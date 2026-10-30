Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố giám đốc nhà máy Huỳnh Quốc Khánh SN 1992

| | Sống

Huỳnh Quốc Khánh và một bị can khác bị khởi tố do có liên quan đến vụ đổ thải 1.900 tấn chất thải công nghiệp tại Phú Quốc.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố Huỳnh Quốc Khánh (sinh năm 1992, ngụ khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc) và Phan Minh Thìn (sinh năm 1988, ngụ khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường", liên quan đến việc vận chuyển, đổ thải 1.900 tấn chất thải công nghiệp để san lấp mặt bằng tại đặc khu Phú Quốc.

Hình ảnh 2 đối tượng Huỳnh Quốc Khánh và Phan Minh Thìn (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 14/9, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện vụ việc có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường tại đặc khu Phú Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Khánh là Giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm tại Công ty CPCKBTNT2 – Chi nhánh Suối Lớn, thuộc tổ 01, khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Trong quá trình sản xuất, Khánh cho đổ, tập kết chất thải rắn công nghiệp là phế phẩm bê tông thành đống trên một thửa đất trống trong khuôn viên công ty. Khu vực này không có nền chống thấm, mái che, gờ chắn xung quanh; chất thải không được thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, Khánh bán số chất thải trên cho Thìn với giá 20.000 đồng/m³ để vận chuyển đi đổ, san lấp mặt bằng.

Trong hai ngày 14 và 15/8, Thìn thuê ông Lê Đình Giáp (sinh năm 1984, ngụ khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 1.900 tấn chất thải công nghiệp đến hai thửa đất thuộc tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông và tổ 11, khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc để đổ thải, san lấp mặt bằng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định, không tùy tiện đổ thải hoặc sử dụng chất thải để san lấp mặt bằng.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường lần thứ 2 có cầu truyền hình Đường Lên Đỉnh Olympia sau 15 năm

Ngôi trường lần thứ 2 có cầu truyền hình Đường Lên Đỉnh Olympia sau 15 năm Nổi bật

Việt Nam có một gia đình trí thức nổi tiếng: Cha là PGS có bài toán được chọn vào Olympic quốc tế, 3 con gái từ nhỏ đã phải lao động, mang rau ra chợ bán, nay đều là lãnh đạo lớn ở trường học

Việt Nam có một gia đình trí thức nổi tiếng: Cha là PGS có bài toán được chọn vào Olympic quốc tế, 3 con gái từ nhỏ đã phải lao động, mang rau ra chợ bán, nay đều là lãnh đạo lớn ở trường học Nổi bật

Đưa cỗ máy nặng 4.000 tấn, đầu cắt rộng ngang tòa nhà 5 tầng xuống dưới lòng sông, đào xuyên hơn 11km: Lập kỷ lục thế giới chưa từng có

Đưa cỗ máy nặng 4.000 tấn, đầu cắt rộng ngang tòa nhà 5 tầng xuống dưới lòng sông, đào xuyên hơn 11km: Lập kỷ lục thế giới chưa từng có

15:40 , 30/10/2026
Ngày càng nhiều gia đình ít ăn uống tụ tập, ngại đi lại họ hàng, không phải vì sống khép kín mà vì 3 sự thật này

Ngày càng nhiều gia đình ít ăn uống tụ tập, ngại đi lại họ hàng, không phải vì sống khép kín mà vì 3 sự thật này

15:35 , 30/10/2026
Loại rau ở Việt Nam mọc um tùm như cỏ, ở Nhật Bản được ví như "nhân sâm xanh"

Loại rau ở Việt Nam mọc um tùm như cỏ, ở Nhật Bản được ví như "nhân sâm xanh"

15:29 , 30/10/2026
Bỏ hơn 200 triệu đồng mua thẻ tập California Fitness, khách hàng thấp thỏm khi phòng gym đột ngột đóng cửa

Bỏ hơn 200 triệu đồng mua thẻ tập California Fitness, khách hàng thấp thỏm khi phòng gym đột ngột đóng cửa

15:22 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên