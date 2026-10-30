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Vì sao Doraemon có đúng 6 sợi râu?

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Doraemon là nhân vật đã đồng hành cùng tuổi thơ của rất nhiều thế hệ.

Thử vẽ nhanh Doraemon xem. Một cái đầu tròn, đôi mắt to, chiếc mũi đỏ, rồi ba sợi râu bên trái, ba sợi râu bên phải. Chỉ cần thiếu đúng chi tiết ấy là cả mặt trông không còn giống chú mèo máy nữa.

Doraemon là bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Fujiko F. Fujio, kể về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 để giúp cậu bé hậu đậu Nobita. Doraemon không có tai nên khuôn mặt tròn xoe của chú mèo máy này chỉ còn mấy nét để nhận ra đó là một con mèo. 6 sợi râu là một trong số ít những nét nhận diện như thế.

Vì sao Doraemon có đúng 6 sợi râu?- Ảnh 1.

Khuôn mặt Doraemon với chiếc mũi đỏ và 3 sợi râu mỗi bên má

Có ý kiến cho rằng râu của Doraemon không chỉ để trang trí mà từng có chức năng như ra đa, giúp mèo ú cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tiếc là Doraemon vốn bị xem là robot lỗi. Theo cách giải thích này, bộ phận ấy đã hỏng từ lâu, cũng như chiếc chuông gọi mèo ở cổ. Cũng có người cho rằng em gái Dorami không có râu vì chiếc nơ trên đầu cô bé đã đảm nhận việc đó.

Cách hình dung này bắt nguồn từ chính chú mèo thật. Râu mèo là cơ quan cảm giác cực kỳ nhạy bén. Chân râu có rất nhiều tế bào thần kỳ thần kinh, nên chỉ một luồng gió thoảng qua cũng đủ khiến mèo nhận ra. Nhờ vậy mèo có thể đi trong bóng tối mà không va vào đồ vật. Râu còn giúp mèo giữ thăng bằng, đo xem cơ thể mình có lọt qua một khe hẹp hay không, và biểu lộ cảm xúc. Khi thư giãn, râu rũ xuống tự nhiên. Khi tò mò hoặc cảnh giác, râu hướng thẳng ra phía trước.

Vì sao Doraemon có đúng 6 sợi râu?- Ảnh 2.

Râu mèo thật là cơ quan cảm giác nhạy bén, giúp mèo cảm nhận luồng không khí và khoảng trống xung quanh, còn với Doraemon, chiếc râu mèo có lẽ chỉ là đặc điểm để nhận diện Doraemon là mèo máy thôi

Một chú mèo thật thường có khoảng 24 sợi râu trên mặt, nhiều hơn Doraemon rất nhiều. Vì vậy, có giả thuyết cho rằng 6 sợi là cách đơn giản hóa của tác giả Fujiko F. Fujio. Con số này đủ để gợi ngay hình ảnh con mèo, lại cân đối, dễ vẽ, dễ nhớ, và trẻ con có thể vẽ theo chỉ trong vài nét. Nhiều độc giả cũng tin rằng với một nhân vật không có tai và rất ghét bị gọi là tanuki, những sợi râu là lời nhắc rằng Doraemon vẫn là một chú mèo máy.

6 sợi râu, cái đầu tròn và chiếc mũi đỏ, những nét tưởng chừng đơn giản lại làm nên một trong những nhân vật dễ nhận ra nhất của hoạt hình thế giới.

Vì sao Doraemon mê bánh rán dorayaki?

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

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