăng nguy cơ mắc ung thư nếu tiếp tục duy trì lâu dài.

Không thường xuyên thay mới miếng rửa bát

Một miếng rửa bát không sạch sẽ vô tình khiến vi khuẩn bám vào bát đĩa ngay khi chúng ta rửa sạch, gây nguy cơ lây nhiễm ngược lại khi sử dụng các vật dụng này trong những bữa ăn tiếp theo.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, miếng rửa bát ẩm ướt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Do đó, việc thay mới miếng rửa bát mỗi tuần một lần là rất quan trọng để duy trì vệ sinh trong nhà bếp.

Nếu bạn sử dụng miếng rửa bát kháng khuẩn hoặc có thể giặt bằng nước nóng, hãy giặt ít nhất mỗi tuần để giảm thiểu vi khuẩn.