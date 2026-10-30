Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an tìm bị hại của bà Lê Thị An SN 1970

| | Sống

Công an thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ để làm rõ.

Công an TP Hà Nội ngày 30/10/2026 đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 09/7/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận 07 đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến bà Lê Thị An (SN 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, bà An đã khám, chữa bệnh cho 07 người bằng hình thức bán thuốc Đông y gia truyền, giới thiệu có khả năng chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ, bệnh lý xương khớp. Tổng số tiền 07 người đã giao cho bà An là 106,8 triệu đồng.

Công an tìm bị hại của bà Lê Thị An SN 1970- Ảnh 1.

Lê Thị An - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Thư Lâm thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm, địa chỉ số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, Hà Nội; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Cường, Điều tra viên, số điện thoại 096 387 9119 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình từ 1/11

Tin vui cho người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình từ 1/11 Nổi bật

Dừng đào hầm tàu điện sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu gần 13.000 tỷ đồng chưa rõ ngày thi công trở lại: Người dân đối mặt với 18 tháng "xáo trộn" giao thông

Dừng đào hầm tàu điện sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu gần 13.000 tỷ đồng chưa rõ ngày thi công trở lại: Người dân đối mặt với 18 tháng "xáo trộn" giao thông Nổi bật

Cô gái SN 2003, vừa tốt nghiệp đại học tháng 6/2026 có thu nhập gần 600 tỷ/năm

Cô gái SN 2003, vừa tốt nghiệp đại học tháng 6/2026 có thu nhập gần 600 tỷ/năm

17:46 , 30/10/2026
Lời khuyên cho tất cả người dân đang lắp camera tại nhà

Lời khuyên cho tất cả người dân đang lắp camera tại nhà

17:37 , 30/10/2026
Vì sao Doraemon có đúng 6 sợi râu?

Vì sao Doraemon có đúng 6 sợi râu?

17:12 , 30/10/2026
Bữa sáng của con gái Nhật hay ăn để giảm 4kg 1 tháng, bơm đầy collagen

Bữa sáng của con gái Nhật hay ăn để giảm 4kg 1 tháng, bơm đầy collagen

16:11 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên